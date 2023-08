Del  «orsay» de George dos Santos, algol después y la suspensión decidida

Esta toma gráfica no debiera pasar de largo, desde el momento que no se sancionó una posición adelantada…..que fue posición adelantada. En la instancia previa al gol de Valentín Fornaroli (Universitario), en la noche del miércoles ante Ceibal, aparece George Dos Santos en posición prohibida. El asistente Ricardo González no la vio y el árbitro central Fernando Lòpez avaló. Tras ello, el restante foco clave de la maniobra, con el golero de Ceibal, Jorge Fleitas, para ser blanco o no de la infracción.

En este caso, las posiciones en tres direcciones: 1) qué fue foul. 2) qué no fue foul. 3) Que las imágenes a la hora misma de la repetición, no son los suficientemente claras, para determinar si hubo carga real sobre la humanidad del golero o simplemente no.

FLEITAS: ¿INFRACCIÓN O NO?

Cuando Fornaroli decreta el gol, el reclamo de Jorge Fleitas y una buena mayoría de jugadores de Ceibal, que fueron actores directos en la maniobra u observadores a distancia.

Todo lo que ocurrió después, agresiones, denuncias y suspensión del partido por parte del árbitro central, Fernando López, no debiese dejar de ser ligado a esa situación de juego que generó el gol de Universitario. La presunta o no presunta infracción contra Jorge Fleitas constituye el segundo capítulo de la historia, pero el primero es este: Dos Santos y esa posición prohibida que fue validada.