    “…desde casa””

Con Antonella González

Principal de “Costurarte by Antonella”

“Me encantaría tener mi propio local de artículos para el hogar”

Con un gran apego a la costura, debido a que se crió entre máquinas de coser, Antonella recibió el legado de su abuela que era Modista Profesional.

Con su presencia a su alrededor, observaba atentamente todo la tarea que llevaba ésta adelante, y con la insistencia ante sus padres de que deseaba estudiar Corte y Confección, consiguió hacer el curso.

Se recibió de Bachiller y comenzó el Profesorado de Biología, que luego por motivos laborales, desarrollando actividad en un Hotel de Termas del Arapey, quiso hacer una pausa en la carrera sin conseguir retomarla.

Luego, llegó a su hogar su hija mayor y le dedicó su tiempo por entero.

Toda su actividad hoy, tuvo como comienzo en su momento, al hacerle prendas a su hija y artículos para el hogar, o sea que es como que la costura estuvo siempre en Antonella.

Con el tiempo llegó su segunda hija, para quien también le encantaba hacer sus confecciones.

Obviamente, sus familiares y amigos al conocer su trabajo, consiguieron sus obsequios y compras, y eso le dio pié a Antonella, para hacerse conocer.

Su esposo, con un apoyo total, siempre supo entender su vocación por la actividad y dijo también: presente. Dedicándoles tiempo a sus niñas para lograrlo juntos.

Se siente dichosa Antonella hoy, disfrutando de lo que hace, en una zona privilegiada de las afueras de la ciudad y exigiéndose, con el fin de superarse.

Para ella es todo un desafío.

“Haber comenzado mi emprendimiento haciendo lo que me gusta y generando ingresos además, debo citar la frase del Filósofo chino Confucio: “Elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida”, nos dice.

Gustosos de oírla e invitándole a continuar, le consultamos:

¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante y de qué manera se desarrolla?

Mi rubro es la costura.

Me dedico a realizar varios artículos en tela, como por ejemplo: cortinas, manteles, almohadones, bolsos, materas, cartucheras, tapabocas, coleros, organizadores, entre otros varios para el hogar y uso personal, siempre en tela.

Luego de terminados, los promociono en redes sociales tanto Facebook como Instagram.

No cuento con un espacio físico para vender mis creaciones, por lo cual, cuando alguien está interesado en mis productos, coordinamos un lugar de encuentro, ya que estoy radicada en Colonia 18 de Julio.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Desde hace tiempo que me dedico a coser y crear en mis tiempos libres.

Comencé a realizar artículos para mí y para mi hogar. Luego vi que a familiares y amigos les gustaban mis creaciones y me hacían pedidos.

Paso seguido en el 2019, comencé a publicar en grupos de compra y ventas en Facebook para ver si podía llegar a más personas y bueno, desde ese entonces me dedico a crear artículos para la comercialización.

¿Que lo impulsó?

Me motivó la idea de poder trabajar desde mi casa, con mis propios horarios y sin descuidar a mis hijas.

Quise sacar provecho de uno de mis hobbies que es la costura. Como mencioné anteriormente, tengo dos hijas pequeñas y nunca quise alejarme de ellas para poder trabajar.

Entonces me pareció que era una oportunidad que debía ser aprovechada.

¿Cuándo cree se ve concretado?

Desde que comencé hacer público mi trabajo a través de las redes sociales, siempre tuve pedidos y desde ese entonces no he dejado de trabajar.

Sean solicitudes grandes o chicas siempre tengo algo para realizar.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

El nombre de mi emprendimiento es “CosturartebyAntonella”.

Decidí llamarlo así, porque considero que es un arte realizado en tela a través de la costura.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Si bien trabajo de manera individual, ya que llevo adelante todo el artículo, cuento con el apoyo de mi esposo que es quién me transporta a todos los lugares necesarios para comprar los materiales y cuando se me complica, movilizarme de manera individual.

¿Cómo se compone la misma?

Mi familia está formada por mi esposo y mis dos hijas.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

No, no he tenido la oportunidad.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Sí. Coser es una de mis pasiones. Cada producto que realizo lo hago con mucha dedicación y lo disfruto.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Me gustaría en un futuro poder tener un espacio físico para vender mis creaciones. Por el momento seguiré trabajando de la manera en la cual lo hago ahora. Con el paso del tiempo veremos cómo se va desarrollando todo.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Tengo una página en Facebook e Instagram. También utilizo WhatsApp.

¿Se considera un empresario seguro de sí mismo?

Sí.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Como lo comenté en una pregunta anterior. Me encantaría tener mi propio local de artículos para el hogar.