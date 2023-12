De que se trata el financiamiento de los partidos políticos

El financiamiento de los partidos políticos es lógico que exista

Sin dinero ningún partido político sería capaz de organizarse, de comunicarse con los votantes y las campañas no podrían realizarse.

La Red de conocimientos electorales ACE es un portal en línea donde se conjugan el mayor acervo y la comunidad más grande de conocimientos electorales del mundo, explica que

Problemas del Financiamiento Político

La raíz de múltiples males políticos se encuentra en el dinero.

Corrupción

Los políticos y los partidos pueden estar tentados a dispensar favores a cambio de contribuciones políticos. La búsqueda de fondos ha llevado frecuentemente a la corrupción.

Injusticias.

El dinero puede llevar a injusticias y a distorsionar la competencia electoral. Si un partido es capaz de atraer fondos de algunos ricos patrocinadores, le representaría tener una ventaja considerable sobre un partido opositor. Una campaña económicamente bien fundada podrá emplear un número de personal más grande y podrá financiar carteles y anuncios en mayor cantidad.

Es difícil evaluar científicamente la medida en que con mayores recursos se gana más votos. Un enorme presupuesto no garantiza el éxito. No obstante hay circunstancias donde el candidato con el mayor presupuesto lleva una clara ventaja.

De acuerdo al sofisticado estudio del profesor Gary Jacobson, el tamaño del presupuesto de campaña tiene un efecto vital sobre los resultados de la contienda para llegar a la Cámara de representantes de los Estados Unidos. En particular, un candidato que desea obtener una victoria contra un miembro del Congreso tiene una pequeña oportunidad sino cuenta con un amplio presupuesto de campaña. En 1972 y 1974, los candidatos que desafiaron a los congresistas ganaron un 1 por ciento extra del voto para cada $10,000 dólares que gastaron en sus campañas. En vista de las grandes sumas gastadas en las elecciones, estos resultados son impresionantes.

Barreras financieras para contender por puestos en oficinas políticas.

Si el éxito electoral depende del acceso al dinero, los ciudadanos que no son ricos pueden ser disuadidos de no postularse para ocupar puestos en oficinas públicas. La buena salud de la democracia demanda que los miembros de cada grupo -ricos o pobres- deben ser capaces de comprometerse en una carrera política

Tipos de Regulaciones

Desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las democracias occidentales han introducido una normatividad diseñada para controlar los abusos relacionados con las finanzas políticas. Los gobiernos has intentado regular y subsidiar el financiamiento en una variedad de formas.

Los límites de gastos, Por ejemplo, el tope permitido de gastos para cada candidato al parlamento o para cada una de las organizaciones partidistas.

Límites a las contribuciones. Restricciones en los monto que se le permiten a un individuo donar.

Regulaciones sobre revelación. Declaraciones obligatorias de los nombres de los contribuyentes de las campañas y partidos, y la revelación de las cantidades con que cada uno contribuyó.

Prohibiciones en contra de ciertos tipos de contribuciones. Por ejemplo, la regulación o restricción a los pagos hechos por corporaciones de negocios, uniones comerciales y de organizaciones y ciudadanos extranjeros.

Prohibiciones de cierto tipo de contribuciones. Por ejemplo, prohibiciones sobre sobornos a electores, o comidas para electores (regalos) y prohibiciones en algunos países por la compra de tiempos en radio y televisión destinados a propaganda de partidos.

Medidas diseñadas para fomentar las donaciones: deducción de impuestos, créditos a los impuestos y otras formas de disminución de impuestos sobre donaciones políticas.

Subsidios en especie: La provisión libre o facilidades de bajo costo para partidos y candidatos. Por ejemplo, libre elección de literatura, libertad o facilidades para subsidios para transmisión en radio o televisión.

Subsidios públicos: Pago de fondos públicos a partidos o candidatos.

