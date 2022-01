«…desde casa»

Con Sarita Ferreira

Principal de A’ lika

«Mi gran expectativa es que A’ lika obtenga mayor alcance»

Hace aproximadamente tres años, que en busca de una actividad laboral para apoyar la economía familiar, Sarita también encuentra el placer de hacer lo que ama junto a sus hijas.

Conforman el equipo perfecto de un emprendimiento que dieron en llamar A´ lika.

Para quien desee conocerlas, se encuentran ubicadas en la Plaza de Artesanos de Termas del Daymán, donde pueden encontrar las delicadas velas artesanales con una esmerada terminación.

Buscando no sólo una mejor estética con la higiene de los jabones naturales, hechos con las fragancias más exquisitas, Sarita ha encontrado además en cada uno de ellos, una ayuda a la piel de cada persona que los necesita.

Y como si todo ello fuera poco, van a encontrar una familia de simpáticas emprendedoras, comprometidas con lo que hacen.

Invitamos Sarita a acompañarnos en esta edición, gustosa accedió compartiendo sus conocimientos y haciéndonos entrega de toda la tarea que llevan adelante:

«El rubro en el que desarrollamos actividad, es artesanal. Explorando aromas, sentidos y creatividad a través de velas aromáticas artesanales, utilizando hierbas aromáticas, flores y frutas.

En su mayoría cultivadas en casa, así como también aceites y esencias.

Permitiéndonos jugar con la creatividad y aromas para brindarle mayor variedad de fragancias, colores y diseños al cliente.

La otra rama en lo artesanal a la que nos dedicamos, es a la de Jabones Naturales, utilizando productos completamente naturales.

Desde la base (glicerina vegetal), a todos sus aditivos.

Explorando y usando lo que nos brinda la madre tierra para el mejor cuidado de la piel, pensando en cada integrante de la familia, ya que contamos con una línea dedicada a los más pequeños. Brindándoles variedad de diseño y apuntando a que les sea más divertido usarlos.

Pensamos y buscamos aportar una ayuda natural a cada afección que la piel presente.

Contamos con variedad de Jabones Naturales:

* Humectante

* Blanqueadores

*Antiacné

*Exfoliantes

*Pieles sensibles

*Alergias leves

*Relajantes

*Refrescantes

Aclarando a cada cliente que les brindamos una opción de ayuda natural y artesanal, siempre aconsejando consultar con su médico tratante.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Este proyecto dió comienzo, hace alrededor de 3 años.

¿Que lo impulsó?

En un comienzo fue una idea de salida laboral novedosa.

Pero a medida que iba incursionando en el rubro artesanal y natural, me fue atrapando y creciendo la necesidad de conocer más sobre este mundo que nos permite conocer distintas propiedades y aromas que nos brinda la naturaleza, llevándome a estudiar sobre el tema y a querer brindar todo el tiempo algo nuevo.

Es tan amplio lo que encontramos en la naturaleza, que a diario nos sorprende con sus colores, aromas y propiedades.

Al inicio del proyecto fueron jabones artesanales, a medida que fui explorando en la naturaleza y sus beneficios, se volvió una necesidad a que no solo fueran jabones artesanales, sino ofrecer jabones naturales artesanales, poniendo de esta manera a disposición de otros, lo que la madre tierra me permitía descubrir.

Quedando más de una vez gratamente sorprendida, al darme cuenta de propiedades y beneficios de hierbas, flores, frutas, etc., que nunca hubiese imaginado.

Incluso algunos siempre pensé que solo eran de uso comestible.

Agregando luego al proyecto velas artesanales aromáticas. Las cuales me sumergieron en un mundo de aromas y colores infinitos. Utilizando aceites y fragancias con bases totalmente naturales, permitiendo que sus aromas perduren y descubriendo cada día infinitos diseños artesanales pudiendo ofrecer variedad.

¿Cuándo cree se ve concretado?

En las primeras ventas y satisfacción de los primeros clientes.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

El nombre es A’lika; un nombre poco popular de origen nigeriano, puede ser usado tanto en lo masculino como en lo femenino. Siendo su significado » la más hermosa » destacando la belleza en su totalidad.

Sintiéndonos identificadas con este nombre, ya que procuramos brindar a través de nuestros productos, belleza física a través del cuidado de la piel con los jabones naturales y belleza emocional y mental a través de las velas aromáticas.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

El proyecto es llevado adelante por cuatro de mis seis hijos y yo.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

En sí, es mayor el placer en la elaboración de los productos, permitiendo en más de una oportunidad ser una forma de relajación mental, combatir el estrés incluso, que lo monetario.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Que A’ lika obtenga mayor alcance y nuestros productos se vuelvan más conocidos y aceptados.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Nos pueden encontrar en Plaza de Artesanos Daymán, stand N° 3 o a través de redes sociales: Facebook A’lika , Instagram alik.a757, o celular 098 522 408.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Sugerencia y recomendación principal, usar productos naturales, asesorarse sobre propiedades, beneficios y proporciones a usar, para que el producto final cumpla con el cometido deseado

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

No, me considero una persona con deseos de aprender cada día en este rubro y abierta a recibir la información que la naturaleza me va brindando.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Procurando el crecimiento continuo de A’ lika.

