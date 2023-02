El déficit hídrico amenaza los cultivos y la producción ganadera local.

Van tres años con déficit de precipitaciones en Uruguay, y especialmente durante la primavera, cuando los cultivos necesitan más agua.

El déficit hídrico, es en pocas palabras, la falta o escasez de agua, por lo que el concepto está muy relacionado con la sequía, además, está íntimamente ligado con lo que se denomina disponibilidad hídrica, es decir el equilibrio entre la oferta y la demanda de agua en el medio.

Déficit hídrico: es aquella situación en la que el agua disponible no es suficiente para satisfacer la demanda

Escasez hídrica: es un evento natural en el que un río o una zona posee menor cantidad de agua que la esperada por promedios históricos en un momento dato. Es decir, son oscilaciones naturales de la cantidad de agua disponible que varía principalmente por retraso en deshielos u otras causas naturales.

Sequía: es aquella situación en la que existe un déficit hídrico suficiente que provoca daño en la vegetación y limita la producción de los suelos de la zona.

Depto. del Agua de la UDELAR

Ing. Agr. Nicolás Blanco: la sequía “lamentablemente es una temática bastante recurrente en el país”

Para este informe, EL PUEBLO mantuvo un extenso diálogo con el Ingeniero Agrónomo e integrante del Depto. del Agua de la UDELAR, Nicolás Blanco Alves, del que a continuación presentamos los pasajes medulares de lo expresado por el profesional:

“Las producciones bajan y todo se complica”

“Lamentablemente es una temática bastante recurrente en el país en los últimos años y que afecta a toda la producción agropecuaria, sea de carnes, de leche, pero también cultivos, así que viene pegando bastante fuerte. Si bien hay gente que puede decir: pero en Uruguay llueven 1.300 o 1.400 milímetros anuales, y eso es cierto, la distribución de las lluvias no es igual en todas las épocas del año, en todas las estaciones, y en verano es casi seguro que vamos a tener una deficiencia hídrica. Eso hace sin dudas disminuir lo que es la producción de pasto para la alimentación del ganado, es decir para la carne y la leche, y también para los cultivos. Por lo tanto las producciones bajan y todo se complica”.

“No tener los campos tan cargados de ganado”

“A nivel de diferentes instituciones se viene trabajando ya en tratar de prever las consecuencias de la sequía. Si bien uno puede aconsejar a los productores no tener los campos tan cargados de ganado, evidentemente que si el déficit hídrico es muy fuerte, no hay forma de poder prever eso o remediarlo. La producción de forraje va a bajar bastante…Y hay gente a la que le cuesta visualizar el campo con poco ganado y piensa que teniendo más cantidad de animales va a producir más, y en realidad es lo contrario, se terminan complicando”.

“Fomentar la tecnología del riego”

En cuanto a cultivos hay un poco más de herramientas más fuertes. Por ejemplo la implementación de un sistema de riego, entonces en ese sentido nosotros a nivel de la Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Ministerio de Ganadería, Instituto Plan Agropecuario, venimos trabajando en grupo para fomentar la tecnología del riego en el norte del país, justamente para poder asegurar un determinado nivel productivo en los sistemas de producción…Nosotros por ejemplo hemos realizado un taller en el año 2020, con productores y técnicos para preguntar a ver por qué no se estaba utilizando el riego, siendo que había productores que tenían incluso una represa para uso de riego y no la estaban utilizando. Muchos desconocían la tecnología, no sabían cómo regar. Entonces a nivel de ese grupo, es un proyecto que nosotros lo denominamos Regando la Ganadería del Norte, lo que estamos haciendo es capacitar gente para que sepa cómo regar, y ya hemos hecho varios talleres. Porque cuando uno habla de riego, no es solamente echar agua, sino que uno tiene que saber en qué momento aplicarlo y qué cantidad de agua aplicar. Pero tampoco es algo imposible de saber, se aprende. Tenemos gente capacitada en la temática y lo que estamos tratando es de hacer llegar la tecnología del riego a todos los productores que se pueda. Se instalaron por ejemplo predios piloto, que sirvan como un espejo para los pares, o sea para los otros productores, para que ellos puedan de repente ir a visitar y ver cómo se está regando, si resulta o no resulta, qué cantidad de carne se saca… Entonces eso ayuda mucho más, cuando los propios productores ven en sus pares cómo lo están haciendo y que les está dando resultados”.