“Es necesario ir pensando en un proceso político que empiece a divorciar el dinero de las empresas de la actividad política”

Mariano Tucci, Diputado por el Frente Amplio:

El Diputado Mariano Tucci pertenece al Frente Amplio y ha sido uno de los redactores de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. De ahí que EL PUEBLO fuese tras su palabra. Aunque se encontraba en Panamá, en un encuentro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el parlamentario accedió inmediatamente a dialogar sobre el tema:

.¿Cómo es el financiamiento en nuestro país hasta ahora?

Los partidos políticos históricamente se han financiado de manera mixta. Por un lado aportan las personas físicas y/o jurídicas, o sea las empresas, y también el Estado hace su aporte a través del pago por voto válido. Esto ha sido así siempre, es un sistema que ha funcionando bien pero naturalmente que siempre el escenario deseable es que la financiación de los procesos democráticos, y por lo tanto de los sitios electorales, cuenten con el respaldo cien por ciento del Gobierno Nacional, del Estado, es decir que sea un financiamiento cien por ciento público…

-Eso es lo que no se ha podido lograr…

Claro, es una realidad de la cual estamos bastante distantes, porque el país no está en condiciones de soportarlo en ese sentido. Por eso tenemos una especie de economía mixta en el sostenimiento del financiamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales.

-A grandes rasgos, ¿cuáles son los pro y los contras que le ven a ese sistema?

Son varios… Los contras que nosotros hemos advertido durante mucho tiempo, hasta la votación de esta ley de financiamiento de los partidos políticos, tienen que ver con lo que nosotros consideramos es el aporte de las empresas. Hay un fenómeno en el mundo que se llama “Captación Corporativa en Democracia” y tiene que ver con que las empresas colocan dinero en los candidatos, esos candidatos son electos en sus diferentes cargos de gobierno y las empresas sienten que se les debe un favor. El Uruguay tiene ese sistema que las empresas pueden aportar, no hay casos al menos que tengamos conocimiento que haya sucedido esto que estamos planteando, pero sí han sucedido en el mundo. Doce países del mundo han terminado con políticos-empresarios y funcionarios públicos de alta jerarquía tras las rejas por temas claramente de corrupción. Y nosotros no queremos que eso suceda acá, por eso advertimos que es necesario ir pensando en un proceso político que empiece a divorciar el dinero de las empresas de la actividad política. Hoy el sistema nuestro hasta el momento lo permite, pero no tenemos novedades de que exista una connivencia en ese sentido.

-Concretamente, ¿qué se pretende con esta ley?

Lo que pretende hacer esta ley de financiamiento es actualizarla, deslindarnos de los peligros que están a la vuelta de la esquina y que tienen que ver con un montón de circunstancias como las que acabo de nombrar. Eventualmente también los peligros que implica el crimen organizado, sus dineros, la eventual infiltración de la actividad política por este tipo de dineros mal habidos, que insisto, por momento no tenemos conocimiento que exista en el país pero el peligro está ahí, está latente y hay que blindarse para que no suceda.

-Finalmente, déjenos su reflexión y su opinión personal sobre la ley…

Tengo una opinión buena, que tiene que ver con un proceso legislativo de mucha discusión política que tuvo en una primera etapa al Partido Nacional por fuera, que tiene la relevancia del acceso a los minutos gratuitos a través de los medios de comunicación nombrados en la ley. Además, seguramente se va a establecer una compensación que la coalición no pudo votar cuando este proyecto fue considerado, porque no estaban sus legisladores en sala y eso implicó que no tuvieran los votos para la compensación para los canales. Advertimos también como algo muy trascendente, muy importante, que se empiece a cobrar una tarifa única en lo que tiene que ver con la publicidad paga, es decir que todos los partidos políticos tengamos la posibilidad de acceder a los medios con la misma tarifa y que esa tarifa rija durante todo el proceso electoral. Y por último nos parecía bien interesante lo que tenía que ver con la rendición de cuentas por parte de los medios que son receptores de estos dineros por concepto de publicidad paga, bajo el régimen de declaración jurada. A eso hay que sumarle que se fortalecen los procesos de transparencia colocándole topes a los candidatos, que la ley actual no tiene… Ahora habrá topes para los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia, las sanciones que se establecen son bastante más duras que las que teníamos porque ahora pusimos mínimos en esas multas, que solo tenían máximos. Creo que ha sido un proyecto muy discutido, muy dialogado, que ha recogido lo que nosotros queríamos, que es el amplio consenso del sistema político

¿Cuál ha sido el tratamiento informativo que se ha dado al debate parlamentario sobre el financiamiento de partidos políticos?

