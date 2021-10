“…desde casa” Con Fernanda Urreta Piñeiro. Principal de “UCHICA”Diseño y Confección de textiles

“El sueño de todo emprendedor, es poder vivir de lo que le gusta hacer”.

Fernanda cree que su historia en la actual actividad, comenzó en su adolescencia, a los 17 años concretamente.

Su mamá en ese entonces, tuvo la brillante idea de regalarle una máquina de coser, despertando en ella una pasión.

Antes de que su actual proyecto se iniciara, trabajó en la capital del país, en una empresa relacionada a los Bancos.

Amando no sólo su tarea, sino el conjunto de compañeros, se despidió, y allí tuvo la oportunidad junto a una amiga, de iniciarse en la realización de hamacas, para lograr en paralelo las dos actividades.

Actualmente, es una empresaria en lo textil debido a su emprendimiento, que hoy conocemos con el nombre de “UCHICA”.

Cuando la invitamos para ser nosotros el puente de conexión con ustedes, intentando se conozca un poquito más de sus anécdotas como emprendedora, esto comenzaba diciendo:

“Mi proyecto surge, debido a que en el año 2015, conocí a quien sería mi futura socia y amiga. Enseguida “pegamos” mucha onda y ya queríamos hacer cosas juntas.

Comenzamos viendo telas que ella tenía en su casa y a hacer bolsos para el liceo, cartucheras, carteras, riñoneras, entre otros artículos. Y así empezaba nuestro proyecto que dimos en llamar Sarampión.

Al irme a Montevideo a estudiar, la actividad se corta, luego a ella y su familia le sale la oportunidad de irse a vivir a Neptunia (Canelones). Nos volvimos a encontrar y seguimos con lo nuestro.

No nos iba muy bien.

En el año 2019, recuerdo ver unas hamacas nidito en internet y le planteo para hacerlas, obviamente dándole nuestro estilo.

Ella que siempre fue la genio de los moldes los hizo, probamos con una y nos volvimos locas de amor por ese producto”.

¿Tuvo oportunidad de mostrar sus artículos?

Tuvimos la suerte de participar de la feria nocturna de Parque Rodó en ese mismo año y fueron furor.

Los clientes nos empezaron a decir que hiciéramos para adultos y así llegamos a agregarle la madera para mayor comodidad y a cambiar la tela por unas más resistentes. Decido volver a Salto, continuamos aquí con el emprendimiento y es así que llegan las hamacas aquí.

¿Por qué inclinarse por el rubro Textil?

Sé que va a sonar un poco cliché, pero en lo personal es una actividad que me hace olvidar todo, lo bueno y lo malo. Siento que entro en un trance, desde que empiezo a combinar las telas, hasta que pongo lo confeccionado en las bolsas para entregar.

Me inclino por este arte, porque me apasiona, me gusta el hecho de hacer cosas para que otros las disfruten y me devuelve mucho y no se hacer otra cosa.



¿Por qué el nombre?

Uní los dos datos de que soy Urreta de apellido, siendo la más chica de mis hermanos.

Y a la hora de crear el logo, decidí poner la U de un color para representar Urreta y así quedó UCHICA

¿Su familia colabora en el emprendimiento?

Sin el apoyo de mi madre, me sería imposible darme el lujo de emprender.

Cuesta muchísimo trabajo, tiempo y dinero al principio, y si no estuviera nuestra familia para cubrir todo lo que se necesita para vivir, no podría dedicarme de lleno a esto.

Pero en lo que refiere a la marca en sí, elaboro todo yo.

¿Qué es lo que más le gusta de la tarea que realiza?

El momento de combinar telas para mi es apasionante, pero sin lugar a dudas lo que más me gusta, es cuando me escriben los clientes para decir que están chochos con su compra. Desde las hamacas, hasta un tapabocas.

Cuando recibo eso, siento que me dicen que voy muy bien por ese camino, que no afloje y que siga, es tan importante lo emocional en esto, porque todo depende de uno.

¿Se une en la fabricación, el placer y la parte económica?

Te diría que todavía falta un poquito de tiempo.

Recién ahora siento que se está empezando a mover y a conocer el producto, al ser algo nuevo, cuesta un poquito convencer al mercado.

Pero creo totalmente, que sí, se puede vivir de lo que a uno le da placer.

¿Cuáles son sus planes y expectativas?

Hace muy poco que estoy aprendiendo a no planear a largo plazo.

Pero mis planes hoy, son: poder asistir a todas las ferias necesarias para poder darme a conocer y quedarme grabada en las personas.

Que al querer hacer un regalito o regalarse, piensen en mis productos. El sueño de todo emprendedor es poder vivir de lo que le gusta hacer, esa es una gran expectativa para mí.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Por Instagram @uchica y a partir de este sábado 9 de octubre, me pueden encontrar en la Feria de emprendedores en Plaza 33 Orientales y seguramente en cada evento de ferias que se hagan en el departamento voy a tratar de estar.

No quería dejar de darle las gracias a Diario EL PUEBLO por haberme ofrecido este espacio. Tan necesario para los que recién empezamos… También darle las gracias a mi familia, amigas y a un amigo en especial Martín Fraga, Fotógrafo, por las fotos de las hamacas.

Y sobre todo, a las personas que apuestan a los productos artesanales uruguayos: ¡GRACIAS!