Pero, esos sistemas requieren una inversión, ¿quizás hay productores que no tienen los recursos económicos?

Sí, sin dudas que sí. Dependiendo del sistema de riego que uno implementa, es la inversión que uno tiene que realizar. Hoy en día a nivel del Banco República, se está dando alguna facilidad para que el productor pueda acceder a la inversión e instalar en su predio un sistema de riego y favorecer eso, por ejemplo con créditos con bajo interés. Además el gobierno está aportando un fondo a las Intendencias para que estas puedan trabajar en tajamares, entre otros beneficios, por ejemplo ante el BPS.

Un país diverso en suelos

“En Uruguay hay un mosaico interesante de tipos de suelos diferentes, no todos los tipos de suelos tienen las mismas propiedades, cuando hablamos de propiedades hablamos por ejemplo de capacidad de almacenar agua. No es lo mismo un suelo más tendiente hacia la zona de Artigas, que puede ser más superficial, que un suelo profundo como en Salto. Entonces ante la ocurrencia de una misma precipitación, hay un suelo que va a tener la capacidad de almacenar más cantidad de agua y por lo tanto va a poder permanecer más tiempo con agua retenida para ser aprovechada por el cultivo. Además por supuesto que puede haber zonas del país donde llueva más o menos que en otras, que se instale una sequía puntual y que las consecuencias puedan ser más graves”.

Cambio climático

“En cuanto al cambio climático hay varias opiniones. Hay quienes dicen que sí, que el cambio climático se está dando, y quienes dicen que el cambio climático no es tan así. Lo que sí ha pasado en Uruguay, a mí entender, es que la distribución de las precipitaciones ha cambiado, se está dando más seguido situaciones donde no llueve nada. Llovió por el 20 de enero, pero desde diciembre veníamos arrastrando falta de lluvias, temperaturas muy altas, radiación solar extremadamente alta, y eso cada día que pasa agrava más la situación. Venimos de un déficit hídrico acumulado bastante importante, entonces debería llover muchísimo para que los suelos se puedan recargar y se pueda empezar a producir pasto, porque aparte la solución nunca es inmediata. Supongamos que en medio de una sequía, empiece a llover y llueva lo suficiente, la recuperación de la pastura igualmente llevará su tiempo, la plata necesita un tiempo para que después recién pueda ser aprovechada por el ganado. Lo mismo con los cultivos. Vamos a suponer el que sembró soja en noviembre y viene con un acumulado de falta de agua de hace mucho tiempo, de repente recién ahora empieza con un período de floración que empieza a formar el grano, y lo que ya se perdió, se perdió…”.

Intensidad de la lluvia

“Otra cosa interesante a tener en cuenta es la intensidad de la precipitación, porque cada suelo tiene una determinada capacidad de absorción, de tantos milímetros por hora, lo que se llama la infiltración del agua, que eso depende de la estructura del suelo, de la textura, son varios factores. No es lo mismo que lluevan 50 milímetros en 1 hora que en 6 horas… Porque si llueve esa cantidad en 1 hora, la mayoría va a escurrir y no va a entrar al suelo, entonces de esos 50 milímetros se aprovechó muy poco, sumado a que puede empeorar la situación, porque puede provocar una erosión, el escurrimiento de agua puede provocar arrastre de suelo y ser peor”.

¿Lo ideal sería una lluvia “mansa” y constante?

Sí, porque da más oportunidad a que el agua pueda entrar en el suelo y efectivamente quede retenida para que se pueda aprovechar. Que por lo menos una vez por semana vengan precipitaciones y que puedan aportar al almacenamiento de agua en el suelo. Aparentemente ahora en febrero terminaría el fenómeno de La Niña, pero igualmente en caso que empezara a llover, como decía, venimos con un déficit hídrico muy importante, aunque por lo menos se podría empezar a remediar esa situación”.

