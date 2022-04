 “…desde casa”

Con Oscar Alejandro Martínez Viademonte

Principal de “YAOS ECO_ARTE”- Arte en materiales ecológicos

“Proyectamos continuar creciendo en todo sentido y aspiramos a tener más productos para ofrecer”

La superación de un ser humano es muy valiosa, cuando al hacerlo busca disfrutar a pleno de los conocimientos adquiridos.

En todos los ámbitos de la vida.

La situación en la que se encuentra Oscar, hace que miremos hacia adentro, para darnos cuenta, de que siempre nos queda una actividad más para incorporar.

Por mantenerse de una manera autodidacta, a reunir conocimientos que lo llevan a volcarlo en utilidades, que va conociendo y aplicando en la misma marcha.

En el correr de estos años y en cuanto a estudios, Oscar ha conseguido

el Bachillerato, continuó reuniendo conocimientos con estudios complementarios y así llegó a ser Programador, Analista Programador, System Engineer, con una materia por rendir para recibirse de Analista de Sistemas.

Además, ha logrado el título de Cinto Negro 3er. Tuan en Kung Fu Bagua, brindando clases hasta el comienzo de la pandemia.

Hoy se lo ve volcado a un emprendimiento llamado “YAOS ECO_ARTE”- Arte en materiales ecológicos, artículos que unen utilidad, estética y ecología.

Conforma un hogar con su esposa y compañera Yasy, con quien se complementa también, por el apoyo y colaboración que le brinda en la actividad que lleva adelante.

Un placer poder contar con su palabra en nuestro espacio, donde así comenzamos dialogando:

¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante y de qué manera se desarrolla?

Nuestra actividad consiste en crear y elaborar artesanalmente, producciones originales con materia prima ecológica. Principalmente en caña, algo de madera y cartón. Cuidando la estética de tal manera, que además de ser elementos útiles para los hogares, posean como agregado un criterio estético.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Este proyecto si bien lo teníamos en mente desde hace tiempo, ya pudimos concretarlo hace relativamente poco, acelerando la decisión la situación mundial con la pandemia y la necesidad de tener un ingreso económico.

Las ideas son numerosas y variadas que surgen en particular de inspiraciones donde se aúnan utilidad, estética y ecología.

¿Cuándo cree se ve concretado?

El mismo se ve concretado cuando podemos organizarnos en un lugar apto para exhibir nuestras producciones y dónde el público tenga acceso fácil, pueda apreciarlos y adquirirlos. En general nuestros productos son únicos y originales, pueden ser parecidos, pero nunca iguales.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

El nombre elegido es YAOS ECO_ARTE y tiene todo que ver con lo que hacemos. Como ya expliqué es porque hacemos arte con materiales ecológicos.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Éste emprendimiento está pensado y conformado familiarmente. Planteamos las ideas, las plasmamos en los materiales y ahí decidimos si es estético, lindo y atractivo.

Pensamos y producimos en conjunto. Mi pareja es la que pirograba y pinta las artesanías.

¿Cómo se compone la misma?

Nuestra familia como nuestro emprendimiento, está compuesto por mi pareja YASY y yo, además de dos perritas y un gato, que son las que se divierten, robándonos algunos materiales para jugar .

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

Hemos recibido invitaciones para exponer en la feria del Agro, en Plaza 33, para la Pedrera y Piriápolis.

Me gustaría agregar que muchas veces no se puede ir a exponer por los costos de inscripción, que me parecen en algunos casos altos y que impiden que los emprendedores podamos ir.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Si bien no se logra concretar esa unión entre el placer y la economía, nos gustaría acrecentar nuestros ingresos para poder incorporar más y nuevas herramientas que colaboren, agilicen y faciliten nuestro trabajo. Eso hará que podamos aumentar y diversificar nuestras creaciones.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

En nuestras proyecciones para el futuro está el continuar creciendo en todo sentido y aspiramos a tener más productos para ofrecer. Para ello proyectamos el poder adquirir herramientas que nos puedan facilitar el trabajo y nos ayuden aún más para que se puedan aunar utilidad y estética.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Por ahora estamos exponiendo en la feria LA RODO FERIA – Puesto 60, donde nos pueden encontrar todos los sábados de 9 a 14 has.

También nos pueden localizar en Plaza de Deportes los días domingos.

Para cualquier información se pueden comunicar al 091868089, además preparamos piezas por pedido, previa seña.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Sí. La mejor sugerencia es no tirar nada, porque podemos reciclar muchas cosas que tenemos dejadas de lado. Tarros, platitos, cartones, papeles, etc.

Además de poder realizar artesanías sirve como terapia ocupacional, principalmente para los adultos mayores que los mantiene activos con la utilización de los dos hemisferios del cerebro.

Así hacemos trabajar la imaginación y la creatividad.

Pensamos que cuando se tiene un proyecto, una idea o inspiración se debe buscar su concreción.

Hay que ponerle pasión a lo que se haga y no renunciar o frustrarse frente a aquello que no nos salió como deseábamos. Todo es prueba y error!

Así todo es posible, hay que animarse.

¿Se considera un empresario seguro de sí mismo?

Todavía me considero un artesano en pleno aprendizaje, seguro de mí y del proyecto, esperando que la gente aprecie lo que se crea.

Ojalá en un futuro no muy lejano sea un empresario y seguro de mí.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Dentro de 10 años…, me veo consolidado, con un negocio sustentable y ¡por supuesto dedicado a lo que amo hacer! ¡Exitoso!

Además de verme más viejo y con mayor experiencia.