No solo los medios de prensa uruguayos se preocuparon por el tratamiento que desde la Cámara de Representantes se venía haciendo de un nuevo proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos, también algunos medios de la vecina orilla estuvieron atentos. Veamos algunos títulos con los que ilustraron el debate parlamentario.

“Por primera vez en dos legislaturas, Diputa-dos aprobó ley de financiamiento de partidos, que ahora pasa al Senado” (El Observador, 29.11.23).

“Por unanimidad, Diputados aprobó en general el proyecto de financiamiento de los partidos políticos” (La Diaria, 28.11.23).

“Las claves del nuevo proyecto para financiar partidos políticos y campañas en Uruguay que divide al oficialismo” (Infobae, 2.12.23).

“Diputados aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos” (Ámbito, 29.11.23).

ÁMBITO

El propio Ámbito profundizó en algunos aspec-tos que derivaron en la aprobación por unani-midad de este proyecto en la Cámara Baja. “La Cámara de Diputados aprobó anoche por una-nimidad la ley de financiamiento de partidos políticos de Uruguay, pero regresará al Senado tras sufrir cambios en el articulado, los cuales deberán ser refrendados”.

“Tras una gran cantidad de reuniones, aso-ciaciones, idas y vueltas entre los legisla-dores de los diferentes partidos —y con el acuerdo inédito entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independien-te para la conformación del proyecto, al que se le sumó el apoyo de Cabildo Abierto—; fi-nalmente la Cámara Baja aprobó la ley de fi-nanciamiento de partidos políticos, un mes dentro del año electoral”.

“La normativa incluye, entre otras cosas, la bancarización obligatoria de todos los aportes mayores a 7 mil Unidades Indexa-das (UI), topes para los aportes que cada candidato puede hacer a su campaña, un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a que también los votos para los municipios conlleven un pago del Estado y otro que au-toriza hasta casi triplicar el monto que ac-tualmente puede dar el Estado por voto a intendente —pasa de 13 UI a 35”.

INFOBAE

Por su parte, el también medio argentino INFOBAE, sostiene que “el Frente Amplio acordó con dos partidos de la coalición del gobierno votar la ley, pero en el Partido Na-cional comparan algunas disposiciones con el ‘régimen venezolano’”.

“El tratamiento de un proyecto de ley referido al financiamiento de los partidos políticos, que está pendiente desde la legislatura anterior, lo-gró una inédita unión de bloques políticos en Uruguay para su aprobación. El Frente Amplio, el principal partido opositor, se unió con los oficialistas Partido Colorado e Independiente, al tiempo que el Partido Nacional (principal co-lectividad del gobierno) tiene reparos y fuertes críticas a la propuesta”.

“El proyecto de ley, que está previsto que se vote el próximo jueves en el Congreso (Parla-mento), propone que los partidos tengan una “contribución para su financiamiento”, que es-taría a cargo de sus representantes electos o de

confianza y que no podrá exceder el 15% de su retribución líquida, como informó El País”.

“La ley también aborda la participación del Estado para ayudar a “solventar los gastos” de financiamiento para la participación en el ciclo electoral, desde las elecciones primarias hasta las municipales. Está previsto también un incentivo a la participación política de las mujeres”.

“El texto establece que los precandidatos que participen de las elecciones primarias deban rendir cuentas de los fondos públicos que reci-bieron dentro de los 90 días a la elección”.

