De Peñarol 5 a 2, al Nacional del 1-0

COSA DE «GRANDES

«Peñarol venció a Boston River 5-2 por la tercera fecha del Torneo Apertura y logró su primera victoria, luego del 0-0 del debut visitando a Fénix. Arrancó como para golear, después sufrió ante la rebeldía de un rival que no se amilanó y terminó liquidando el pleito a puro oportunismo con una diferencia exagerada. Dos goles de Álvarez Martínez y los restantes de Torres, Ceppelini y Trindade le dieron al equipo carbonero su primera victoria del torneo. El carbonero abrumó desde la salida con Pablo Ceppelini y con el talento de Facundo Torres, quien resultó decisivo.

La sucesión de goles surgió en la pelota de Torres a Giovanni González en la derecha, el rebote del arquero y la aparición de Álvarez Martínez, a lo goleador, para apuntar a la red.

Los dos goles de ventaja en el tiempo inicial pasaron por la exclusiva sorpresa en el cabezazo de Agustín Nadruz. El 2:1 no se reflejaba el desarrollo. Boston llegó el empate a través de una impecable definición del salteño Ruben Bentancourt.Los aurinegros superaron la reacción del rival, el empate y la incertidumbre, con su gran ataque. Cristian Olivera ingresó muy bien. Fue protagonista en las llegadas ofensivas. Y el equipo de Larriera resurgió en el penal que ejecutó Pablo Ceppelini. Peñarol acumuló jugadas, goles y alta definición con Álvarez Martínez. El quinto fue de Jesús Trindade.



BERGESSIO NO DEJA DE ESTAR

Nacional derrotó a Sud América 1-0 como local por la tercera fecha del Torneo Apertura y, pese a no gustar en el juego, ya se subió a la punta. Tiene puntaje perfecto al igual que Plaza Colonia y el miércoles recibirá a Cerro Largo buscando seguir arriba, luego de quitarle el invicto a un durísimo adversario que venía de lograr dos triunfos. Estaba al caer el 1-0 de los visitantes en el segundo tiempo, pero en su peor momento abrió la cuenta el Bolso. Neves le quitó la pelota a Bruno Giménez en campo rival, Brian Ocampo siguió la jugada y los argentinos hicieron el resto tocando de primera. D’Alessandro buscó a Leandro Fernández por izquierda y éste centró al medio por bajo para que Bergessio la empujara a la red. Como si fuera una continuidad de la temporada pasada, Nacional ganó pese a no jugar bien gracias al oportunismo de Bergessio y le quitó el invicto a un corajudo equipo buzón, que comparte el liderazgo con los tricolores y Plaza Colonia pero ahora sin puntaje perfecto.

D. Maldonado, River y la dominante pobreza: 0 a 0

Deportivo Maldonado y River Plate empataron sin goles en el estadio Domingo Burgueño, donde el resultado estuvo acorde a lo visto a lo largo de los 90 minutos. Los fernandinos llegaron a dos unidades tras tres presentaciones en el Torneo Apertura, y los darseneros a cuatro.

Los dos apretaron los dientes y fueron con todo arriba buscando romper el cero, pero sin éxito. Predominó la fricción en el estadio Domingo Burgueño, donde el reparto de puntos terminó siendo justo en un trámite fácilmente olvidable.

Los dos para complementar

Con dos partidos esta tarde, para complementar la tercera fecha del Campeonato Apertura de Primera División. Con Liverpool, Nacional, Plaza Colonia y Sud América en la primera posición con 6 unidades. Nacional y Plaza con un partido menos. A saber:

Rentistas-Wanderers

Complejo Rentistas. Hora: 15:00.

Árbitros: Diego Dunajec, Matías Rodríguez y Héctor Bergalo.

Montevideo City Torque-Fénix

Estadio Luis Franzini. Hora: 17:15.

Árbitros: José Burgos, Sebastián Silvera y Heber Godoy.

26 veces las de Bruno Fornaroli

Wellington Phoenix y Perth Glory empataron 2-2 ayer domingo por la fecha 23 de la A-League de Australia, en duelo de rivales directos por un lugar en los playoffs que definirán el título. El israelí Tomer Hemed adelantó a los locales a los 24′ y en el segundo tiempo lo dio vuelta la visita.

El salteño Bruno Fornaroli, empató cinco minutos más tarde. A los 74′ Callum Timmins metió un golazo a distancia.Jaushua Sotirio selló el 2-2 a los 80′ y en la hora tuvo la chance de ganar el dueño de casa, pero el arquero Liam Reddy le contuvo un penal al mexicano Ulises Dávila.

El anotado fue el 12.º gol de Fornaroli en 24 presentaciones esta temporada, por lo que es el máximo goleador de su equipo. Además, llegó a 26 a nivel oficial sobre un total de 60 presencias con la casaca del Perth Glory.