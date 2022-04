José Román Cuello “Siempre apostamos a una muestra diferente”

Desde el 2 al 19 de abril se llevará a cabo una nueva exposición de Artistas Unidos – grupo fundado por José Román Cuello – esta vez en el Museo de Bellas Artes y Salto Shopping. Los artistas expositores serán: Ana Karina Vlaeminck (pintura), Vivián Finozzi (pintura), Mercedes Horihuela (pintura), Ana María Gaudín (pintura), Graciela Da Rosa (artesanías), Walter Monzón (escultura), Víctor Hugo Carvallo (cerámica) y Gustavo (pintura). Artistas Unidos lleva ya varios años desde su génesis, realizando exposiciones una o más veces al año y a causa de la pandemia hizo una pausa, para retornar el presente 2022 con nuevas propuestas artísticas. José Román Cuello ha sido siempre un impulsor del movimiento cultural local y partidario de que los salteños puedan mostrar todas las expresiones del arte local.

José Román Cuello en diálogo con nuestra redacción relató que tiempo antes de la pandemia ya se venía organizando una exposición que fue suspendida.



“Dentro de este grupo que fundé siempre apostamos a hacer algo diferente. Algunos artistas han permanecido a través del tiempo, otros se han retirado y se han integrado nuevos. Se hicieron las gestiones para realizar la exposición y como en el Mercado 18 no se puede llevar a cabo decidimos presentarla en el Museo de Bellas Artes y en Salto Shopping, a posteriori de haber hablado con el encargado de Marketing y de esas conversaciones surgió la exposición.

Allí vamos a exponer cuadros y artesanías. Alves y Perillo que hacen escultura el piedra no participarán esta vez, pues tienen otros compromisos. La idea de esta exposición también es aprovechar el movimiento turístico” – remarcó Román.

La particularidad de esta nueva edición de Artistas Unidos es que la exposición se hará en dos lugares en simultáneo. Recordamos que en años anteriores las exposiciones se hicieron en el mercado.

Vale destacar que Artistas Unidos nació aproximadamente en el año 2000 – 2002; en ese Momento José Román estaba presentando sus pinturas y cuadros. Fue así que varios artistas se le acercaron para preguntarle cuáles eran los pasos a seguir para exponer sus obras.

A partir de allí Román fue invitando a los artistas plásticos, escultores, artesanos y exponentes de otras ramas del arte plástica. El grupo se fue ampliando hasta ser más de cuarenta, escultores, pintores y artesanos.

TALLERES DE ARTE PARA NIÑOS Y JÓVENES

José Román también es docente y ha brindado varios talleres para niños por medio de la Intendencia Departamental de Salto, donde ha enseñado distintas técnicas de dibujo, pintura, manualidades y otras expresiones sencillas.

Esos talleres a su vez se han replicado en varios barrios y salones comunales de nuestro departamento.

Si bien son varios los integrantes de Artistas Unidos, la exposición ha debido adaptarse a los espacios reducidos. Algunos expositores debido a la pandemia se han retirado.

UNA EXPOSICIÓN VARIADA ;

PINTURA, ARTESANÍAS, OBJETOS EN MADERA, ESCULTURA,

MANUALIDADES, RECICLAJE Y OTRAS TÉCNICAS DE

VANGUARDIA

“Somos un grupo que estamos unidos por una misma finalidad, mostrar nuestras expresiones artísticas, compartirlas con la comunidad” – enfatizó el gestor de Artistas Unidos, José Román Cuello.

Con respecto al tiempo de pandemia, Román expresó que estuvo dedicado a crear más obras y se dedicó también a la actividad deportiva. “Si bien me cuidé mucho, en todo momento me mantuve activo. La pintura forma parte de mi esencia… es algo de lo que no me puedo desvincular…. la pintura para mí lo es todo… es algo que nace en la mañana y muere en la noche.

Muchas veces me siento y al rato me levanto y comienzo a hacer algo relativo a la pintura… cuadros, paisajes, retratos, manualidades… soy muy creativo.

Me gusta mucho reciclar cosas, trabajar en madera. Aunque me jubilé de la Intendencia, continué con la actividad.

En estos momentos tengo una exposición en un local comercial y en un lugar donde funciona una comisión barrial. Estoy dictando clases los jueves y viernes allí.

Creo firmemente que esta exposición va a significar un impulso para que la gente pueda salir, recorrer y a su vez se de una buena movida turística.

A los visitantes les gusta recorrer la ciudad y creo que suma positivamente que se puedan realizar dos exposiciones en diferentes puntos de nuestra ciudad.

Podrán apreciar cuadros, esculturas, óleos, paisajes, marinas, artesanías y esculturas. Personalmente voy a mostrar unos cuantos cuadros de mi autoría y distintas técnicas tanto en acrílico en aerosol; también algunos retratos y paisajes arquitectónicos. Ana Karina Vlaeminck va a exponer cuadros;

Carballo se dedica a la cerámica y hace jarrones; Monzón crea varios objetos en madera. Orihuela mostrará también sus cuadros. Nos estamos organizando con mucho entusiasmo y esperamos que esta nueva exposición sea un éxito y que el público pueda disfrutarla” – cerró Román.