LA DIARIA

Volviendo a nuestro país, La Diaria sostiene que “por unanimidad este martes la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, las negociaciones entre los partidos en torno a los puntos referidos a la publicidad gratuita para los partidos políticos en canales de televisión, la distribución de los minutos de esa publicidad y una posible compensación a los medios audiovisuales por la propaganda electoral seguirán y se terminará de dar forma a estos puntos en el Senado”.

Estos tres artículos no se habían aprobado en comisión, pero desde el Frente Amplio (FA) in-sistieron para llegar a un consenso, lo que trajo diferencias a la interna de la coalición multico-lor. En ese marco, el FA propuso que exista una “tarifa plana” para todos los partidos durante el proceso electoral y que, una vez terminada la campaña, tanto los partidos como los cana-les de televisión abierta declaren los ingresos y egresos correspondientes.

Según indicaron fuentes del oficialismo a La Diaria, la coalición acordó consagrar 10 mi-nutos gratis de publicidad para los partidos

políticos dentro de los 20 minutos de pauta pu-blicitaria por hora de transmisión durante la campaña electoral, esto acompañado de una compensación que se definirá por estas horas, y que el FA ya adelantó que no va a votar.

Para el Diputado colorado Conrado Rodríguez, se tiene que “lograr una mayor transparencia” del financiamiento de las campañas electorales porque “es un pedido que hace la sociedad”. “Tenemos que tener mecanismo de control. La Corte Electoral debe tener las potestades san-cionatorias”, planteó.

Por su parte, el diputado frenteamplista Ma-riano Tucci consideró que es un día “impor-tante” para el país puesto que “no es nada menor que se llegara con un informe en co-mún entre todos los partidos”, más allá de las discrepancias que se dieron con algunos artí-culos. En ese sentido, reconoció el trabajo de todos los partidos porque el proyecto “pone a resguardo” de “peligros que están a la vuelta de la esquina”.

Asimismo, el frenteamplista indicó que el pro-blema que “pretendíamos evitarle” a la política “tiene que ver con lo que el mundo llama como captación corporativa en democracia”, que es el “favor” que el empresario espera del político “que le bancó la campaña electoral”.

En tanto, el Diputado Iván Posada del Partido In-dependiente dijo que el “objetivo permanente” del proyecto es el de la “mayor transparencia posible” en el financiamiento de los partidos po-líticos. Sostuvo que durante días se ha insistido sobre “si este proyecto va a blindar al sistema político de la eventualidad de que sucedan apor-tes provenientes de actividades ilícitas; la verdad es que no podemos asegurarlo, pero sí creemos que estas normas, más otras que esperamos que se discutan y agreguen en esta discusión, cons-tituyen para nosotros garantías suficientes”.

“Hay que limitar los ingresos provenientes de empresas, fundaciones, sindicatos y de organizaciones que no tengan personería jurídica”

Luego de algunos polémicos hechos que fueron notoriamente marcando la agenda informativa del país, volvió a ponerse sobre la mesa la necesidad de aprobarse una nueva ley que regulase la financiación de los partidos políticos, particularmente en instancias de una nueva campaña electoral que en el caso de nuestro país, está en ciernes. La tónica pasa por transparentar el sistema de financiamiento de los partidos como forma de prevenir eventuales tentaciones que deriven en hechos de corrupción. No puede dejar de observarse que en este caso los legisladores se terminarán calzando el doble papel de ser juez y parte en esta causa, pues estarán autorregulando tentaciones propias. De todas maneras, como siempre, se estará partiendo de la base de la buena fe que imprimirán en esta ardua tarea legislativa los partidos políticos.

