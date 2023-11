Defender las instituciones.

CABILDO ÉXODO

COMISION DE ASUNTOS POLÍTICOS

No hay crisis institucional en nuestro país, con claridad meridiana lo ha dicho nuestro Líder Guido Manini Ríos, y lo ratificó nuestra referente y candidata a la diputación Cecilia Eguiluz. Hoy desde este espacio lo repetimos enfáticamente. No por ello dejando de desconocer la Grave crisis Política, que trasciende la fronteras de la Nación; que se ha originado tras este lamentable episodio del pasaporte otorgado en forma express al narcotraficante Marset. Sin dudas la actuación del Poder Ejecutivo a través de Cancillería y del Ministerio del Interior deben ser investigadas a fondo.

En el ámbito interno, afecta al Partido Colorado y fuertemente al Partido Nacional, en especial al Sector del Presidente, donde varios de sus hombres de confianza debieron renunciar para permitir una reestructuración del gabinete de cara a enfrentar este último tramo de gobierno.

Hecha mano Lacalle Pou a personas muy allegadas para recomponer el paso, Omar Paganini del riñón de Delgado y un equipo en Interior de personas jóvenes que responden directamente al Presidente, para atenuar la crisis.

La imagen del Uruguay internacionalmente se ha visto seriamente perjudicada, cuestionada por la magnitud del apresurado e inoportuno pasaporte que habilitó la libre circulación de un delincuente internacional.

A tal punto que, al tiempo que Lacalle Pou se encontraba reunido con Joe Biden; la prensa europea, publicaba como la noticia más importante de Sudamérica ”Un narco a la fuga, un pasaporte express, la renuncia de un canciller; Sebastián Marset, acorrala al gobierno del Uruguay”- El País de Madrid.

Hacía muchísimos años que no estabamos envueltos en una situación tan embarazosa como país, se nos vincula a los hechos de Paraguay, con el asesinato de un fiscal, de responsabilidad del narcotráfico, según manifestaciones de Bottinelli.

Las insuficientes declaraciones en la conferencia del Presidente, revelaron el duro golpe recibido y las nefastas consecuencias se desprenden de tal situación.

La mesa está servida para los “anti” los “contras” de siempre, que ven una oportunidad, al grito de la hinchada y atrás de la barra brava, para pretender desmantelar la estructura democrática de gobierno, con una avidez voraz e indisimulada.

Los que están habituados a actuar tras bambalinas y encuentran consecuentes que les allanen el camino del enfrentamiento directo, saborean las mieles del intento de debilitamiento de la democracia, en forma tan silenciosa como perversa.

Pero como ha dicho nuestro Líder, no nos vamos a prestar al juego irresponsable de algunos; la Institución debe preservarse sin desmedro de que deben aclararse los hechos. Estaremos atentos a la actuación de la justicia, para determinar las responsabilidades y las implicancias de tan graves decisiones.

Hemos asumido un compromiso de gobernabilidad y con la seriedad y responsabilidad de siempre, este es el momento de respaldar la investidura presidencial, y las Instituciones; para que no sea pasto de la fieras que están agazapadas tras el botín de la Democracia; el acoso a la opinión pública, al sistema representativo, al estado de derecho, la separación de poderes y la vigencia de las Instituciones. Hay que defender el estado de derecho, no alentar episodios del pasado que dejaron heridas que aún no se han podido curar y debemos evitar que se instale por quienes solo viven del enfrentamiento y el autoritarismo disfrazado de defensa de los derechos.

Nos toca como ciudadanos libres, que queremos seguir siendo Libres, cerrar filas desde Éxodo y CA y con la investidura del Presidente.