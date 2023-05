Desafiando el militarismo

Cuando esto escribimos aún no sabemos cuáles serán las consecuencias del pedido de renuncia a la Ministro de Vivienda y esposa del senador Guido Manini Ríos, líder del socio del gobierno nacional Cabildo Abierto. Sabemos que la ex ministro irá senado, cargo para el que fue electa.

Pero no es de esto que nos interesa hablar hoy, sino de la mano firme que ha mostrado el presidente de la República. Porque nadie puede desconocer que pedir la renuncia a la Ministra de Vivienda es desafiar al Gral. Guido Manini Ríos a Cabildo Abierto y a todo el militarismo.

De corroborarse los hechos, tal como fueron manejados públicamente no cabía otra medida y creemos que la adoptada fue la correcta. Pese a quien pese – de no comprobarse la existencia ajustada a derecho de la potestad de la Ministro, esto es un acto de corrupción.

Podrá no configurar delito, pero éticamente no corresponde, habida cuenta de la existencia de cientos por no decir miles de familias verdaderamente pobres, que reúnen por lo menos el mismo derecho que alguien que ocupa un cargo público.

Lo sabe el Presidente de la República, tanto como sabe el alcance que tendrá su decisión para el gobierno que encabeza.

Nadie puede negar que el hecho a servido para desnudar la verdadera forma de pensar de un partido político. Si voy a beneficiar a quien piense igual, a mis amigos o conocidos, debo decirlo abiertamente porque creemos que quien no se sienta tan cercano a estos partidos o líderes, pensarían dos veces antes de votarlo.

Que quede claro. No somos partidarios del Partido Nacional. Al contrario nos separan con él muchas disidencias, pero nos consideramos “orejanos” y libres de pensar de la forma que entendemos. Creemos que es lo más acertado en cada caso y en esta oportunidad lo hacemos en apoyo del Presidente de la República.

Vaya si nos ha costado caro pensar cómo piensa la Ministra. Entender que una persona reúne las condiciones necesarias para ser considerada con determinados derechos, será siempre un acto subjetivo. Pero aún cuando hay gente que piensa que en los cargos de estricta confianza deben desempeñarse correligionarios y nosotros podríamos llegar a aceptarlo, en los lugares que no son de confianza, debe ser el sorteo entre todos los que tienen el mismo derecho el que debe decidir….

En caso contrario esto pasa a ser corrupción, corruptela o como quiera llamarle, pero totalmente injusto y arbitrario. Defender las ideas del Presidente es hoy defender la democracia y entre éstos estamos.

A.R.D.