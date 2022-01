“…desde casa” Con Andrea Trindade Mena. Principal de “JARDÍN HOLÍSTICO Jabones Artesanales”

“En el futuro, me visualizo en un lindo espacio”

En una búsqueda de cuidados para nuestra salud, Andrea decidió impulsar una brillante idea y fue así que trató de interiorizarse, en la búsqueda de conseguir elaborar jabones más sanos para nuestra piel.

Amante de todo lo natural y la vida en armonía, consiguió conformar un espacio para un vivero de hierbas aromáticas, desde un jardín en su propia casa. Y a esa frescura, la transforma día a día, en diferentes aromas para su elaboración, brindándole un plus a su actividad.

Es una apasionada del Reiki, al que le dedica tiempo y estudio, consiguiendo de esa manera su merecido título en Terapias Alternativas como Terapeuta. Y este año culminó su Instructorado de Yoga.

Ella asegura que son éstas, herramientas que la vida le permite conseguir para sobrellevar algunas enseñanzas del camino.

Además, desde hace veinte años, el Centro CAIF Fátima cuenta con los servicios de Andrea como Educadora Preescolar.

Tiene mucho para transmitir, motivo por el cual deseamos compartir con ustedes, nuestro ameno diálogo que así se desarrolló:

¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante y de qué manera se desarrolla?

En noviembre del 2020, realicé un curso de Jabones Artesanales y en marzo de este año, empecé probándolo en mi familia.

Para el acné de mis hijos, fabricaba jabón de coco o miel. Mi sobrina tiene alergia en sus manos a los químicos o perfumes y le he fabricado jabón de avena y de malva.

Y después de un tiempo, comencé a ofrecer a mis contactos y ha dado mucho resultado, ya que son jabones cien por ciento de hierbas y glicerina natural, como es el caso de malva, romero, lavanda, ruda, tomillo y más, exclusivas de mi jardín en casa.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Comencé el 12 de junio del 2021 en busca de más información sobre jabones terapéuticos, realicé curso online y de ahí en más, he tenido mucho para agradecer por el gran apoyo de familiares, amigos y clientes que confían en mí, en cada compra.

¿Y cuándo se ve concretado?

Cuando una tarde, al terminar mi jornada en el CAIF y llegando a casa, abrí la agenda y tenía diez pedidos.

Dije ¡wowww!!!

Agradecida infinitamente, porque más allá de lo económico, el producto es bueno hecho con todo el amor y dedicación.

Ese día armé el logo para el nuevo emprendimiento, porque ya tenía otro, que era un vivero en casa, llamado “Mundo Jardín”.

¿Qué impulsó su comienzo?

Fue la búsqueda de jabones más sanos para nuestra piel.

Me gusta mucho todo lo que viene de lo natural y fui buscando un lugar para las hierbas aromáticas, ya que en cada jabón de: ruda, romero, tomillo, aloe, lavanda, menta, salvia, manzanilla, son hierbas cortadas frescas del jardín de casa.

Todo se fue dando…

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

El nombre es “JARDÍN HOLÍSTICO Jabones Artesanales” buena energía natural, un nombre con mucho significado en mi ser.

Productos realizados con mucho amor, dedicación, armonía y muy buena energía…con hierbas de un jardín con las mismas características.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

A la tardecita es cuando elaboro los pedidos, donde estamos en familia.

Ella colabora cebando mates, haciendo compañía, contándonos como fue la jornada de cada uno, pero no en la tarea con la elaboración.

Soy un poquito detallista con la misma, ya que se hacen por peso de glicerina, medidas de hierbas y esencia natural.

Es importante lo que le ofrecemos al cliente y hay que ser cuidadoso, prolijo, con buena higiene y mucha paciencia.

¿Cómo se compone la misma?

Nuestro hogar está compuesto por mi pareja Matías, por mis hijos Joaquín de 17 años, Jazmín con 13, y nuestros hijos perritos son Indio, Luna , la gatita Pelusa y yo.

¿Ha contado con algún evento importante en el transcurso del desarrollo de la empresa, con la posibilidad de exponer sus artículos?

Me han invitado, pero no he participado.

Patricia de Vivero El Amanecer ha realizado un espacio para que los emprendedores puedan exponer sus productos, pero por tema estudio no he participado.

Pequeños Investigadores Club de Niños La Tablada, hace unos meses me invitó para un Taller con los niños, y ha sido una experiencia muy linda.

Ellos realizaron para Club de Ciencias “Creación de Jabones de Glicerina con Aromáticas” y han subido un lindo video.

¿Podría vivir de lo que hace?

Por el momento, vivir de esto no, es algo a lo que le dedico tiempo, amor y me gusta mucho hacer jabones como un hobby.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Siempre se aprenden cosas nuevas, mi intención es continuar en este rubro y tengo planes de hacer shampoo en barra y cremas hidratantes, todo natural.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

No tengo una página exclusiva de jabones, solo mi Facebook Andrea Trindade Mena o al 098 962 161, haciendo entregas a domicilio.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

A todas aquellas personas que quieran realizar jabones, les sugiero que miren el canal 91 en You Tube.

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

No me considero una empresaria (sonríe).

Sí soy una persona segura, perseverante, que si quiere algo va por ello.

Si se da, genial…y en caso de que no salga como lo pensé, seguiré adelante pues por algo no se dió, pero jamás bajo los brazos.

¿Cómo se ve dentro de diez años?

Me visualizo en un lindo espacio.

La idea es tener mi propio consultorio, realizando Terapias Alternativas, Yoga, continuar con mis emprendimientos…disfrutando de buena energía, de las cosas más lindas de la vida como son: la familia, el amor, la naturaleza…

Ser agradecidos cada día y dedicarnos tiempo, para hacer los que nos gusta.