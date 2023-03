Deolindo Miquelarena, electo por unanimidad en «B» y «C»

Primero fue la Divisional B y después la C. El presidente y vicepresidente, Luis Alberto Arreseigor y Miguel Rognioni, condujeron ambos círculos, como paso previo a la asunción de los nuevos neutrales en cada caso En la Divisional B, no asistieron los representantes de Hindú y Palomar, mientras que en la C», el 25% permaneció ausente, desde el momento que no fueron parte de la primera escena, Huracán, Rodó y Florida.

A la hora clave en cada caso, se puso a votación los nombres de quienes irían a ejercer el cargo de presidente y vice. En la «B» se propuso a Deolindo Miquelarena y al Dr Jesús María Nasario, mientras que en la «C», la propuesta apuntó a Deolindo Miquelarena y Luis Alberto «Goli» Sansberro. La unanimidad se planteó en los asistentes, siguiéndole la misma situación creada el viernes pasado, cuando la asamblea anual ordinaria ungió presidente y vice a Arreseigor y Rognioni

LOS COSTOS QUE IMPACTAN

Uno de los aspectos que manejó el presidente de la liga, en pro de las dos divisionales menores, «es bajar el costo y a partir de ello, apuntamos al porcentaje del derecho de piso». Sabido es que para la B y la C jugar en el Parque Dickinson, es a todas luces inviable. A su vez desde el presidente de la Liga, el objetivo puntual: que todo lo que se actúe en el Consejo Superior sea derivado como información, tanto para la «B» como para la «C».

La semana próxima será la primera sesión formal y estarán asumiendo los neutrales, tanto en una como en otra divisional. La Divisional B despuntará a su Campeonato Oficial el domingo 26 de marzo, mientras que la «C», el sábado 15 de abril. En la «A» el 4 de junio, mientras el Consejo Único Juvenil fue el primero en despuntar a la temporada y ya rumbo a la segunda fecha.