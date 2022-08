“…desde casa”

María Elena Santos

Principal de “MS Trenzas”

“Mi actividad me ha dejado una experiencia hermosa y productiva”

Los salteños adoptamos a María hace unos 20 años, cuando llega desde Maldonado, de donde es oriunda. Su actividad anterior, había sido la de organizar su hogar, pero con el correr del tiempo, comenzó a apoyar y ayudar a integrantes de su familia en Feria de Punta del Este y el resultado fue increíble: quedó enamorada de lo artesanal. Fue apostando a la realización de trenzas artesanales, las que culminan en un trabajo increíblemente perfecto y delicado. Un arreglo que todos deseamos conseguir, con el fin de estar arreglados durante muchas horas.



Luego consiguió desarrollar el arte del Macramé, llevando adelante artículos con hermosa terminación, como pulseritas, llaveros, collares, gargantillas y mucho más. Para hacer un importante número y bien variado de todos ellos. Podemos conocer a María Santos, Artesana, en Termas del Dayman, ya que hoy conforma la familia de Artesanos de los Stands allí ubicados. Muy probablemente por la experiencia adquirida y su forma de ser, es esa personita que todos queremos tener a nuestro lado, encontrando en ella su afecto, compañerismo y entrega.

Accedió además, muy amablemente a dialogar con EL PUEBLO, para narrarnos su historia que así comenzó:

¿Cómo fue la idea de negocio en principio?

En principio, comencé a descubrir la actividad por medio de mi hermana Claudia y mi cuñado Héctor en Maldonado, Punta del Este concretamente. Ayudándolos en la Feria del lugar.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Me inicié en el 2002. Más o menos hace 20 años.



¿De qué trata el mismo?

De la realización de Trenzas artesanales y luego me inicié en artículos en Macramé.

¿Que la animó a llevarlo a cabo?

Porque además de que me gustaba el rubro que incluye al macramé, aproveché para realizar ambas actividades. También disponía de tiempo, me gustaba viajar y hacer ferias.

¿Qué ha sido lo más difícil de la actividad?

Y… lo más difícil ya pasó.

Fue en época de la escuela, cuando tenía que hacer feria en Maldonado o cuando se presentaba una feria y teníamos que buscar con quién dejar los chicos.

¿Cómo se compone su familia?

Por mi hijo José Luis y mi nuera Valeria.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Sí, pero hay que reinventar, hay que ir renovándose y crear diseños nuevos. Me gusta mucho lo exclusivo y trato de ofrecer lo mejor al cliente.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

He recorrido como muchos Artesanos de todo el país, como fue el caso de Punta del Este, Piriápolis, La Patria Gaucha, Semana de la Cerveza, San Gregorio Polanco, Expo Salto, Valentín Aparcero y muchas otras ferias locales.

¿Qué le dejan estos años trabajados?

Una experiencia hermosa y productiva.

Mucha satisfacción. Conocimiento, mucha clientela y amigos de todas partes del mundo. Encontrar un espacio permanente de venta como el que hoy tenemos aquí en Plaza de Artesanos Termas del Daymán está muy bueno. Ya que contamos con un lugar permanente, seguro, con luz, y todas las comodidades.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Seguir perfeccionándome en lo que hago. En el trenzado, en los diseños de trenzas y en las trencitas de caracoles.

En cuanto al Macramé, también hago pulseritas, cordones para lentes, cordones para tapabocas, la pulsera roja de 7 nudos, gargantillas, collares, todo en Macramé.

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

Me gusta perfeccionar lo que hago y me encantaría contar con un poco más de conocimientos.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Por ahora tengo pensado seguir con este rubro de trenzas y el macramé qué es lo que me gusta.



¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Como ya lo mencionamos, nos encuentran en Termas del Daymán, donde podrán apreciar mis artículos, mis trabajos y la actividad además de todos los compañeros del grupo de Artesanos que allí nos encontramos.