Desaparece yate en el Caribe tras llevar ayuda a Haití

Un yate con cuatro tripulantes, dos argentinos, un cubano y un mexicano, desapareció en el mar Caribe cuando regresaba de llevar ayuda humanitaria a Haití, por lo se efectúa una intensa búsqueda, confirmaron el sábado un amigo de los desaparecidos y el gobierno de Argentina.

La embarcación «M.O.I. Guadalupe», de 83 pies de eslora con bandera panameña, partió el 15 de septiembre desde Puerto Aventuras, en la Riviera Maya del estado mexicano de Quintana Roo (sureste) con destino a Haití para llevar cuatro toneladas de alimentos y medicinas. Los tripulantes son los argentinos Carlos Eduardo Juárez (43 años), propietario del navío, y Renzo Spasiano (20 años); el mexicano Martín Vega Argaez (44 años) y el cubano Denis Manuel Fernández Díaz (46 años). Ariel Ramírez, amigo y coordinador de un esfuerzo particular de búsqueda, relató a la AFP que demoraron varios días en ese país debido a asuntos de aduana. El yate salió de regreso a México el 28 de septiembre y la tripulación hizo una parada en Jamaica para recargar combustible. Su arribo estaba programado para las 11 horas (16h00 GMT) del día 29. Sin embargo, se perdió toda comunicación cuando el navío se encontraba a 130 millas náuticas de la isla Cozumel. Esa fue la última ubicación que registró el rastreador satelital. «A partir del mediodía del 29, al ver que no llegaban, comenzamos a buscarlos y a pedir apoyo», agregó Ramírez. Se guían por el posible arrastre de las corrientes, así como por datos que han brindado otras embarcaciones navieras, explica Ramírez. El yate contaba con una balsa de emergencias y una lancha. Por ahora descartan el hundimiento, pues durante los sobrevuelos no han identificado nada flotando. Ramírez dijo que hasta el momento no han recibido apoyo de la Secretaría de Marina mexicana (Semar). Sin embargo, la Cancillería argentina informó este sábado que su consulado en el balneario de Playa del Carmen trabaja desde el miércoles pasado en colaboración con la Semar y la Capitanía del Puerto de Cozumel para localizar el yate. «La Embajada argentina en Cuba también se encuentra en contacto permanente con la Guardia Costera Cubana, sin que hasta el momento hayan recibido reportes de avistamientos», agregó la Cancillería argentina en un comunicado.