Estación Meteorológica de Salto

Sergio Arizcorreta explica que “la sequía meteorológica es la que precede a una sequía agrícola y una sequía hidrológica”

El Jefe de la Estación Meteorológica de Salto, Sergio Arizcorreta, también habló con EL PUEBLO sobre el tema del presente informe, enfatizando en que lo que se conoce como “sequía meteorológica” es lo que puede desencadenar una “sequía agrícola” y hasta una “sequía hidrológica”.

Comenzó Arizcorreta por decir que “en primer lugar habría que explicar, como nos enseñan en la escuela, lo referente al ciclo del agua”. Entonces, en ese sentido expresó:

“Hay un ciclo normal que es determinado fundamentalmente por la energía solar, que es el ciclo del agua. Es decir, el sol calienta la superficie, eso incluye en el agua, sea de océanos, de ríos, aguas superficiales… Esto se evapora, también hay evaporación de las plantas, de todo lo que es verde, y se va a convertir esa evaporación en vapor de agua que va a formar las nubes, luego esas nubes se saturan y caen en forma de precipitación. Ese ciclo del agua hace que la atmósfera de alguna manera se comporte como una fuente interminable, global, en la circulación del agua”.

-En ese marco, ¿cómo se explica la ocurrencia de una sequía?

Lo que ha venido sucediendo es que ha habido una anomalía climatológica en la disponibilidad del agua, que es a lo que le llamamos sequía. Esto quiere decir que esa disponibilidad de agua está por debajo de lo que es habitual para una determinada región, determinada área geográfica, país, o continente… Si perdura esa sequía, se va a convertir en una sequía agrícola, lo que quiere decir que afecta a la producción de cultivos, y sobreviene esta dificultad que tiene el sector agrícola. Esa sequía también puede convertirse en una sequía hidrológica…

-¿Y qué sería eso?

Esto es, que esa sequía impacta en las reservas de agua que están disponibles, como puede ser un río, un acuífero, un lago, una represa, donde los niveles están por debajo de lo que es la media. Es decir, la sequía meteorológica es la que precede todas esas situaciones. Si es una sequía por diez días tal vez no pasa nada, en cambio si es por un mes, dos meses, tres meses, vamos a tener los impactos que tenemos actualmente, es decir, una sequía agrícola y una sequía hidrológica, con bajos niveles en los ríos, en las napas freáticas…

-Es habitual que escuchemos hablar del balance hídrico, ¿a qué refiere ese concepto?

El balance hídrico tiene que ver con aquellas cosas que refieren a la producción agrícola, es decir, balance hídrico para la soja será una cosa, otra para el morrón… Los impactos son de distinta naturaleza. Muchas veces la falta de ese balance hídrico hace que las plantas mueran, o la propia sequía en el suelo moviliza, facilita, la aparición de determinadas plagas, en fin…

-Ustedes, desde Meteorología, ¿no pueden prever una sequía prolongada?

Eso lo hace más bien la gente que está en la Agronomía, en el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), en ese tipo de actividades. Lo que corresponde a nosotros es lo que llovió o lo que no llovió. ¿Por qué estamos de alguna manera impactados? Porque estamos por tercer año consecutivo con el fenómeno de La Niña.

-Un fenómeno que al menos en nuestro país ¿cómo podría explicarse?, ¿escasez de lluvias?

Sí; La Niña es un fenómeno climático, que forma parte de un ciclo natural, del clima, conocido como la oscilación sur que se da fundamentalmente en las áreas del océano Pacífico. Hacía mucho tiempo que no había tres períodos consecutivos de La Niña…

-Por eso desde hace tres años es más grave la sequía en Uruguay…

Claro, La Niña como El Niño tienen teleconexiones, es decir, hay cosas que impactan aquí, o en Australia, o en Rusia, en fin… Forma parte de la circulación global de la atmósfera.

-Se dice que ahora en febrero se terminaría La Niña…

En febrero entraríamos en una etapa neutra de ese fenómeno, hay que ver si después de unos días se consolida, es decir si sigue como neutro, o pasa a un fenómeno de calentamiento que es el fenómeno de El Niño y en ese caso serán otras las consecuencias.

