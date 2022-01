Decidido: Lisando Rossi pega el portazo y se va de San Eugenio

El año 2021 resultó básico en la vida deportiva de LISANDRO ROSSI, desde su condición de directivo. Hay que tener en cuenta que asumió la presidencia de San Eugenio y de Salto Fútbol Club. Dos clubes en paralelo, a los que no les faltaba motivaciones puntuales.San Eugenio con la apuesta de ascender a la «A». Y ascendió.Salto Fútbol Club para asentarse en su vuelta al esquema de la Asociación Uruguaya de Fútbol Y en eso está. Fundado el 19 de noviembre del 2002, ahora Salto FC es uno más.Pero el hecho es que de un tiempo a esta parte, las versiones fueron y vinieron. En voz baja. Sin trascender a la opinión pública.

Ahora en EL PUEBLO, para que Lisandro confirme la opción: «me voy de la presidencia de San Eugenio, pero también digo que no dejaré en banda al club. Hasta el período de pases me quedo»Hay que tener en cuenta que su acción resultó clave para que el plantel de San Eugenio se fortaleciera notablemente. Nunca dejó de ser protagonista en el año, llegó mano a mano con Arsenal y definió en partido extra por 2 a 1, golazo mediante de Nicolás Arbiza.Es un hecho que un determinado número de jugadores se alejará del club, tras la búsqueda de otros destinos. «También digo que no dejaré en banda al club», sostiene Lisandro. ¿Qué está queriendo decir y hacia dónde apuntar?. Por lo demás a nivel de Comisión Directiva, no será el único en bajar la cortina. ¿Cuántos más, con la misma actitud del presidente?