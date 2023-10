De los últimos 21 puntos disputados,los 15 ganados: por eso es Palomar

-La historia de Palomar no registra que el equipo hubiese jugado alguna vez en la Divisional «A» del fútbol salteño. Nunca supo de esa opción deportiva, aunque en décadas no tan lejanas orilló esa posibilidad. El hecho es que ahora los celestes son parte activa de una situación inmejorable: vencieron nuevamente a Fénix por ronda de los play off y adquirieron el derecho de avanzar a la final del cuadrangular. En el partido que viene ante Libertad, la búsqueda de un fin como muy pocas en su historial. Puede estar a 90 o 120 minutos de la «A».

UNA SENDA TRAZADA EN CELESTE

En la primera fecha de la segunda rueda de la Divisional B, Palomar cayó a manos de Libertad por 3 a 0. Tras ese partido, perdió uno más, frente a Hindú, cuando se cerraba la segunda rueda. Los celestes ganaron un total de cinco partidos, por lo tanto de los últimos 21 puntos, acumulan 15. Una manera de acreditarle la razón a este protagonismo que Palomar sostiene.

SEGUNDA RUEDA- PALOMAR

Primera fecha: Palomar 0 Libertad 3.

Segunda fecha: Palomar 3 Albion 2.

Tercera fecha:Palomar 1 Santa Rosa 0.

Cuarta fecha: Palomar 1 Parque Solari 0.

Quinta fecha: Palomar 0 Hindú 2.

**********

EN EL MANO A MANO RECIENTE

Play off: Palomar 3 Fénix 1.

Play off. Palomar 2 Fénix 1.