“Se está trabajando en buscar soluciones estructurales de largo plazo y no de apagar incendios”

Andrés Treglia, Director Departamental del MGAP

EL PUEBLO consultó sobre el trabajo que se viene realizando por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en esta sequía, al Ing. Agr. Andrés Treglia, Director Departamental de Salto.

– ¿Qué diagnóstico se hace desde el Ministerio de Ganadería la seca que se vive en Salto?

– Tuvimos un setiembre de poca agua y no hubo el crecimiento del pasto que se esperaba. En octubre llovió relativamente bien, en algunas zonas no pero en general llovió. En noviembre, diciembre ya se trancó el agua, y en enero ya se empezó a agravar el tema de aguadas rápidamente. Fuimos informando mes a mes a las autoridades del Ministerio de la situación y ya desde la primavera, setiembre, octubre, partimos con un nivel de pastura por debajo de lo normal. Las condiciones del ganado relativamente bien, no le sobraba nada, y el tema de aguadas se fue resintiendo poco a poco. En enero se empezó a sentir también el deterioro de la condición corporal del estado del ganado, y la pastura con dos meses sin crecer, quedó bastante crítico la disponibilidad de forraje. Así que venimos a una situación muy ajustada para lo que es la demanda de alimentos y agua. Tenemos igualmente un escenario bastante negro que se nos viene que es el invierno, porque aun teniendo la suerte que llueva y que crezca la pastura en otoño, nos va a faltar toda la acumulación de forraje de primavera-verano.

– ¿Qué medidas se han adoptado para tratar de ayudar a los productores?

– Han existido trece emergencias en trece años, las emergencias se han ido declarando por una cosa u otra todos los años, entonces ya podemos hablar de una cuestión un poco más estructural desde el punto de vista climático. En los últimos dos años se declararon emergencia por sequía, y lo que hizo el Ministerio es que al declararse la emergencia, se habilitó el uso del Fondo de Emergencia Agropecuaria. En esas dos emergencias anteriores lo que se hizo fue firmar un convenio con las Intendencias, las que proveerían de ayudas tanto en el arreglo de aguadas como ración y todo aquello que hiciera falta. Acá en Salto lo que se hizo en 2021 y principios de 2022 fue el arreglo de aguadas, pero fíjate que en 2021 tuvimos 60 inscriptos y en 2022 ya tuvimos 300, entonces hubo un desfasaje bastante grande. El asunto es que eso no es una solución estructural para este presente que tenemos.

En esta emergencia que se declaró en octubre con bastante antelación y por primera vez para todo el Uruguay, porque siempre las emergencias se declaraban en algunas seccionales, en algunos departamentos, pero este 24 de octubre se declaró la emergencia para todas las seccionales de todo el país. O sea, si uno mira en perspectiva, en octubre fue la emergencia que con más previsión se declaró. Ahí lo que se decidió fue que en lugar de destinar dineros a un convenio con las Intendencias que por lo que fuere no había sido todo lo efectivo que se pretendía, se buscó un convenio con Microfinanzas para tratar de dar financiación en la lógica de que es el productor quien decide qué hacer con el dinero y puede aplicar la ayuda más en función de sus necesidades particulares. Así que eso fue lo que se llevó a cabo, un convenio con Microfinanzas destinándose esos fondos para financiar créditos casi sin tasa de interés. El tema es que todos esos procesos de declaración de emergencia, diseño de las ayudas, pasar por el Tribunal de Cuentas, validación del Ministerio, y luego la operativización de Microfinanzas que tiene también que hacer sus controles y llamar a los productores, se ha venido demorando. Es decir que se ha demorado en llegar la ayuda, ese ha sido para mí el mayor problema.

Lo que ha hecho el Ministerio es habilitar los pastoreos en la vía pública, liberar fondos de emergencia para dar créditos blandos al productor, lo que se complementa con otro tipo de ayuda de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Colonización, y este mes pasado, dada la gravedad que estaban tomando las cosas, se activaron otras ayudas como BPS, el BROU mismo que postergó seis meses los pagos. Y bueno, ahí se van juntando todo tipo de ayuda, pero claro, de pronto la emergencia requiere acciones más puntuales, que por ahí debido a lo estructurado que está este tema, no estamos llegando de la manera que nos hubiera gustado.

