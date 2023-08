Del Gran Resistencia hasta el conurbano jujeño: Javier Milei se impuso en los centros urbanos más pobres del país

BUENOS AIRES (Infobae/por Sandra Crucianelli e Iván Ruiz) – La Libertad Avanza ganó en los conglomerados más golpeados por la inflación, que históricamente votaban por el kirchnerismo

El fenómeno electoral de Javier Milei arrasó, de norte a sur, en casi todo el país. Su discurso ultra liberal se impuso, como era previsible, en centros urbanos con más clase media, como en la ciudad de Córdoba o Mendoza. Pero la sorpresa electoral fue mayor cuando el escrutinio reveló que el líder de La Libertad Avanza también llegó hasta los distritos más pobres del país. ¿Por qué? El «libertario» llegó a ese electorado como catalizador del voto bronca, como un rebelde que combate a la «casta política» que hundió al país en esta crisis económica y como un outsider que tiene la receta para frenar la inflación.

El Gran Resistencia, ese conglomerado urbano compuesto por la capital de Chaco y sus alrededores, registra uno de los peores índices socioeconómicos de todo el país, según una medición realizada el año pasado por el INDEC. La pobreza era del 54% y la indigencia superaba el 14%, la peor de Argentina. Allí, en el conurbano más poblado esa provincia gobernada por el kirchnerismo, también ganó Milei. Fue anoche el candidato más votado con 32,91% (en el distrito llamado San Fernando), por encima de los candidatos de Juntos y también por encima de Unión por la Patria.

El fenómeno de Milei también se mudó hasta otro conurbano provincial dominado por la pobreza. La localidad de Palpalá, en las afueras de la capital de Jujuy, es otro de los 10 distritos más necesitados del país, según el INDEC. La propuesta de Milei cundió en ese electorado (42% de pobreza), que está muy lejos del Banco Central que promete destruir si llega a ser el nuevo presidente argentino. El diputado nacional consiguió el 40,54%, casi el doble de votos que los candidatos de Juntos, que quedaron en segundo lugar.

Como ocurrió en Chaco y en Jujuy, Milei fue el candidato más votado de las PASO en la mayoría de los distritos más pobres del país, según el relevamiento realizado por Infobae. El líder de La Libertad Avanza ganó en ciudades y provincias que habían estado durante años en manos del peronismo, pero no pudo penetrar en otros históricos bastiones justicialistas, como los municipios del conurbano bonaerense o como las zonas más postergadas de Catamarca y Santiago del Estero, donde quedó en segundo lugar detrás del ministro Sergio Massa.

«Esto es un terremoto en la política argentina. Es un cambio del voto peronista a Milei, es decir, se perdió la escala de derecha e izquierda. No es un cambio vinculado a cuestiones ideológicas. Es un fenómeno parecido al de Estados Unidos con Donald Trump o en Brasil con Bolsonaro. Este cambio está motivado con los temas que los candidatos proponen. El candidato que propuso lo más diferente al resto fue Milei», explicó el analista político Sergio Berensztein.

«Este cambio en los centros urbanos más pobres se explica con la inflación. La gente se cansó de perder con la inflación y se agotó un proceso de credibilidad política. Es un voto muy importante porque, desde lo más humilde, apunta al corazón de la economía política. La gente que cambió su voto es la que más perdió. La inflación es un impuesto a los pobres y eso explica este fenómeno», continuó Berensztein.

Milei arrasó en otros anillos urbanos provinciales dominados por la pobreza. Sacó casi el 50% de los votos en el distrito puntano de Pueyrredón, que comprende la capital de San Luis, casi 20 puntos por encima de los candidatos de Juntos, y más del triple de los votos que Unión por la Patria. También se impuso en la capital de La Rioja: La Libertad Avanza lideró la elección con un 36,84%, por encima del peronismo. Ganó en San Miguel de Tucumán y en Corrientes Capital, aunque en ese caso el peronismo lo superó como la fuerza más votada.

Su victoria en la mayoría de los los conglomerados urbanos más pobres del país es uno de los fenómenos para analizar luego de una sorprendente elección en las PASO presidenciales. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada a nivel nacional tras imponerse en 16 provincias, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, entre muchas otras. La coalición electoral de derecha logró también un segundo lugar en la provincia de Buenos Aires, con un amplio caudal de votos en distintos municipios del conurbano bonaerense.

Difícilmente conozcan sus votantes de las zonas más necesitadas de Jujuy, Chaco o del conurbano bonaerense a los referentes del liberalismo que Milei suele citar en sus discursos. Quizás siquiera conozcan su intención de dolarizar la economía, como promete el libertario si es presidente. Pero eso no fue necesario para ganarse su voto, concluyó Berensztein. «No hace falta que conozcan a los teóricos liberales. Milei identificó a un enemigo: el peso. Y lanzó un mensaje: ‘como el peso no va más tenemos que dolarizar’. La gente sabe qué es un dólar y también sabe que ahora no puede comprarlo. Es un mensaje clarísimo en contra de una concepción de política pública que ya le dio resultado».

De cara a las elecciones generales, aparece la incógnita: ¿será un voto definitivo? El peronismo intentará recuperar un electorado que históricamente lo apoyo, aunque horas después de la derrota en los comicios la devaluación del peso volverá impactar sobre los bolsillos de los más pobres. Juntos también intentará enamorar a ese electorado, con una receta más convencional, pero con la experiencia de gobierno que ya cuenta en varios distritos y con una estructura política nacional más consolidada.