EL PUEBLO dialogó al unísono con dos legisladores de los partidos tradicio-nales, por un lado el Senador naciona-lista Sergio Botana, y por otro, el Dipu-tado colorado Felipe Schipani. Ambos fueron parcos en sus declaraciones pero marcando alguna leve diferencia con el texto que ya tiene media san-ción pues fue aprobado por la unani-midad de los legisladores en la Cáma-ra de Representantes, pese que como nos dice Schipani, “no estaban todos los legisladores de la coalición y se tuvo que votar como el Frente Amplio propuso”, en referencia a los minutos de propaganda en televisión. Por su parte, el Senador Botana puso el én-fasis en criticar el actual mecanismo de cierta apropiación de los recursos por parte de los organismos centrales partidarios que son generados con sus votos por los sectores partidarios del interior del país. Aprobado en Diputa-dos, ahora la palabra pasa al Senado de la República.

“VOY A PROPONER ALGUNA

MODIFICACIÓN”

En principio, el Senador Sergio Botana estuvo de acuerdo en afirmar que entien-de “que está muy bien que se apruebe una ley de financiamiento de los partidos políticos”, agregando que cree “que hay que controlar los ingresos de los fondos y de los recursos de la política. Induda-blemente hay que limitar los ingresos provenientes de empresas y hay que limi-tar también los ingresos provenientes de fundaciones, de sindicatos, y obviamente todos aquellos de organizaciones que no tengan personería jurídica”.

“Entiendo que a la interna de los partidos hay que perfeccionar la distribución de los recursos, ese es un problema que tenemos en el financiamiento de los partidos don- de las estructuras centrales de los mismos se quedan con todos los recursos para sus propias actividades, condenando de esta manera a los partidos en el resto del país”.

“Y después lo otro, hay que cuidar mucho en la ley que los nuevos que vayan ingre-sando a la política también tengan recur-sos, porque si no también el financiamien-to terminará anquilosando las estructuras partidarias. Si solo financiamos por los antecedentes de votos, de alguna manera atentamos contra la renovación del siste-ma”.

¿Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre este tema que pasó ahora a estu-dio del Senado?

Creo que voy a proponer alguna modifi-cación en cuanto a distribución interna y asegurar la participación de las nuevas ge-neraciones.

Felipe Schipani,

Diputado Partido Colorado

“Tenemos una discrepancia en torno a los minutos gratis”

En otro orden, el Diputado Schipani entien-de “que es un avance la votación del proyec-to de ley de financiamiento de los partidos políticos. Yo destacaría como aspecto más importante lo que supone la rendición de las elecciones internas, que en la anterior ley no estaba regulado. O sea, los partidos y los candidatos no tenían que presentar ante la Corte Electoral ningún tipo de ren-dición de cuentas y que este proyecto de ley que se aprobó, que en realidad es media sanción, establece la regulación de las elec-ciones internas y entiendo que aporta a la

transparencia del sistema político”.

“Después hubo algunos cambios vincula-dos a los aportes, a los montos, pero yo te diría que desde mi perspectiva, el aporte más importante es incluir a las elecciones internas en el proceso”.

“Después tenemos una discrepancia en tor-no a los minutos gratis. Nosotros estamos de acuerdo con los minutos gratis en tele-visión, pero entendemos que eso requiere una compensación, porque no se le puede pedir a los medios de comunicación que otorguen gratuitamente minutos para la campaña electoral sin que haya una com-pensación económica. Ahí tenemos la prin-cipal diferencia con el Frente Amplio, que lamentablemente cuando se votó el pro-yecto de ley esta semana en el parlamen-to, no estaban todos los legisladores de la coalición y se tuvo que votar como el Frente Amplio propuso sin ningún tipo de resarci-miento o compensación a los canales, algo que estaremos reconsiderando la próxima semana y quedará obviamente en los minu-tos que se hará cargo el Estado, pero con el resarcimiento a los canales de televisión, que en definitiva viven de la pauta publici-taria”, concluyó Schipani.

“¿Quién paga la televisión, los actos, la nafta y los chorizos en las elecciones? ¿De dónde sale la plata? ¿Las donaciones atan a los políticos? ¿A quién le importa?”

Comenta y opina el ex Intendente Ramón Fonticiella:

“Doctor: en el club (comité, cantón) juntamos cincuenta personas para votar; precisamos 20 quilos de carne, una damajuana y unos refrescos; ¿a qué hora los trae?”