En el Ministerio hemos notado varias cosas, porque de todo esto se aprende. La cuestión es que hay que tener una batería de soluciones, la financiera es una muy buena ayuda, pero a veces no llega al productor más chiquito que por su escala los criterios de adjudicación de fondos no termina de solucionarle. Tenemos también productores medianos, que no son grandes pero escapan al perfil del productor familiar que va enfocada la ayuda, y también hay un tema de trabajar un poco con las organizaciones territoriales para levantar la demanda y hacer la implementación de las ayudas. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, nosotros nos enfocamos en las Mesas de Desarrollo Rural, y a través del Consejo Agropecuario Departamental, que son los dos espacios que tenemos de intercambio con las instituciones y con las organizaciones. Entonces, en el Ministerio se está trabajando en buscar soluciones estructurales de largo plazo y no de apagar incendios.

Tenemos un mensaje esperanzador porque se ha pasado por situaciones parecidas.

Ramiro Azambuja AAS

Para el presidente de la Asociación Agropecuaria Ramiro Azambuja, la situación de sequía es crítica pero se está trabajando con varias instituciones , recibiendo asesoramiento, financiamiento y capacitaciones.

El productor dijo que hay preocupación pero están dedicados en estos momentos a coordinar distintas actividades por la ayuda que se está proponiendo por parte del Gobierno Nacional y de la Mesa de Desarrollo Rural y de Basalto Profundo dependientes del MGAP a cargo en el departamento del Ingeniero Andrés Treglia.

«Las mesas de desarrollo rural a cargo del Ministerio de Ganadería vienen realizando distintas jornadas con los productores . También los técnicos del Plan Agropecuario nos han ofrecido para de alguna manera instruir o intercambiar ideas con los productores sobre distintos manejos» , sostuvo Azambuja.

En este sentido dijo que » se está avanzando mucho en el aprovechamiento de las nuevas surgentes como los ojos de agua que aparecen en algunos lugares y no se podían aprovechar pero actualmente hay algunas tecnologías que se están probando , de parte del plan , para poder encauzar eso y que se pueda aprovechar el agua para los animales, porque se han visto afectadas las aguadas que eso es muy serio.»

La Asociación estuvo en receso por el mes de enero pero ya comenzando este mes de febrero se comenzará a sesionar de nuevo en la sede de la institución, » y como siempre estar lo más cerca de los socios y productores para ayudar y coordinar acciones.»

Agregó que el Ministerio les planteó el año pasado un plan de traer fardos de otros lugares » para poder colaborar porque esta es una situación que ahora se ha hecho crítica pero veníamos con problemas de falta de forraje y de menos producción desde hace dos años, problema que se ha extendido en el tiempo».

Aclaró Azambuja que con el déficit hídrico hay matices, «porque aca en Salto hay lugares donde ha llovido hasta 80 o 100 mm. la semana pasada, otros lugares con menos registros , como comentan de otros departamentos que no se han dado las lluvias. También hay que decir , no es por nada, pero que tienen menos experiencia que nosotros en materia de sequía sobre todo también por el tipo de producción. Con los suelos que tenemos estamos medio acostumbrados, pero la gente que tiene tambos o que tiene otro tipo de producciones se está viendo muy complicada».

CONSECUENCIAS PARA EL SECTOR.

«Lo primero en la producción ganadera vacuna lo que puede pasar es que falle mucho lo que se llama las preñeces en las vacas , por lo tanto eso va a repercutir capaz en la primavera que viene.»

Además la situación influye en venta de ganado gordo.

«Otra consecuencia es la parte de los ganados para aprontarse obviamente para venta de ganado gordo se está complicando, ya la verdad que solamente alguno que tenga algún tipo de reserva o algo así pueden vender eso»

Afecta también las lanas.

