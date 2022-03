     “…desde casa”

Bettania Amaro

Principal de “BH Creaciones”

“Nuestro trabajo se ve concretado, en la felicidad y el conformismo de los clientes”





Al conocer a cada Artesano que presentamos en nuestro espacio, sentimos admiración por observar la pasión con que realizan su actividad.

No es la excepción el caso de Bettania y su pareja.

Llevan siete años realizando día a día, delicados artículos en porcelana fría, fieltro, cotillón y una dedicada entrega a cientos de artículos más, incluidos, tarjetería y trabajos en tela, conformando lo que llamamos, una artesanía en general.

Complementándose de tal forma, en una actividad que comenzó como un hobby y que por capricho del destino o una indicación de nuestro ser superior, logró familiarizarlos con la misma desde cero, para hoy conseguir un disfrute inmenso.

Porque a pesar de mucho sacrificio, han conseguido su meta: incorporar conocimientos y hoy, contar con una vasta trayectoria.

Bettania persigue una carrera universitaria y confiamos en que dentro de muy poco tiempo, se encuentre recibida para hacer su entrega a la sociedad.

Pero siempre dedicada a lo que hoy realiza y aprendió a amar.

Al ser consultada por ¿Cuál es el rubro de la actividad que lleva adelante y de qué manera se desarrolla? , así nos respondió:

El rubro que llevamos adelante, es artesanías en general.

Porcelana fría, tazas con apliques, adornos para tortas, souvenirs, tela, fieltro, tarjetería, cotillón entre muchos otros artículos.

Se desarrolla de manera diaria, cada cosa tiene su tiempo y su espacio.

Más que nada la porcelana, ya que tiene un proceso de secado en cada detalle que se va creando. Tanto así como el fieltro, que tiene su proceso y dedicación.





¿Cuándo da comienzo su proyecto?

El proyecto se originó hace aproximadamente unos siete años.

Al principio comenzó como un hobby, pero con el transcurso del tiempo se fue creando dicho proyecto con mucha dedicación y la adquisición de experiencia en todo lo que abarca la artesanía, hasta completar el objetivo.

¿Que lo impulsó?

El impulso y el motivo fue una enfermedad que dió comienzo hace siete años. Estaba comenzando una carrera, la cual tuve que abandonar y como no tenía otra opción, tuve que comenzar con este emprendimiento y probar suerte en el rubro desde cero.

Con esfuerzo, aprendizaje y dedicación pude lograr lo que hoy es esto, tan maravilloso.



¿Cuándo cree se ve concretado?

Yo creo que algo se ve concretado, cuando te das cuenta que te gusta lo que haces. Y cuando ves que a las personas les gusta y te lo hacen saber a través de mensajes y publicaciones, en todo lo que uno crea, ya sea por medio de la porcelana, fieltro, entre otras cosas.

Desde mi punto de vista, en ese momento se ve concretado el trabajo, en la felicidad y el conformismo de los clientes.



¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

“BH Creaciones” es el nombre del emprendimiento.

Es mi inicial y la de mi pareja ya que los dos conformamos este proyecto y creaciones, porque abarca prácticamente todo lo que realizamos.



¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

En el emprendimiento trabajamos mi pareja y yo, dedicándonos cien por ciento al rubro. Entre los dos nos ayudamos y nos complementamos en todo.



¿Cómo se compone la misma?

Por mi pareja, mis padres, mi hermano y mis sobrinos.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

Si bien no formamos parte de algún evento o exposición, yo creo que todos los trabajos realizados, son importantes.

Ya sea una boda, un cumpleaños infantil o un bautismo.

Por más pequeños que sean, con tan solo formar parte de ellos, ya sea a través del trabajo o publicaciones por las redes, es un orgullo, un placer.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Si, sin dudas se concretan.

Tanto por la parte del placer de crear los trabajos, como por la parte monetaria estoy muy conforme con ello pero siempre aspiro a más, a seguir creciendo y a renovarme constantemente.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Seguir creciendo día a día para poder mejorar cada detalle.

Aprender, adquirir nuevos conocimientos para brindar un mejor servicio y poder seguir brindando esto a mis clientes que es lo que amo ser, si ellos son felices con mi trabajo el objetivo está cumplido.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Me pueden encontrar en mis redes sociales que son Facebook: Bettania Amaro, Instagram: bettaamaro, o por llamadas o mensajes a mi celular: 098 353 741.



¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

El arte del reciclaje es muy bueno, a veces lo que vemos como basura se puede convertir en una pieza artesanal, como por ejemplo una lata que demora diez años en desintegrarse. La podemos reciclar y convertir por ejemplo en un lapicero, forrandola ya sea con goma eva o porcelana fría y tendríamos un acabado perfecto.

Y de paso, ayudamos al medio ambiente.

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

Sí, la verdad, la seguridad es la base de todo.

La confianza en uno mismo es la clave, sin eso no habría llegado a donde estoy hoy en día.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Hace cinco años estoy en la lista de espera en el Banco de Órganos.

Si al Estado le importa un poco más la salud de los jóvenes, me veo ya recuperada, con una carrera y siempre de la mano de mi emprendimiento que me dió y me da mucha satisfacción y alegría.

Me vería trabajando en algo que me guste, o sea de lo que tuve que posponer y obvio, de este emprendimiento que me encanta.

No lo dejaría, ya que descubrí mi pasión por las artesanías y todo lo que está relacionado con el mismo.