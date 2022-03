“…desde casa”

Roxana Catalina Soria

Principal de “Sabores de casa” y «Roxana Variedades»

“Mi sueño es a través de una buena inversión, formalizar mi empresa, poder vivir de ello y así dar trabajo a muchas familias”

El estilo de Roxana, es el de las elaboraciones con buena mano para la gastronomía y el de diseñar, creando con mucha facilidad. Realizando actividades, que la llevan por el camino de la incursión en diferentes rubros.

Por un lado y desde hace mucho tiempo, había llegado el momento de, realizar alguna variedad de comidas caseras, como ñoquis de fin de mes, tapas de canelos, que le da mucho resultado, con el fin de aportar en su hogar.

Las deliciosas donas azucaradas, tortas fritas y pasteles, que nunca faltan.

Y por otro entonces, casi sin querer, su mundo se tornó diferente, inmerso en un sinfín de delicadas manualidades, que ella les llama “rusticas”.

Son artículos hechos con entusiasmo, con una entrega y dedicación inmensa, tratándose de elaboraciones en crochet y otros tejidos. Nudos, entre ellos en los atrapa sueños, Mandalas, llaveros, souvenirs, porta maceteros, llamadores de ángeles en piola y cañas, y mucho más.

Roxana cuenta con una destacada familia debido a la unión, junto a sus hijos y un nietito, los cuales fueron mamando valores recibidos por su parte, que hoy les brindan la posibilidad de apoyarse mutuamente en diferentes circunstancias , incluso en los emprendimientos que llevan adelante.

Porque no se quedaron allí solamente con las elaboraciones y los hermosos artículos mencionados como todo emprendedor con ganas de superase, fueron por más: también por el reciclaje.

En definitiva, creemos que Roxana y su familia son unos luchadores natos, por el simple hecho de desear sustentarse solamente de sus creaciones, además, de brindarles conocimientos a más personas de todo lo que traen incorporado.

Al mantener el diálogo con Roxana, en primer lugar esto nos decía:

“Todo lo que estoy haciendo, lo he hecho desde siempre para mi familia y mi hogar. Pero en el año 2017, me pareció que era un buen momento para comenzar a comercializar lo que hacíamos.

Me gusta crear y tener una salida laboral. Disfruto de lo que hago”.

¿Cuéntenos acerca del rubro de la actividad que lleva adelante?

Nuestro rubro es artesanal

Nos dedicamos a la creación de adornos para nuestro hogar, como son los atrapa sueños, llamadores de ángeles, maceteros, etc.

Tanto para interior o exterior también realizamos adornos para vehículos llaveros, entre otros…

Por otro lado realizamos alguna variedad de comidas caseras que en su mayoría son tradicionales de nuestra región como por ejemplo: la torta frita los días de lluvia, también donas azucaradas, pasteles, ñoquis los 29 de cada mes.

Buscamos siempre la forma de elaborar cosas que llamen la atención de nuestros clientes y tenga una remuneración, como salida laboral.

¿Cuándo da comienzo su proyecto?

Nuestro proyecto oficialmente, comienza en el año 2002.

Mis comienzos fueron ayudando en merenderos de niños, en la gran crisis del mismo año y a clubes de Baby fútbol los cuales participaban mis hijos.

Y siempre estuve dispuesta a dar una mano para trabajar en sus cantinas haciendo tortas fritas para colaborar.

Más adelante lo implementé como forma de intentar el sustento de mi familia.

Mis tiempos libres siempre los utilicé para realizar adornos para mi hogar, aplicando lo que siempre me gustó que fue el crochet, o arreglando mi patio reciclando botellas o latas, siempre buscando innovar.

También realizando ropas para mis hijos y algún que otro familiar y amigos

¿Que impulsó su proyecto?

Es que vi la posibilidad de incorporarlo también como un ingreso más para mi familia y poder trabajar desde casa.

¿Cuándo cree se ve concretado?

Creo que concreté mi proyecto, cuando vi que podía llegar a muchas personas que quedaban satisfechas con mi trabajo.

¿Cómo es el nombre del mismo y el motivo de llamarlo así?

El nombre es “Sabores de casa” y es un nombre particular por qué como lo mencioné antes, comenzamos a vender tortas pasteles tapas de panqueques siempre realizando todo en casa y casero.

Así fue que abrimos nuestra cuenta de Facebook y como tuvo muy buena repercusión de clientes, a eso le agregamos nuestros adornos y demás cosas artesanales.

¿Su familia colabora en él, o usted trabaja de manera individual?

Sí, colaboran. Desde el más chico al más grande. Me gusta crear y hacerlo con la familia es gratificante.

A medida que mis hijos fueron creciendo, se le fue otorgando diferentes responsabilidades, siendo esta una forma de incentivar la colaboración y también de ellos aprender, hoy siendo adultos se refleja en cada cosa que hacen.

¿Cómo se compone la misma?

En mi familia son mis 6 hijos: 3 mujeres, 3 hombres y yo madre soltera.

¿Ha contado con algún evento importante o exposición en el transcurso del desarrollo de la empresa?

No, no he tenido oportunidad. He cocinado siempre para los cumpleaños de mis hijos.

Pero también, hemos participado en Servicios de fiesta, tanto para cumpleaños de 15 o casamientos.

¿Se concreta en lo que hace, la unión del placer y lo monetario?

Sí, yo me siento muy a gusto trabajando desde casa haciendo lo que me gusta pero vale aclarar que en lo monetario a veces no se ven grandes ingresos.

¿Cuáles son sus planes y expectativas en cuanto al futuro del emprendimiento?

Formalizar una empresa, poder realizar una buena inversión con firma y local propios.

Poder vivir de eso y así dar trabajo a muchas familias.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Promociono mi emprendimiento desde la página de Facebook «Sabores de casa» y «Roxana Variedades», o en nuestro humilde hogar ubicado en Barrio Ceibal.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Sí hay algo que me gustaría además, es poder enseñar para que muchos niños y personas mayores puedan implementarlo en su vida, y así sentirse útiles creando, porque lo que estamos realizando es arte.

Acostumbro a enseñarles a amigos de mis hijos.

¿Se considera una empresaria segura de sí misma?

Estoy segura de lo que sé, puedo dar y crear, lo demás voy aprendiendo sobre la marcha. Pero sí creo, que estoy capacitada para lograr mi propia empresa.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Me veo trabajando de lo que me gusta, llevando adelante mi empresa familiar y enseñando a muchas personas

Poder sustentarme solamente de mis creaciones y enseñarles a más personas lo que aprendí cuando era chica, gracias a mi abuela.