«También se ha complicado el tema de que las ventas de las lanas se ha visto bastante mermada y con precios muy bajos y eso complica y está habiendo problemas de caja en muchas situaciones .Por suerte el Banco República está facilitando las líneas de crédito pero puede ser un invierno complicado en varios aspectos porque la producción que se tendría que haber hecho en primavera compromete un poco el invierno que viene».

A pesar de esto el Presidente de la Agropecuaria dijo que no se puede ser tan pesimista porque tal vez la situación se pueda acercar a regularizar en la primera quincena del mes en curso.

«El mensaje tiene que ser esperanzador porque seguramente todo tienda a mejorar y se han pasado situaciones parecidas y se ha salido. A nivel de financiación y Plan Agropecuario se están dando soluciones.

Además sostuvo que » la más favorecida es la producción lanar porque pasan mejor al ser animales de lugares semi desérticos».

Salto Grande

Aunque el déficit de lluvias continuará, los aportes al embalse aumentan levemente.

En el marco de este informe EL PUEBLO solicitó la opinión de las autoridades de Salto Grande en materia de la afectación del déficit hídrico para con la producción de energía eléctrica.

En este sentido informan quepor tercer verano consecutivo, los efectos de «la Niña» continúan afectando el régimen de lluvias de la cuenca del río Uruguay registrándose menos precipitaciones durante el último trimestre que afectan los aportes al embalse de Salto Grande desde mediados de diciembre.

Desde el Área de Hidrología de Salto Grande se explicó que se prevé que las precipitaciones continúen por debajo de los valores normales durante este mes, especialmente en las cuencas media e inmediata al embalse.

CAMBIOS POSITIVOS EN 10 DIAS

Según informan los entendidos , en unos diez días surgirían novedades positivas desde las represas de Brasil.

“Sin embardo, es posible que en aproximadamente diez días aumenten las descargas de las represas de Brasil, con una consecuentemente leve mejora del caudal de aporte hacia fin de mes. En el corto plazo la situación se mantendrá estable, similar a las semanas previas.”

A mediano plazo, las previsiones climáticas indican una progresiva normalización de las lluvias hacia el inicio del otoño, cuando “La Niña” se debilite y pase a condición neutral.

“Como se había anticipado, el estiaje en los aportes éste año es menos intenso y de menor duración que el del año anterior” explicó el Jefe de Hidrología, Guillermo Collazos.

Actualmente el embalse de Salto Grande está con un nivel de 32.9 m, 1.4 m más del nivel que hace un año atrás.

Con el volumen actualmente almacenado se puede garantizar, tanto los usos urbanos del agua río abajo, como el riego desde el lago y los requerimientos de los despachos energéticos; tal como ocurrió a fines de enero, cuando se generó más energía para atender los picos de demanda por la ola de calor.

El Área de Hidrología de CTM-SG realiza en seguimiento y monitoreo diario de la cuenca de aporte. La información de la Red Telemétrica propia y el Comunicado Diario pueden consultarse en www.saltogrande.org y la APP corporativa.

OTROS DATOS

El nivel actual del embalse es de 32.95 mts.

Caudal de aporte actual 500 m3/s

Se está operando la mayor parte del tiempo con dos máquinas a mínimo técnico con una erogación de 600 m3/s.

Puntualmente, en los días de mucho calor, SG ha contribuido a cubrir una mayor demanda por unas pocas horas. (la hora de la siesta).

“Estamos codo a codo con el sector productivo para seguir sumando medidas”

Nicolás Chiesa, Director Nacional de la Granja

EL PUEBLO consultó a Nicolás Chiesa, Director Nacional de la Granja, por el particular momento que se vive en el sector granjero debido a la seca.

– ¿Qué análisis se hace desde la Dirección Nacional de la Granja sobre la situación de sequía que viene castigando al sector?

