“…desde casa”

Artesanos en sus diferentes actividades

“Nuestros emprendimientos nos han dejado mucha experiencia, conocer clientes y hacer buenos amigos”

En los rubros que hoy presentamos, se encuentran juntos los fundadores del espacio físico de stands de Artesanos, ubicados en Termas de Daymán.

Todos son oriundos de Salto y EL PUEBLO tuvo el placer de dialogar con ellos, para quedar sorprendidos con tanta historia, tanta lucha por conservar el estilo artesanal.

Mostrando la dedicación y el compromiso que han puesto en cada artículo a entregar. Y lo más importante: el amor que depositan en lo que hacen.

Consultados por la actividad que manifiesta cada uno, así comenzó:

Néstor Gaudín Malet Principal de “GAMAL”

“El nombre de mi emprendimiento, se debe a la combinación de mis dos apellidos”, nos dice.

Fui Productor Ganadero y hoy llevo adelante mi actividad en el rubro de Filigrana.

Comencé con el trenzado en cuero, allá por 1970, intentando la mejor prolijidad y terminación del trabajo.

La idea era poder viajar, hacer conocer mi trabajo y vender.

Anteriormente, era mejor la venta, ahora tenemos muchos factores que han hecho que esta bajara, como el peso argentino, la pandemia, etc.

Viviendo en Montevideo, empecé a trabajar el metal y comencé en Filigrana hace 53 años.

¿Qué le ha dejado esta actividad?

Muchas amistades, conocimientos y viajando: a la Feria del Poncho en Catamarca, Centro Cultural de San Martín, Feria de la Venecia en Mendoza, Feria de Córdoba. También estuve en Brasil, Paraguay Bolivia, Chile, así como Ferias Nacionales y locales

¿Expectativas?

Mejorar la venta, porque por mi edad seguiré en éste rubro.

-------------------------------------------------------------- Walter Falcao y Gladys García Principales de "LAS TERMITAS" Trabajos en madera y artesanías en arpillera

“Comenzamos con el emprendimiento y con trabajo chicos, hace más de 20 años”, nos dicen.

Y probando la venta, fue creciendo y seguimos adelante.

Participa en él toda la familia, que está integrada por mi esposa Gladys, mis hijos Nadia, Florencia, Paul y yo.

Siempre nos gustó la idea de tener otro ingreso y con el tiempo se fue concretando.

¿Se han concretado también lugares de exposición?

Sí, hemos hecho muchas ferias locales y se vendía más. En la actualidad está muy difícil.

¿Expectativas?

Esperar a que mejoren las ventas.

Hoy cuento con 70 años, dentro de unos años no sé cómo me encontraré.

Pueden encontrarnos en Instagram y en Faccebock.

Marta Gutiérrez Principal de" La artesana".

Nos narra, que antes de empezar el emprendimiento, hace ya 30 años, era ama de casa y la llamaban para hacer decoraciones en eventos, fiestas de 15, bodas, etc.

“Comencé a hacer muchos cursos como Dorado a la hoja, Pintura a la laca, Tarjetería española y artesanal, porcelana fría, entre otros y me quedé con arreglos con semillas vegetales”.

¿Por qué elegir ese rubro?

Porque realmente me hace mucho bien. Soy autodidacta y me gusta crear.

Me di cuenta que tenía que ir perfeccionándome porque me quedaban muy desprolijos los trabajos, y con el tiempo lo logré.

Deseaba mostrar lo que hacía al principio, crear algo nuevo constantemente, hasta llegar a la excelencia.

¿Logró exponer?

Comenzamos haciendo Ferias locales, después encontramos un lugar permanente en la Plaza de Artesanos de Termas del Daymán y así vi mi sueño realizado.

Al principio trabajaba mucho con argentinos para Bodas de Oro, cumpleaños de 15, eventos y reuniones, ahora trabajo con el cliente uruguayo haciendo Turismo interno.

¿La apoya su familia?

Sí, con mi esposo somos un equipo.

Él me tiñe las chalas, separa las semillas, las clasifica, etc.

Esta actividad me dejó muchas enseñanzas, conocer gente linda y también quiero resaltar que en la Feria, somos una familia.

Me siento muy cómoda.

Muchas veces hago de psicóloga con los clientes y termino llorando o riendo con ellos.

¿Expectativas?

Poder seguir haciendo lo mío, buscar la excelencia en cada pieza qué hago.

A mi edad y dentro de mi rubro, que es con vegetales secos, (dejo claro que con él se trata de ser una recolectora y no una depredadora), la idea es crear cosas nuevas y otras no tanto.

Esteban Carrizo Principal de “Naufragio”.

En su actividad anterior, Esteban era colaborador en una empresa de riegos.

“Me gusta la artesanía y quería independizarme”, nos comienza diciendo.

Comencé en el año 2004 a hacer algo diferente y que le guste a la gente, como son los barquitos dentro de botellas.

¿Cómo se integra al mercado?

Buscando un lugar para vender, ya que en ese momento no existía ninguna red social.

¿Qué pretendió en ese comienzo?

Qué mi artesanía le guste a la gente y durar en el tiempo.

Al principio fue todo un desafío porque no sabía si la gente iba a responder y gustarle la mercadería.

¿Lo apoya su familia?

Al principio sí, trabajaba con mi esposa.

Ahora cada cual tiene su emprendimiento.

El suyo en esta Feria en Plaza de Artesanos, se llama «Vanna Hilorama.»

¿Qué le ha dejado el emprendimiento?

Mucha experiencia, conocer a muchos clientes y hacer buenos amigos.

Debido a la pandemia cuándo cerró Termas, me reinventé y me dediqué a trabajar en cuero, porque me gusta, haciendo la venta por redes sociales.

Ahora sigo mi rubro y me pueden encontrar en Plaza de Artesanos Termas del Dayman, en Instagram o en Facebook como: Naufragiossaltos Artesanías.

¿Volvería a proyectarse con otro emprendimiento?

Si se presentara la oportunidad sí, seguro que sí.