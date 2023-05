De trabajo, trabajadores y asambleas

Muy próximo al Día Internacional del Trabajo trascendió en nuestro país, la expulsión del gremio del Sindicato de Cooperativas de Transporte de pasajeros de tres de sus afiliados que no acataron la decisión de la asamblea del gremio de paro días atrás.

La cuestión produjo un gran revuelo que como siempre es aprovechada por quienes se oponen a la labor sindical y defendida por quienes participan de ella. Es un viejo dilema que en realidad cubre o disfraza otro, que es el verdadero dilema.

Quien o quienes están en desacuerdo con la medida adoptada en asamblea defienden lo que consideran el derecho a disentir, mientras que el gremio defiende lo que muchas veces establece su estatuto que es que quien no acata las decisiones de la asamblea puede ser expulsado del gremio.

Los medios de comunicación que pretenden volcar hacia este lado la opinión pública hablarán de “expulsión de quienes no acaten el paro.” No dirán cuantos son. Ni cuantas veces desconocieron las decisiones de asambleas, etc. etc.

Dicho esto que parece tan claro y sencillo, digamos que no lo es tanto. En primer lugar porque disentir no significa ignorar las decisiones de las mayorías. Es en las asambleas donde se debe disentir, pero luego toda democracia se caracteriza por acatar las decisiones de las mayorías, las consideremos equivocadas o no.

Mucha agua ha pasado por este molino, pero siempre ha sido igual. Quienes no están de acuerdo con las decisiones de las mayorías, ni siquiera concurren a las asambleas y esperan a ser expulsados para hacer “ruido”.

En cambio quienes defienden a un gremio saben que muchas veces deberán enfrentar otros intereses. No hablamos de quien ignora o atenta contra el trabajo, porque consideraos que es una de las actividades más altruistas de toda sociedad, siempre y cuando sea dignificante.

En lo personal consideramos que el dirigente gremial debe dar verdadero ejemplo de contracción al trabajo, de defender salario y otros derechos del trabajador, pero siempre cumpliendo con sus deberes.

No nos equivoquemos, esta es una vieja situación donde los verdaderos intereses no son los que están a la vista. No nos consideramos capaces, ni mucho menos autorizados a opinar sobre este tema, pero no traten de “engatusarnos”, haciéndonos opinar en la línea de determinados intereses, porque el cangrejo suele estar debajo de la piedra.

A.R.D.