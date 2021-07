Desde el presidente de la Liga

La delegación de Ferro Carril planteó que en algún momento de los meses que llegarán, la Organización del Fútbol del Interior implementará el calendario de los torneos juveniles a nivel de selecciones. Hay que sumarle el inicio del Consejo Único Juvenil como cuestión a tener en cuenta y ese inicio pactado del 5 de setiembre para el Torneo Salteño en la «A».

Estaba claro que los neutrales irían a hacer jugar esa carta. Defender la fecha puntualizada y el hecho es que, a excepción de Saladero, todos los restantes componentes del Consejo Superior, avalaron en una misma dirección.



El delegado de Saladero quedó expuesto a la soledad, cuando se jugó los boletos al 21 de agosto, «porque de repente nos faltará tiempo después».

Hecho a consumarse es uno: que, por primera vez en la historia de la Liga Salteña de Fútbol, un campeonato oficial despunte en setiembre. Nunca antes. La pandemia trasladó el calendario para los últimos meses del año, «pero hay que ver la parte positiva- puntualizó el presidente de la Liga- porque siempre se habló de experimentar jugando en los meses de primavera y algo más. Es esta la ocasión y nada mejor que tener señales, porque nada dice que en el futuro no se pueda repetir. De lo que se trata es determinar cuál es la mejor época para el fútbol»



AHORA ES TIEMPO

Es cosa real que los delegados llegaron al Consejo Superior, con el criterio fijo. O la opinión resuelta: afrontar el Campeonato Salteño desde el 5 de setiembre y no antes.

Mientras que Luis Alberto Arreseigor, no vaciló en la respuesta, «porque demasiado tiempo pasó como para que no le demos prioridad a la actividad local. Los neutrales llegamos a la Liga con ese fin. Obtener los recursos económicos para que las tres divisionales puedan jugar. Y jugarán. Importa el Consejo Único Juvenil, importa el Fútbol Femenino, importan que los equipos de la «A», «B» y «C» retornen a las canchas, después de más de un año al margen.

Si hay clubes salteños que jugarán la Copa de OFI, ya veremos cómo se deciden los partidos por el torneo local. Hay que ir viendo el espacio posible y amoldarnos a las posibilidades. Nosotros decimos que algo o mucho puede planificarse, pero no todo. Hay un margen para ir resolviendo sobre la marcha, porque además todos sabemos que serán unos meses especiales y, por lo tanto, adaptarse a todo lo que sea posible»



Al presidente de la Liga no le faltó el rescate de una palabra: voluntad.

«La voluntad que hay que tener de cada parte, lo que es corregible para beneficio del todo. Igualmente empezar en setiembre, puede significar el ingreso de algún porcentaje de aficionados. Eso también cuenta para que el entorno también sume».