– Venimos de una situación compleja, de un 2022 con un déficit hídrico acumulado de más de 600 milímetros, una situación que te diría que para muchas zonas del país es histórica, donde nunca se había visto tamaño déficit. Aquí en el sur tenemos mortandad de plantas de perales de más de 70 años que nunca había pasado. Uno habla con los productores que tienen más canas y realmente nunca se había visto algo igual. En una reunión con una de las gremiales de productores nos decían que esto es para la granja lo que fue el COVID para Uruguay, pero más que para la granja, para todo el agro. Está pegando duro en la línea de flotación a muchos productores que no han tenido acceso al agua, que es desparejo en muchas zonas del país. La granja es de los rubros que más ha invertido en equipo de riego, pero en algunos casos cuando se depende de reservas o de tomas de arroyos, estos se han agotado. Distinto a otras zonas, como puede ser la de San José donde el acuífero subterráneo todavía está respondiendo bien. En la zona de Salto, lo he hablado mucho con las gremiales, como dependen de pozos todavía la mayoría no han tenido problema, pero tenemos muchas otras zonas que ha pegado duro.

– ¿Ha existido algún tipo de planteo de parte de los productores?

– Sí. El Ejecutivo todo, liderado por el Ministerio de Ganadería, ha tomado desde el arranque medidas, como la declaración de emergencia, el acceso al crédito del FAE, prórrogas del BPS. Se han sumado para cada rubro medidas adicionales, y se van a seguir tomando. Eso lo hablamos con el Ministro y con el equipo del Ministerio. Dentro de la granja tenemos distintas situaciones y vamos a ir tomando las soluciones con un bisturí más fino. Estaremos mejorando la línea de crédito para los granjeros, en especial los que vienen muy apaleados con esta situación, aumentando los subsidios a las tasas de interés. Probablemente en algunos casos donde tenemos pérdidas de plantas y haya que recomponer los montes productivos, se van a generar más plazos y mejores líneas acorde a la situación, que es lo que hemos venido trabajando con las gremiales de productores. Estamos codo a codo con el sector productivo para seguir sumando medidas. El BROU está haciendo lo suyo con las prórrogas de todos los vencimientos, Microfinanzas está en el mismo sentido, lo mismo con las Intendencias. A ver, no hay una única solución que dé respuesta a tamaño problema, esto es una suma de todas las medidas para paliar la situación, que nunca van a ser suficiente, acá la solución es que llueva para empezar a recomponer la situación productiva. Incluso aunque llueva, a muchos productores les está pegando duro, le diría que en muchos casos la producción de este año, en caso frutícola o de algunos rubros hortícolas, está seriamente dañada.

– ¿Se tiene idea de algún pronóstico de cuándo terminará la seca?

– Lo que ayer hablábamos con el equipo del Ministerio, es que ya a partir de febrero cambian los pronósticos de lo que es la situación de la Niña, entonces se empieza en una neutralidad y esperemos que a partir de febrero, marzo, empiece a haber cambios en el clima, pero todo esto son probabilidades, tendencias. Hemos tenido episodios de lluvias pero que no ha sido parejo en todo el país, la zona norte quizás ha tenido algunos episodios más, hoy lo más castigado sigue siendo la zona sur. El tiempo dirá cuánto más irá agravando la situación, esto es un día a día que realmente es un desánimo para muchos productores.

– Del otro lado del mostrador están los consumidores, ¿cómo afectará esta situación en materia de precios?

– Este es momento de dar tranquilidad a los consumidores. Hoy tenemos una plaza igualmente bien abastecida de nuestros productos de la granja. Estuvimos analizando junto a la UAM toda la situación de precios mayoristas de los distintos rubros de la granja y están dentro de los normales para los históricos de esta zafra, así que hay que decir que tenemos producción y en buena cantidad. Comienza a haber afectación en las calidades de algunos rubros, y nos referimos particularmente al tamaño. Comienzan a haber zanahorias de menor calibre, pasa lo mismo con las peras, con las manzanas, con los duraznos.

Ahí estamos trabajando generando conciencia en los consumidores diciendo que este será un año difícil para los granjeros. Muchas veces comemos con los ojos, pero hoy antes de comer una manzana grande comeremos dos chicas, con un adicional, este año ya se observa en muchos de los rubros de la granja un mejor sabor, propiedades órgano eléctricas de las frutas y verduras por la concentración de los azúcares, vamos a tener frutas más ricas. Vamos a intentar ayudar al sector granjero modificando algunos hábitos de consumo para paliar la situación y que nuestra producción, que ha sido afectada, igual se pueda comercializar.