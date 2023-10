«De todos se saca un resultado en pro del rendimiento general»

El Ferro del Acumulando primando y desde el Esc Luis Avellanal, foco de mira al canto.

«Venimos paso a paso y cumpliendo con las metas trazadas. No fue fácil, aunque al final ganamos con luz el Acumulado. Pero no olvidar que también en los cinco partidos de la segunda rueda, empatamos con Nacional y perdimos con El Tanque. No fue todo color de rosa, aunque dio para ganar el primer puesto».

***********

DEL QUE SE HABLA…

El Ferro Carril que pasó por el Merazzi en la noche del miércoles pasado. Ráfaga de fútbol y goles. El valor de la contundencia como cuestión de esencia. Las variables desde lo estratégico, a cuenta de un equipo que admite el tiempo de asentamiento. De aquella idea de principio de temporada, a esta versión estable, sanguínea, convincente.

Se quedó con el primer puesto del Acumulado. Boleto en mano para la liguilla. Ferro, del que se habla.

Y el Esc. Luis Alberto Avellanal, habla de este tiempo en blanco y negro. El «Pato» de la suma en la Dirección Técnica de la franja. Bajo su óptica.

Las palabras se tornan envolventes, para que el concepto aflore. Al fin de cuentas, este Ferro da que hablar.

************

LA VERDAD DE ESE PRODUCTO FINAL….

«Estoy convencido que la base de este posicionamiento, surge a partir de un plantel parejo, con 16 o 17 jugadores a igualdad de nivel. Los cambios mantenían y algunas veces mejoraron el rendimiento. Con tres arqueros parejos como Dos Santos, Carrara y Aranda. Con Dos Santos y su participación decisiva en las definiciones por penales en la Copa Uruguay, pero los tres con méritos suficientes para dar una idea de rendimientos»

-Hasta que Ferro progresa, fluye en cancha y desemboca en una eficacia bien puntual. Desnivelando. ¿Tanto así?

«Ahí están los casos de Lima y Fredi Cabrera, con características distintas, pero efectivos los dos. Pero además lo que suponen por el medio, Quintero, Chasampi, Iriarte, Elgarte, De Mora, Nahuel Machado. Hay que hablar de rendimientos parejos y eso hace al producto final que se fue intentando primero y logrado después»

-¿La ausencia del «Tato» Viera no es un tema menor?

«Por ahora vamos remediando bien la ausencia del «Tato». Veremos en la liguilla. Por lo demás, descontamos las aptitudes de Daniel Lescano»

DESDE LO FÍSICO Y LO SICOLÓGICO

-A ese plantel como para pasarle revista. Pero nadie dudaría de la validez de un mando. Acaso, un punto de partida ineludible.

«El Cuerpo Técnico funcionó en equipo. Que existen diferencias, por supuesto. No vivimos en un país de unanimidades y no es bueno que así sea. De todos se saca un resultado en pro del rendimiento general. De lo que no hay dudas por ejemplo, el gran trabajo del «profe» Matías Piñeiro, un adelantado en muchos aspectos. Un pilar fundamental en la preparación física y sicológica de todos quienes son parte del plantel de jugadores».

-Otro Acumulado para el «Pato» Avellanal. Ahí está bien a mano el ineludible valor de la estadística.

«Es cierto. Es el tercero. Uno como jugador y dos como Director Técnico. Espero que al igual que los dos anteriores, tengan el mismo final».

-Elaborar un plan y contemplarlo. ¿Qué mejor recompensa para el hincha?

«A ese hincha de Ferro Carril, hay que decirle que venimos cumpliendo con lo prometido, que fue trabajo, responsabilidad y decencia en el tratamiento con los jugadores. ¿Si pudimos andar mejor?…y quizás sí, pero de lo que no dudo es que no ha faltado respuesta»

-En lo personal, ¿qué va implicando este tiempo de Ferro Carril?

«Antes que nada, de gratitud hacia la gente de Ferro, de la forma en que me recibió. Me han hecho sentir como uno más del club y de toda una vida. El fútbol es un vaivén, pero algunos anclamos en sentimientos y afectos. Creo que algo o mucho de eso, fue pasando y pasa en este año.

Si a ellos les prometemos el campeonato, les prometemos el mejor esfuerzo de nosotros para llegar a ese objetivo. Puede decirse que está bastante cerca y en la Copa Uruguay no vamos a descuidar resultados. También es un fin.

Fe no nos falta. Somos parte de un club abarcador en objetivos y los que ahora somos parte, bien que lo sabemos»