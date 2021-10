Desde casa, Con Carla Balbi y Juan Manuel Rodríguez, Principales de «JUCA» Hierro y Madera

«Nuestra expectativa es poder llegar a muchos hogares»

Juan Manuel y Carla, conforman una familia desde hace muchos años, en compañía de sus tres hijos.

Juan es Herrero de profesión, dedicándose a la herrería en obra. Carla por su parte, se desempeña en su actividad laboral, en la estética y salud en Belleza Integral.

Se consideran una familia de emprendedores, ya que todos participan en la actividad, comenzando con «Juca», en 2019.

Felices de poder llevar adelante un gran desafío, ven al emprendimiento como un hobby.

Podrán ustedes apreciar la delicadeza de sus artículos, con una elegante y delicada terminación en hierro y madera, que nos hace desearlos.

«Somos JUCA, una empresa familiar de Salto, dónde cada artículo está hecho de manera artesanal. Con el cuidado y la dedicación que le ponemos a cada creación, con nuestras propias manos», nos dice Carla.









¿Cómo surge el proyecto para su emprendimiento?

Surge, porque unimos años de experiencia de herrería de uno, con la pasión por la decoración y la madera del otro. Así nació este emprendimiento que esperamos sea del gusto de todos los uruguayos.

¿Por qué inclinarse por este rubro?

Nos inclinamos por este rubro, porque Juan Manuel es Herrero y trabaja muy bien la madera también y para nosotros es la combinación perfecta.

¿Cuándo se concreta?

Nuestro emprendimiento surgió en el 2019 buscando hacer algo más para incrementar nuestros ingresos.

¿Por qué el nombre?

Se llama JUCA Hierro y Madera, porque es la unión de nuestros nombres, ya que somos una pareja de 34 años juntos, con tres hijos: Juan Manuel, José Ignacio y María Pía.

¿Su familia colabora en él, o trabaja de manera individual?

Si, nuestra familia se encuentra totalmente involucrada en el emprendimiento. Y aunque Juan Manuel es quien nos dirige en todo, todos colaboramos.

Uno de mis hijos suelda muy bien y ayuda a cortar.

Nuestra hija pinta, y el mayor, aunque ahora no se encuentra aquí, también está muy involucrado.

Y a mí me corresponde la parte de decoración que me fascina y también trato de que estemos actualizados en las redes sociales.

La verdad, somos un buen equipo y nos complementamos muy bien.

¿Con qué productos o artículos se inició?

Los artículos son muy variados.

Hacemos muchos, para cada necesidad.

Nos encanta que en cada hogar al cual llegamos, disfruten de nuestras cosas.

Utilizamos el hierro en sus diversos estados, fríos o fundidos, obteniendo un producto final listo para usar y lucir en ambientes internos y /o externos, permitiendo proteger y embellecer su hogar.

Nuestros productos son el fruto de horas de esmerados y apasionados detalles, basados en esfuerzo, talento y dedicación de personas que aman el arte del hierro forjado, así como la selección del trabajo de la madera.

La combinación de cultura italiana como la española y especialmente la criolla, tan características de este estilo, han sido nuestra inspiración para crear un producto nacional de calidad, resistencia y elegancia.

¿Qué es lo que más le gusta de la tarea que realiza?

Nos encanta todo lo que hacemos.

Le incorporamos muchas horas de dedicación y mucho amor.

Cada producto está pensado para que la persona que lo reciba, esté totalmente satisfecha.

Además, tomamos toda la tarea como un hobby, ya que estamos todos involucrados y nos hace sentir muy bien.

¿Puede vivir de manera holgada de su emprendimiento?

No todavía.

Nos ayuda mucho y nuestro sueño es vivir de esto algún día.

¿Cuáles son sus planes y expectativas?

Nuestros productos están hechos con mucho amor y dedicación y nuestra expectativa es poder llegar a muchos hogares de nuestro querido Salto y a todo el país.

Poder difundir más nuestro trabajo y que el público lo llegue a conocer en todo el país, puesto que existen departamentos, a los que ya hemos logrado llegar.

¿Dónde encontramos lo que ustedes elaboran?

Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, eligiendo lo que más les guste de todo lo que hacemos.

Pero, además, nos pueden encontrar en las Ferias que se realizan en Plaza Treinta y Tres Orientales, organizadas por la Comunidad Emprendedora de nuestro departamento.

Deseo agradecer a Diario EL PUEBLO, por esta entrevista porque es una forma de llegar a mayor público y que nos conozcan cada vez más.

Y esperamos que nuestra realidad, los motive a emprender en lo que más les apasione.

No sabemos todo lo que podemos lograr, hasta que lo intentamos. Y más si lo hacemos con mucho amor y dedicación.