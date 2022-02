“…desde casa” Con Joan Carlos Macedo Reyna

Principal de “JM Todo Palets”

“Dentro de unos años, deseamos vernos como una empresa familiar con

mucha demanda y oportunidades”

Solemos decir, que cuando nuestra actividad laboral cesa, nos deja sin lugar a dudas, un sabor amargo y difícil de digerir.

En el caso de Joan, existió una especia de buena suerte, donde ya antes de quedarse sin su trabajo tradicional, tuvo la oportunidad de incursionar en otro rubro.

Su puesto laboral era dependiente de una empresa, en la cual realizaba trabajos de campo como: curas, desmalezado, aplicación de productos para plantas y yuyos, entre otros.

Contando con el apoyo incondicional de su familia, Joan encontró la manera, incluso atravesando la pandemia, de intentar solventar los gastos de su hogar y no lo dudó. Comenzó a llevar adelante trabajos realizados con la madera de palets, tarea que siempre le gustó y por la cual hoy apuesta.

Con el tiempo, su emprendimiento comenzó a tener andamiento, a hacerse conocido en el medio y es sin dudas por la entrega que le brinda a la tarea. Con una responsabilidad total, dedicación y sobre todo mucho entusiasmo.

A la vista se encuentran artículos con excelente y fina terminación, que es cuando todo se hace con gusto. Un placer para EL PUEBLO que Joan, nos haya elegido para contarnos su historia y así lograr transmitirla.

Al ser consultado por ¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante y de qué manera se desarrolla?, así respondió:

Mi emprendimiento es sobre carpintería. Trabajamos especialmente con madera de palets, realizando tra-bajos rústicos y otros, según las terminaciones que el cliente desee.



¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Surge a partir de quedar sin empleo y con el problema del COVID – 19, que estaba atravesando el país, el conseguir empleo no era fácil. Un día tomé unos palets que tenía en mi casa y unas herramientas manuales con las que conta-ba, y realicé unos trabajos para mi hogar. Desde ese enton-ces, comencé a tener propuestas especialmente de fami-liares, a ver si me animaba a realizar alguna repisa, silla, mesa y así comenzó lo que hoy es mi trabajo.

¿Que lo impulsó?

El apoyo de mi familia, especialmente de mi señora fue lo que más me impulsó a seguir adelante y lograr concretar el emprendimiento. El contar con algunos conocimientos sobre carpintería, también me ayudó a poder concretar mi emprendimiento.



¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

Al comienzo no teníamos nombre. Luego de ver distintas opciones, nos decidimos por JM Todo Palets que son las iniciales de mi nombre “Joan Macedo” y lo demás sería la materia prima con la que trabajamos, que son los palets.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Es un emprendimiento familiar donde todos ponemos un granito de arena para concretar un trabajo, ideas, opiniones y mano de obra.

¿Cómo se compone la misma?

Mi familia se compone por mi señora, cuatro hijos y nues-tra pequeña bebé.

¿Ha contado con algún evento importante o exposi-ción en el transcurso del desarrollo de la empresa?Por el momento no hemos participado en ningún tipo de evento o exposición sobre nuestros trabajos.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Hoy en día se convirtió en mi trabajo, mi sustento. Aparte de que me gusta la carpintería y quiero seguir aprendien-do.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al fu-turo del emprendimiento?

Mis planes para el futuro serían seguir mejorando en co-nocimiento, en espacio para trabajar. Mejorar con equipa-miento de herramientas y maquinaria, incluir otros tipos de madera y combinar con otros materiales como el hierro y otros.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Promocionamos nuestros trabajos principalmente por redes sociales: Facebook, Instagram y Whatsapp JM_Todo_ Palets.

¿Se considera un empresario seguro de sí mismo?

Nuestras decisiones, las ganas de seguir adelante, de mejorar y el apoyarnos uno al otro, nos hace sentir seguros, no solo como familia sino como empresarios hoy en día.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Dentro de algunos años deseamos vernos como una em-presa familiar con mucha demanda de trabajos y oportunidades… y nunca olvidar que todo comenzó con una idea, un emprendimiento, con el apoyo mutuo y las ganas de salir adelante.

Y con la fe de que todo saldrá bien y no darse por vencido cuando algo sale mal e intentarlo nuevamente.