El pedido podrá cambiar mucho o poco en sus términos, pero sintetiza una de las costumbres bien uruguayas de “cuidar” a los votantes, para tratar de asegurarse su apoyo el día de las elecciones. Obviamente el detalle descripto es apenas una muestrita del gasto para hacer caminar un grupo político. Si el lector ve el caso como demasiado tradicionalista, puede tener razón, pero vivimos en el Interior del Uruguay, donde para nadie es pecado político hacer una parrillita o una olla el día de los comicios. ¡Ojalá sólo ese fuera el gasto! Esa es la punta del témpano, pequeña con relación a una globalidad, desmedida para la humildad de los recursos populares”.

LA POLÍTICA ¿ES PARA LOS RICOS?

“Por algo se ha dicho, erróneamente, que la política es para los ricos. Ahí está el asunto: no puede ser sólo para los económicamente poderosos (dando la cara o desde las sombras), ni para los que “invierten” en candidatos para satisfacer otro tipo de apetitos, ni para lavar dinero mal habido. Si el presupuesto de una campaña electoral fuera de unos quilos de chorizos para las elecciones, sería muy sencillo. Es imprescindible una estructura partidaria (locales, vehículos, para antes y durante la elección), publicidad, materiales gráficos y sonoros, cada vez más apoyo técnico de especialistas en opinión pública, diseño, etc., etc. Sin mencionar encuestas, apoyos profesionales y técnicos en temas programáticos, en fin, larga serie de insumos intelectuales y materiales. Todo cuesta dinero. Cada vez más. La “militancia sacrificada y convencida” existe, pero hay que comer diariamente, también en las campañas. Si la política no debe ser sólo para poderosos, ni caer en garras de intereses malignos, hay que financiar cristalinamente a los partidos y sus campañas”.

CREDISOL YA NO EXISTE, ¿QUIÉN PAGA?

“La viejísima frase publicitaria “Credisol paga”, obviamente no corre, pero alguien tiene que pagar. Sin corromper. Sin favores a retribuir. Sin endeudamientos que lleven familias a la ruina, de los que está nutrida la historia. En países desarrollados, desde mediados del siglo pasado existen formas permanentes de financiamiento de partidos políticos con directa participación del Estado. Son otras realidades históricas y sobre todo económicas. Uruguay debe tener sus propios caminos, pero que no tengan tentaciones de agarrar para otro lado, es decir violar los objetivos. Obviamente no debe ser fácil: por limitaciones, por costumbres instaladas, por conveniencia de grupos de presión, por prejuicios o porque es muy complicado. Por algo desde 2009 en que se hizo un avance, parcial, no había habido nada nuevo. Ahora las Cámaras legislativas han ido acordando formas más o menos válidas, aunque para mí lejos de ser perfectas. Me resisto a quedarme con que “es un avance, pero hay que seguir…”. Se me ocurre que es una solución “acuerdera”, aunque la palabra quizás no exista. Algo así como “hasta aquí llegamos juntos en ésta”, pero que no genera las garantías para que la política no sea sólo para los poderosos. La discusión de la ley que saldrá, puso excesivo énfasis en definir si los canales de TV deben ser recompensados o no por minutos que cedan gratuitamente a los partidos. Seguramente los financiamientos no serán más o menos transparentes según quien pague esos minutos de televisión. Ojalá los instrumentos legales que surjan de la norma, permitan realmente controlar quién pone el dinero en las campañas y en los partidos; también que la Corte Electoral tenga mecanismos de monitoreo y sanción en casos de violación. Naturalmente son medidas que se hacen necesarias ante las fragilidades éticas de la sociedad; si nadie robara no habría encarcelamientos; si organizaciones políticas y sus referentes no manipularan fondos irregulares o delictivos, no se necesitarían penas. Si el Estado (gobierno y gobernados) valorara la cristalinidad por encima de los beneficios espurios, todo andaría mejor”.

