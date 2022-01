Deolindo, el presidente.»Abrir las cabezas y evitar los trancazos»

En el año que pasó, el acceso a la presidencia de la Divisional «C» por parte de Deolindo Miquelarena. Ya lejano en el tiempo aquella condición de árbitro que lo distinguió en los años 80 y 90. Al paso del tiempo la misión directriz puntual y sobre todo, trascendiendo en el rol de delegado. Primero en Salto Nuevo y de última en San Eugenio.

Hecho real es que Miquelarena fue uno de los que «empujó el carro», al decir de los delegados de la divisional, «para que la «C» tenga respeto desde los demás y marque un estilo de competencia distinto».

Lo de finalizar la temporada en este 2022, es ejemplo sin apelaciones. El propio Deolindo es de los convencidos que a veces en esto de la conducción del fútbol, «hay que abrir las cabezas.» Las de todos nosotros y hacer lo que el sentido común dicta. Si estaba aprobado poder pasar de un año al otro la disputa de un torneo, ¿por qué no hacerlo?. No íbamos a estar compitiendo con la liguilla de la «A» o de la «B».

Aquí nos cortamos solos. Yo digo que hay que evitar los trancazos que a veces se plantean desde nosotros mismos. En enero, el fútbol salteño pasa a un plano secundario. No existe. La «C» lo llenará de fútbol y en la definición no faltan equipos con historia. Tenemos expectativas a favor y que las dudas las tengan los que no creen. En la «C» no tenemos dudas y estamos convencidos que este es el camino y nada lleva a pensar que el año que viene no repitamos la misma receta».