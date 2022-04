Deportivo Artigas y River: primer turno de Izaguirre

Cada partido de la Divisional B, está abierto a la duda. O qué implica cada uno de ellos, cuando se trata de la primera fecha. Al fin de cuentas, los 12 equipos parten de un pie de igualdad. El juego de Deportivo Artigas y River Plate asoma como especial, porque después de todo se trata de quienes en el pasado, han sido protagonistas de historias ganadoras. No por nada fueron Campeones Salteños. En el caso de Deportivo por última vez, en el 2004, mientras River Plate en 1978. Se enfrentan en cancha de Deportivo Artigas y con el arbitraje de Marcelo Izaguirre. El Colegio de Jueces, ahora con la presidencia de Carlos Fraga se expidió en todos los casos.

Las ternas para saber, cuando mañana domingo, el principal círculo de ascenso se echa a andar, con dos plazas en el combate, para que el envión sea posible. Es el objetivo de avanzar a la A.

DE LOS PARTIDOS A LOS JUECES

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora 14.15′. Albion vs Progreso.

Terna: José Gabriel de los Santos-Revuelta-Píriz.

Hora 16.15′- Libertad vs Santa Rosa.

Terna: Rolando López-Barboza-F. Caffre.

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 14.15′- Dublín Central vs Palomar.

Terna: Fernando López-Gómez-Portela.

Hora 16.15′- Tigre vs Rodó.

Terna: Ruben Ferreira-Caballero-V. Rodríguez.

Campo de juego: estadio Héber Racedo.

Hora 14.15′- Hindú vs Chaná.

Terna: Walter Araujo-R. González-Busca.

Hora 16.15′- Deportivo Artigas vs River Plate.

Terna: Marcelo Izaguirre-Moreira y S. Samit.