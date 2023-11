Liceo 2 de Salto como ganador podrá participar en competencia internacional en Houston

Estudiantes de entre 6 y 17 años de todo el país se desafiaron en una competencia que incluyó consignas con placas programables, vuelos de drones, programación, robótica, videojuegos educativos y más.

Según se informó desde la organización, se trató de dos jornadas completas con actividades variadas , presentaciones, robots y mucha tecnología.

«El Centro de Eventos y el auditorio del LATU se volvieron una fiesta en la etapa final de la décima Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que sucedió el lunes 6 y martes 7 de noviembre»

Desde una aplicación inclusiva para acercar el arte a personas con discapacidad visual; desarrollo de instrumentos musicales a partir de placas programables (micro:bit), una pelota de fútbol inclusiva; hasta una canilla de agua con sensores para evitar la pérdida de agua. Estos son solo algunos de los proyectos presentados por los 880 equipos de todo el país.

El lema de este año fue “STEAM: arte, cultura y sociedad” y esto implicó que los grupos de estudiantes, junto con sus docentes, tuvieran que investigar sobre estos temas, identificar problemas en su centro educativo o en sus comunidades y proponer soluciones que integren tecnología.

Los equipos estuvieron trabajando en sus proyectos durante todo el año y fueron 270 los grupos de todo el país que alcanzaron esta etapa final.

El Liceo N° 2 de Salto (con su proyecto “Naranja mecánica”) fue el equipo ganador de la categoría “FIRST LEGO League Challenge” y tendrá la posibilidad de ser parte de la competencia internacional en Houston (Estados Unidos) el próximo año junto a otros equipos de todo el mundo. En esta categoría, el segundo premio fue para el Liceo N° 2 de Rivera, seguido por el Liceo N° 2 de Artigas que se llevó el tercer premio.

“En Ceibal buscamos que la Olimpíada sea un proceso de aprendizaje; que cada estudiante, junto a su docente, desarrolle habilidades de pensamiento computacional, habilidades de comunicación y de creatividad, a partir de consignas que implican el involucramiento con su comunidad”, explicó Mauro Carballo, gerente de Ciencia y Tecnología de Ceibal.

Esta actividad, que cumple sus diez años, comenzó solamente con las categorías “Programación” y “Robótica”; y hoy ya cuenta con siete categorías de competencia como son “Programación”, “Videojuegos educativos”, “Drones”, “Robótica”, “Do your :bit (placas programables)”, “FIRST LEGO League Explore” y “FIRST LEGO League Challenge”.

“Estamos en la última etapa de todo un trabajo anual. Llegamos a esta décima edición, que crece y se desarrolla año a año, gracias también al trabajo de tantos docentes que confiaron en estas propuestas y las impulsan día a día en sus clases”, afirmó Carballo.

Los ganadores fueron en Categoría Do Your Bit (placas programables) – Primaria1er premio – IFC team – Esc. 162 (Ciudad de la Costa), 2do premio – Aqua: bit – Juan Goycochea (Pan de azúcar) y 3er premio – The Three Wolfes – Esc. N° 34 (Casupá)

Categoría Do Your Bit (placas programables) – Educación Media- 1er premio – MicroBlocks – Liceo N°3 (Rocha), 2do premio – Team COPO:BIT – Liceo Fray Marcos (Florida) y 3er premio – Naranja Mecánica MB – Liceo N° 2 (Salto)

Categoría Do Your Bit (placas programables) – Educación Media Superior- 1er premio – Technocultura – Liceo N° 2 (Paso de los Toros)

Categoría Programación – Primaria-1er premio – We all shine – Bethesda (Montevideo), 2do premio – Los Justicieros – Woodlands (Montevideo) , 3er premio – Los tres mosqueteros – San Miguel (Soriano)

Categoría Programación – Educación Media-1er premio – San José de la Providencia (Montevideo), 2do premio – Thinkcode73 – Liceo Impulso (Montevideo), 3er premio – Guapisimos – Liceo N° 12 (Montevideo)

Categoría Programación – Educación Media Superior-1er premio – ZTech – Liceo N°4 (Montevideo)

Categoría Drones – Educación Media-1er premio – Darena Drones 1 – Escuela Técnica Domingo Arena – Piedras Blancas (Montevideo), 2do premio – ArteDroon – Liceo Nº 4 – Rivera (Rivera) y 3er premio – Los Niños del Master – Colegio Bilingüe del Carmen – Carmelo (Colonia)

Premio Comunidad-1er premio – Ojos que no pueden ver – Colegio y Liceo José Artigas (Montevideo) , 2do premio – Educrafters de la huerta – Escuela Técnica de Mercedes , 3er premio – Shazam – Liceo Curtina