HOY UNA LIMOSNA, MAÑANA UN FAVOR

“La ciudadanía de a pie, la que labura a diario sin cargos ni prebendas, ojalá valore la transparencia y su influencia en la vida diaria. Gobiernos que pudieran surgir de manejos irregulares, destrozarían la democracia, aunque transitoriamente beneficiaran a algunos. Algo así como usar una droga de efímero placer y derrumbe de personas y sociedad, después. Lo que llegue al mundo político en carácter de limosna, puede ser devuelto en favores (traiciones democráticas) que pagaremos todos. No es barato el costo. Si no nos importa, nos tiene que importar. El financiamiento de partidos y campañas, es tan importante como programas y candidatos. Por eso la ley debe ser sólida”.

El Dr. Manuel Barreiro entiende que “es una buena ley” que brindará “transparencia y claridad”

Para hablar sobre el tema de este informe de hoy, EL PUEBLO quiso tener también los comentarios y opiniones de referentes políticos locales. Es así que buscó la palabra de dirigentes con varios años de trayectoria en la actividad política. Uno de ellos es el Dr. Manuel María Barreiro, actual Secretario del Partido Colorado en Salto, hombre con experiencia no solo en la militancia partidaria sino además en cargos del Legislativo (departamental y nacional) y del Ejecutivo (Intendencia de Salto).

Lo que sigue, son los fragmentos principales expresados por Barreiro, donde como se verá, enfatiza en lo positivo de esta ley por entender que dará “transparencia y claridad” a las acciones de los partidos políticos cuando se trata de manejar dinero para las campañas electorales:

“DAR TRANSPARENCIA Y CLARIDAD”

“El financiamiento de los partidos políticos y de las campañas de los partidos políticos ha sido siempre un tema considerado largamente por todos los gobiernos y administraciones, y fundamentalmente en el ámbito parlamentario, de manera de dar transparencia y dar claridad a la manera como se hace ese financiamiento. La ley (que está en discusión) lo que establece es quiénes pueden colaborar, quiénes pueden financiar una campaña de los partidos políticos, aquellas personas jurídicas, aquellas empresas…Esta ley permite que aquellas empresas que no tengan relación directa con el Estado también puedan colaborar, para desterrar lo que antiguamente se hacía en las campañas de los partidos políticos, que era con el esfuerzo individual de las personas, fundamentalmente de los que eran candidatos o que simplemente pertenecían a un partido político por convicción, por sus ideas y que históricamente formaron parte de él y colaboraban”.

TAMBIÉN EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“Pero esta ley lo que le da es transparencia a esa colaboración, a esa financiación. Los partidos deben presentar ante quien corresponda, ante la Corte Electoral, la manera en que han sido financiados. Por otra parte la ley también establece el uso de los medios de comunicación, sobre todo el uso gratuito de los medios de comunicación. Gratuito en alguna forma, en otra establece porcentajes de uso de acuerdo a la representación parlamentaria que tienen los partidos. Aquellos que no la tienen, también estableciendo un porcentaje de acuerdo a la cantidad de votos que han tenido. En definitiva creo que es una ley que modifica leyes anteriores, pero modifica como decía, en el sentido de darle mayor transparencia y mayor claridad al hecho de cómo se financian los partidos políticos”.

“UNA BUENA LEY”

“Creo que es una buena ley. Ahora pasará a consideración del Senado, porque ya lo ha aprobado la Cámara de Diputados y podrá introducir se algunas modificaciones. Hay algunos debates con respecto a que deben ser pagos algunos usos de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, más allá del uso gratuito que también se pide, entonces existe un resarcimiento por parte de la administración, del gobierno, a los canales. Creo que todo se va llevando a cabo además con acuerdo de todos los partidos políticos y eso es lo más importante, la representación de la soberanía que radica en las autoridades electas por los partidos políticos y estos van a actuar con mucho mayor claridad y transparencia. Creo que es en hora buena la aprobación de este proyecto de ley que esperemos que se convierta en ley rápidamente.