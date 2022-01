“…desde casa”

Con Ángelo Martínez

Principal de “Herrería el 6-5”

“Mi expectativa es continuar ampliando conocimientos y contar con más herramientas”

Si deseáramos hacer una breve presentación de Ángelo, no sería tarea fácil.

Su actividad laboral hoy y desde el año 2011, es la de Policía en Seccional 6° de la localidad de San Antonio, aunque su Currículum se ha visto incrementado en experiencias por diferentes rubros, desde muy jovencito.

Contó con la posibilidad en ese entonces, de iniciarse como panadero en un emprendimiento familiar.

Incursionó luego en la herrería, tarea a la que le ha hecho una entrega importante, y como si todo ello fuera poco, hoy es un ejemplo de dedicación en la actividad de artículos en guampa, con una fina terminación.

Cuenta con una hermosa familia junto a su esposa y tres hijos.

En una rica historia en valores, fue Ángelo quien la inició animadamente para compartirla con nosotros de esta manera:

“Mi actividad se desarrolla en un ámbito un tanto variado, ya que es más de un rubro”, nos dice.

Además de mi actividad laboral como Policía que data del año 2011, es en herrería.

Son artículos chicos, como parrillas, accesorios para estufas, sartenes hechos con discos de arado, entre otros. Y luego para ampliar el abanico de actividades, cuento con mi trabajo en material de guampas de vaca y ciervo.

A él le doy rienda suelta a la imaginación en todo tipo de accesorios, como es el caso de mangos de cuchillos, cucharas y trabajo de artesano.

En esta actividad, estaré por siempre agradecido a mi suegro Mario Édgar Dos Santos, fallecido ya hace un año, quien me aportó muchos conocimientos para poder llevarla a cabo.

Y en la actualidad, es un plus, para incrementar la entrada económica que tenemos, a los ingresos de la herrería.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Hace cuatro años.

Conozco a mi esposa Leticia hace cinco años y a su papá en la ciudad de Artigas. Lo vi trabajando en métodos bastante rústicos, haciendo trabajos de herrería y cuchillos, entre otros artículos.

Como ya lo mencioné, fue él un mentor para mí en el oficio y quien me nutrió de conocimientos, para que yo lo llevara a cabo.

Lo llamaba muy seguido desde aquí, para que me diera indicaciones de una u otra cosa, y así poder continuar en el oficio.

Por ese motivo, le estoy eternamente agradecido.

¿Que lo impulsó?

Esta actividad siempre me gustó, pero no encontraba el escalón entre mirar y llegar a hacerlo y mi suegro Mario, fue quien me dió ese impulso.

Y además, sin dudas fue en parte por un ingreso extra.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

Se llama Herrería el 6-5, inspirada en una clave entre compañeros que logran identificarme en la jerga policial.

Y el logo es una M por mi apellido y otra M por Mario, nombre de mi suegro dentro de un círculo y debajo de él, tres números romanos, los cuales identifican a mis tres hijos.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Por ahora trabajo de manera individual.

Pero mi familia es la que se encarga de hacer conocer mis artículos en las redes sociales.

Mi señora cuenta también con una compra y venta en redes y es quien muchas veces comparte y ofrece mis artículos, teniendo llegada a la gente.

¿Cómo se compone la misma?

Por mi esposa Leticia y un hijo que tenemos en común, Ángel Emiliano de 2 añitos, el hijo de mi señora Axel de 16, y Santiago de 13 de mi matrimonio anterior.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

Es un tema que lo hablamos con mi señora.

Y siempre estoy abierto a esa oportunidad, como puede ser la Feria en Plaza de Deportes.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Si van en conjunto.

Es un oficio que siempre me gustó, inclusive siempre estoy tratando de perfeccionarme, para ampliarme en el mercado.

Me encanta hacer lo que hago.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Sería continuar ampliando la herrería, ya que mi local es pequeño, pero siempre tratando de trabajar, así sea con lo que se tiene.

Estoy en planes de ahorro para poder contar con más herramientas y por sobre todo, continuar incrementando conocimientos mediante cursos, para no quedar estancado en una sola base.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Me pueden encontrar por medio de mi celular 092 048 261, donde subo a mis estados trabajos realizados.

También en Instagram por medio del nombre Herrería el 6-5 y mi logo de la M y números romanos. Y por Instagram, sería con el nombre de Angelomartínezleticiabella, en sus páginas de compra y venta.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Si, obviamente. Así como me enseñaron a mí, darle el mismo apoyo y ánimo a la gente.

Siempre tiene salida laboral. Que no se limiten.

No conozco a un hombre que tenga un techo en su capacidad como límite.

Estoy siempre con la puerta abierta para quien tenga una duda o pueda darle una mano en lo que aprendí, y necesite aprender sobre el oficio.

¿Se considera un empresario seguro de sí mismo?

Tal vez un empresario no.

Sí me consideraría un laburante más. Siempre con las puertas abiertas para dar una mano en cuanto a los conocimientos que adquirí.

Me siento seguro sí, de lo que hago y con un enorme respaldo por parte de mi señora Leticia.

Por eso está el dicho, que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Y es ella la que me orienta a mirar siempre para adelante, superando errores.

Solo mirar para atrás, para tomar impulso.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Me veo casi jubilado de mi primer oficio.

Poder continuar trabajando y con mis hijos al lado. Y en caso de que pueda apoyarlos en su decisión de seguir otra carrera, encantado de hacerlo.

Siempre con perfil bajo, deseando superarse a uno mismo. Recordando de dónde venimos y de nuestras raíces.