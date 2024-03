De que “justicia social” estamos hablando?

Desde luego que compartimos con la gente que dice que lo que busca en política es “justicia” social, escuchando al pueblo y tratando de satisfacer todas sus necesidades.

Probablemente en lo que no coincidamos es en el concepto de “justicia social”, porque consideramos que es allí donde se generan todos los males que aquejan a nuestra sociedad.

Debemos decirlo con todas las letras, para nosotros no hay peor “justicia social” que la empleada en Salto Grande, donde los mejores puestos y las mejores remuneraciones, totalmente “fuera de contexto” de lo que gana un trabajador de otras áreas fueron para los ediles del sector nacionalista del Presidente Lacalle Pou, a pesar de la oposición unánime de toda la Cámara Baja.

Los ediles supuestamente honorarios que se “amontonaron” a la hora de ingresar a Salto Grande sin concurso ni sorteo, no están precisamente llevando a la práctica ninguna “justicia Social”, sino buscando la forma de escapar a las leyes y disposiciones establecidas para frenar las aspiraciones de los inescrupulosos.

Todavía recordamos cuando denunciamos ante las autoridades correspondientes en el momento, que una fracción de Colonización en una colonia cercana, se había vendido por unos pocos dólares (mucho menos que el valor real). La respuesta fue: Lo que denuncia es totalmente cierto, Es inmoral porque hay miles de colonos esperando, pero es totalmente “legal” y nada se puede hacer para desbaratar esta maniobra.

El tema es que para participar en un remate de colonización se requiere tener “perfil de colono” y esto sólo lo da el INC. No estamos hablando de estos tiempos, sino que en la oportunidad el ministro de ganadería, de quien depende el INC, era José Mujica y el presidente del INC había sido de otras filas y se había “convertido” al MPP. Está demás decir que el comprador era un “amigo” suyo.

Por lo tanto no me vengan con lo de la “justicia social”, porque en estos casos queda debidamente probado que no existe ninguna “justicia” precisamente. No porque se haga un puentecillo para el beneficio de los habitantes de este pueblo y los que por allí pasan se puede decir que eso es “justicia social”.

El puente es de su obligación hacerlo y el concepto de justicia social, que defendemos, nada tiene que ver con esos cien o doscientos ciudadanos que se favorece, sino con aquello de todos los uruguayos somos iguales, pensemos como pensemos.

Sólo pensaremos diferente cuando veamos a los gobiernos departamentales y nacionales pensar y obrar diferente. Pero por favor no hablemos de “Justicia” social.

A.R.D.