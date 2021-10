Deolindo Miquelarena (San Eugenio) «Sabemos que no se puede terminar a las 12 de la noche»

«De principio la idea era jugar solo un partido como adelanto, justamente porque sabemos que no se puede terminar una doble jornada a las 12 de la noche. Yo pienso en el jugador de San Eugenio. ¿Llegará al club sobre esa hora, y a qué hora vuelve a su casa, si al otro día tiene que levantarse temprano y trabajar? Hay que verlo de esta manera, desde lo humano también. Pero hay algo más: nos quedamos sin chance de fútbol, para quienes no tienen una conducción propia. ¿Qué ómnibus van hacia los barrios a esa hora?

Por lo tanto, llegado el momento, San Eugenio va a proponer que se juegue un solo partido en la noche y si no hay acuerdo, todo al domingo. Pero no podemos hacer locura con los horarios ni caer en decisiones que a la divisional no le harán bien».

(DEOLINDO MIQUELARENA, el delegado de San Eugenio, como para pasarle revista a una situación planteada en estos términos. No quedan dudas que finalizar una jornada de fútbol al filo de la medianoche, es un absurdo en sí mismo. Miquelarena, es de los que admite en la misma dirección. Y lo expone en EL PUEBLO).