Deportivo Artigas y la décima al hilo: «esto no es casualidad»

«No. Para nada. Esto no es casualidad, porque es parte de lo que venimos buscando desde principio de temporada. A los que queremos a Deportivo Artigas, a los que defendimos su camiseta en la cancha, ¿cómo no pensar que ese último descenso nos dolió? Empezamos por elegir bien el plantel y lograr desde los jugadores, la mejor identificación posible. De este plantel, una buena mayoría nació futbolísticamente en el club. Algunos desde los juveniles y otros desde el Baby Fútbol. El caso de Héctor Sánchez es para comentarlo, porque no solo es uno más del Cuperpo Técnico, también es parte del Baby del Club. O sea: sumamos lo que es el fin. Yo digo que si estamos donde estamos, esto no es una casualidad. Hay una base que sostiene esta campaña».

**************

Para ÁNGEL JESÚS FLORES, el Director Técnico de Deportivo Artigas, no deja de ser un momento dulce. De esos que reconforta. En su momento fue convocado para asumir el timón y no renegó del sentimiento.

Eso de haber sido jugador. Eso de haber sido campeón.

Por eso ahora, no habla de casualidades. Apunta a la creación de un tiempo a favor, ya Deportivo Artigas en pleno recambio general.

Desde Axel Rodríguez para atajar, al gol que a este equipo no le falta. Deportivo Artigas a una victoria de ser Campeón en la Divisional «C» y retornar a la «B». Una manera de ofrecer señales en pro de un fin: el reencuentro con un protagonismo que fue archivando en el tiempo.

Frente a Rodó en la fecha que pasó, fue la décima victoria consecutiva.

30 puntos en 30 y con 42 puntos en la tabla general.

Es obvio que con este Deportivo no hay casualidad posible.

Definitivamente no la hay.