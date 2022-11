«Haber ganado estos dos últimos partidos, no solo es motivante por lo que supone la prolongación en la punta, sino porque nos marca otro aspecto a favor, en el cual hemos insistido. Dependemos del plantel, no de la individualidad. Eso nos ha pasado. Hemos tenido bajas y han sido importantes, ni que hablar en el caso de Braian Rodríguez y hablo del goleador. Lo bueno es que el equipo superó el efecto de las ausencias. Por eso lo del plantel siempre trasciende. Que aquel que entra también sume, para que el funcionamiento no se desintegre. Eso también me gusta de Ceibal»

(Textual de JOSELO GARCÍA en Ceibal.

Un líder de copete levantado. Ceibal lo es)