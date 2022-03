               “…desde casa”

Con Alejandra Cayetano Pereira

Maquilladora Profesional – Docente de Inglés

“Siento que como mujer y como persona he crecido muchísimo”

En el año 2011, Alejandra conquistó el título de Profesora de Inglés, para comenzar con sus primeras prácticas laborales en UTU.

Con el tiempo, quiso hacer realidad un sueño que traía desde siempre como hobby, desarrollando Cursos sobre Maquillaje, hasta conseguir ser una destacada profesional en el rubro, uniéndose en el 2013, al equipo de Britannia Centre, un Instituto de gran trayectoria en nuestra ciudad y en el cual trabaja actualmente.

Pero como si ello fuera poco y como gran desafío, se instaló con un Estudio de Maquillaje en su hogar, motivo por el cual, se siente sumamente dichosa.

Conforma una muy unida familia junto a su esposo Diego, compañero con el cual se complementan en toda actividad y su hijo Emiliano.

Al ser consultada por EL PUEBLO, sobre su carrera profesional: ¿De qué manera se desarrolla su actividad?, así respondía:

Soy Maquilladora Profesional.

Desde adolescente me gustó el maquillaje, lo usaba, pero sólo lo consideraba un hobby.

Ser Maquilladora fue mi sueño, pero lo vi lejano hasta que en un momento encontré la posibilidad de desarrollarlo y me siento muy agradecida de poder hacerlo.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Comencé a dar clases de inglés de manera virtual a inicios de la pandemia y pasaba mucho tiempo en casa. Fue en ese momento que necesité un escape, haciendo algo que me gusta. Así surgió la idea de maquillarme y subir videos y fotos a las redes sociales.

Descubrí que compartir lo que sabía y tener buena respuesta por parte de mis seguidoras, me hacía muy feliz.

¿Cuándo cree se ve concretado?

Pensaba siempre que me gustaría formarme, saber más sobre técnicas, productos y el servicio al cliente.

Decidí estudiar Maquillaje, por medio de varios cursos online, pero sentía que no era suficiente.

Tenía ganas de conectarme con una maquilladora real, con experiencia y surgió la idea de estudiar con Gaby de Souza, una gran profesional.

Me enamoré de su personalidad y de su forma de transmitir lo que tanto amaba hacer.

Di mis primeros pasos maquillando a personas queridas y de a poco fui teniendo la práctica necesaria para tener a mis primeras clientas. Gaby me ayuda hasta el día de hoy, la considero una gran guía.

En el año 2021 pensé en crear Cursos de automaquillaje simples, pero completos y luego de conseguir brindarlos, empecé a diseñar un programa de estudios que incluyera todo lo básico necesario para poder maquillar profesionalmente.

Una conocida peluquera me envía un mensaje, diciéndome que tenía un salón y que le interesaba ofrecer un curso de maquillaje profesional.

Sentí que era mi oportunidad, aunque me invadía el miedo y la inseguridad. Pero tener un programa diseñado y recibir ese mensaje fue suficiente para darme cuenta que el destino estaba obrando de tal manera que yo no podía decir que no.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

Ale Cayetano makeup. Quise que me conocieran por mi nombre aunque Alejandra no me agrada tanto entonces uso “Ale”. Mi emprendimiento soy yo, habla de lo que soy, como soy y cómo me presento ante las personas.

La palabra makeup va de la mano con mi otra profesión de Docente de inglés, que también es gran parte de mi vida y creo que lo será siempre.

¿Su familia colabora en él?

Todas y cada una de las personas de mi familia y amistades cumplen un rol fundamental en lo que hago.

Diego, mi esposo, trabaja conmigo ayudándome a generar contenido para las redes, creando mi logo y página web.

Es sumamente creativo y emprendedor. Diseñador gráfico, Diseñador UX/UI y Productor musical. Todos nuestros proyectos los hemos encarado en equipo, con lluvia de ideas, nos organizamos y nos motivamos a seguir adelante a pesar de las dificultades.

¿Cómo se compone la misma?

Mi familia es el pilar fundamental en mi vida. Mi mamá Margarita, falleció cuando yo tenía 17 años, era mi gran sostén, una persona a la que admiraba muchísimo por su resiliencia, inteligencia y su gran sentido del humor.

Mi papá Néstor, falleció en el año 2020, y también era un gran sostén y apoyo. Trabajador, responsable que me instaló valores desde muy chiquitita.

Mis hermanas Vicky, Max y Belén son todo y me apoyan siempre.

Mi esposo, Diego, a quién conocí en el año 2012 y me cambió la vida totalmente, trabaja conmigo y es el que siempre me apoya en todo y me impulsa a crecer todos los días. Por último, pero no menos importante, mi hijo Emiliano de 4 añitos, es quién le da luz a mi vida. Lo más lindo que me pasó.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Miles. No me gusta pensar en un futuro muy lejano porque la experiencia me ha enseñado que el mundo y la vida son muy cambiantes.

Espero continuar haciendo lo que hago, llegarles a más personas y potencialmente tener un espacio mayor para hacerlo.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

En este momento mi emprendimiento se lleva a cabo en un estudio que armé con la ayuda de mi esposo en mi casa (barrio Baltazar Brum). Es un espacio que me da mucho orgullo y me genera una gran felicidad.

La información sobre los servicios y cursos que ofrezco está en mi sitio web:www.alecayetanomakeup.com

También me encuentran en mis perfiles de Facebook (ale.cay) y de Instagram (@ale.caymakeup). También me pueden contactar vía WhatsApp o Telegram al 095 435 574.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Es una pregunta muy difícil.

Hoy, me siento muy orgullosa de lo que he logrado.

Soy auto exigente, ambiciosa, siempre siento que puedo aprender, dar y hacer más, por eso sólo espero que con los años esa experiencia me vuelva una mejor emprendedora.

En 10 años entraré en la década de los 40 y la verdad soy muy optimista al respecto. Siento que como mujer y como persona he crecido muchísimo, tengo más confianza, me quiero un poco más que antes y valoro lo que es realmente importante en mi vida.

Siento que, siga con este emprendimiento o no, estaré bien. Confío en que siempre se busca la manera de salir adelante y de hacer que la vida tenga sentido.

No poder llevar a cabo un proyecto o cambiar de carrera, no significa un fracaso. El único fracaso sería dejar de creer en mí y de lo que soy capaz. Mientras tenga eso en mente y conquiste mis miedos, podré lograr lo que sea.