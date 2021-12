Declaraciones cruzadas entre oposición y oficialismo por modificación de régimen de exoneraciones a los hoteles

Continúa la polémica

El jueves 23 de diciembre, en sesión extraordinaria, la Junta Departamental sesionó para tratar el proyecto proveniente del Ejecutivo respecto a la modificación del régimen de exoneraciones de los hoteles de Salto en base a un decreto Departamental de la Administración Minutti de los años 90. La polémica trascendió lo dicho en esta sesión al emitir sendos comunicados, por un lado, la bancada opositora del Partido Nacional y Partido Colorado, y por el otro, el emitido en las últimas horas por la bancada de Ediles del Frente Amplio, cuyos argumentos fundamentales extractamos a continuación.

NO HUBO DIÁLOGO

La declaración de la oposición sostiene que “fue discutido un proyecto de decreto que aumenta hasta en más de cinco veces los impuestos para hoteles de más de 30 habitaciones. Los Ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado, entienden que no solo no es el momento de tomar una medida de estas características, sino que se trata de un cambio de reglas de juego que de un día para el otro se pone sobre la mesa y se pretende poner en práctica”.

“No hubo dialogo con el sector, no hubo acuerdo, Lima no escucha propuestas. Esta medida estará afectando más de 600 puestos de trabajo directamente y por tanto, pondrá en una compleja situación a las empresas hoteleras que generan estos puestos. Queremos ser enfáticos al decir que nosotros estamos de acuerdo con el descuento que recibirán los hoteles más pequeños, medida la cual sin duda apoyamos. También entendemos que la consecuencia es injusta, ya que castiga a los más grandes, que además de haber sido muy afectados por la pandemia, ya han tenido que disminuir su capacidad como generadores de empleo por este motivo, y hoy se les aplica un mazazo impositivo difícil de afrontar en una situación que sigue siendo compleja e incierta ya que los casos de Covid 19 siguen aumentado, un entorno regional que no favorece a que lleguen turistas como antes de la pandemia”.

“En estos días hemos agotado instancias de diálogo, con el Ejecutivo, con la Bancada de Gobierno y con los Empresarios, con el objetivo de llegar a buen puerto en esta situación. Lamentablemente el Intendente y su equipo han decidido por sí solos a aplicar esta medida, que desfavorece el desarrollo de nuestro Departamento y su gente. Nos llama la atención que mientras que en otros departamentos como Maldonado, donde se han otorgado descuentos de hasta el 100% de la contribución, o el caso de Colonia con un 30% sin importar la escala del hotel y aun así en esos casos se reclame por parte de los ediles Frentistas la necesidad de otorgar exoneraciones mayores a las otorgadas, mientras que en lo local son condescendientes con el doble discurso de Lima y acompañen la suba de la carga tributaria que el intendente impulsa debido a su necesidad recaudadora”.

“Compartimos la necesidad de actualizar el decreto que exonera a los hoteles, pero entendemos que el momento en que se decide hacerlo y los criterios fijados por el intendente, si bien resultan beneficiosos con los más chicos, son injusto en la distribución que hacen con respecto a los que superan las 30 habitaciones”, por lo que “hay que tener en cuenta que en un departamento con los indicies de desempleo más altos se castiga a quienes son generadores de empleo”.

¿Y LOS BENEFICIOS DE BPS, DGI Y UTE?

Por su parte, la declaración del oficialismo aclara que “lo propuesto desde el Ejecutivo Departamental, y que acompañamos como Bancada, es un proceso de exoneración de contribución inmobiliaria. Decimos es ‘un proceso’ porque entendemos como oportuno que sea de manera gradual. Aunque no se valore, hay una resignación de alrededor del 18% entre la propuesta original sin gradualidad y la propuesta con gradualidad”.

“En cuanto a la Contribución Inmobiliaria se fijan exoneraciones que a la fecha no existían, en pro de favorecer a los emprendimientos más pequeños, exonerando a los hoteles de menos de 30 habitaciones en un 30%. Si bien se critica que ‘se quitan’ privilegios a los grandes complejos, que hasta el momento se veían beneficiados ya que pagaban únicamente por 30 habitaciones, empezar con un 40% de exoneración es también una forma de incentivar”.

“Nos preguntamos, ¿Es justo que un hotel de 31 habitaciones pague más del doble que un hotel de 200 habitaciones? ¿El esfuerzo que realiza dicho emprendimiento de 31 habitaciones tiene menos valor por no arrendar una mayor cantidad de personal y es por eso que debe pagar mayor valor de contribución inmobiliaria? Para nosotros, como Frente Amplio, no es justo que sean esas las condiciones de juego. Es decir, se entiende pertinente que se empiece a pagar por un valor más justo de cada inmueble. Queremos hacer especial énfasis en que los emprendimientos que tengan hasta 30 habitaciones van a tener un beneficio importante; es un aporte de la Intendencia de Salto para este sector, estamos hablando de 26 hoteles en 33 de los hoteles registrados. Sin embargo, quienes dicen estar de acuerdo con este beneficio hacia los hoteles pequeños no lo votaron en general ni en particular”.

“Es necesario dejar en claro que no toda la resignación de recaudación debe recaer exclusivamente en la Intendencia de Salto; la revisión de quienes hacen los esfuerzos debe ser total, es decir, deben provenir exoneraciones y beneficios desde BPS, DGI y UTE, los cuales tienen una carga importante en las deudas de estos emprendimientos”.

“El adicional de recolección que se fija, es según lo establecido en el Presupuesto Quinquenal aprobado recientemente por este cuerpo legislativo; debiendo hacerse el chequeo respectivo para determinar si la recolección del lugar es en base a contenedores o no –resultando esto una medida justa, de acuerdo del servicio recibido por parte de la comuna–”.