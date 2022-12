Defender derechos para incluir personas

En mi última columna del año, quiero agradecer a Adriana Martínez Directora del diario por este espacio.

También quisiera destacar el trabajo que realizan las personas de forma particular o colectiva, a través de asociaciones, instituciones u organismos para que esta sea una sociedad con equidad para las personas con discapacidad.

Desde que comencé a escribir esta columna he tenido la oportunidad de dialogar con actores diversos que se ocupan de diferentes temas relacionados a la discapacidad, cada uno desde su lugar apuesta a una sociedad mejor para todos. Agradecer a todos quienes se han comunicado por los diversos temas planteados, una valiosa oportunidad para el intercambio.

Se ha hecho, se hace y también queda mucho por hacer para poder llegar a una sociedad inclusiva de calidad con equidad. Lo importante es poder actuar en tres niveles, primero principal toda familia de una persona con discapacidad así como la sociedad toda pueden ser defensores de sus derechos. Cada vez que se vulnere uno de sus derechos, denuncien, es la mejor forma de visibilizar y de que se pueda actuar en consecuencia. Como sociedad podemos generar el impulso para que se cumplan y se generen más leyes que se ocupen de que lleven una vida totalmente incluida en los diversos ámbitos.

Históricamente se han ganado derechos “de abajo hacia arriba”, es decir desde la sociedad se ha podido llegar a quienes crean las leyes para poder defender derechos.

Luego sí es indispensable tener un marco legal que les permita su pleno desarrollo a lo largo de su vida en sociedad.

En mi caso particular cuando fui a inscribir por primera vez a mi hijo a nivel inicial, se le negó el ingreso, haciendo diferencias en lo que se pedía para inscribirlo respecto a los demás niños.

Presentamos denuncia ante INDDHH (en su momento era una Comisión) y se constató la vulneración del Derecho Humano a la educación de ese centro educativo que fue notificado por la Inspectora zonal y la Inspectora Departamental de la resolución.

También presentamos el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para poder visibilizar la situación con la que nos encontramos los padres con hijos con discapacidad al momento del ingreso de nuestros hijos al sistema educativo.

Necesitamos de los legisladores sí, es de esa forma en que podemos defender los derechos, si no está escrito no se puede probar la vulneración y no hay que permitir que lo que ya está escrito se transforme en “letra muerta”, o sea no se cumpla.

Todos debemos ser defensores de los derechos de las personas, de forma individual o colectiva debemos promover, proteger y procurar la protección de los DDHH.

Podemos ser propulsores de políticas públicas que beneficien a las personas con discapacidad y a la vez reclamar que en todo ámbito de decisión estén presentes ya que afecta directamente su vida.

Agradecer a todos quienes se ocupan de la inclusión de las personas con discapacidad, en aula, en el deporte, en el trabajo y actores particulares que posibilitan que salgan adelante muchos proyectos para visibilizar y concientizar. Todo hace a la vida en sociedad con calidad y equidad, apostemos a seguir trabajando en este sentido, SE PUEDE.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.