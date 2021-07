De lo más dignificante a lo más indigno

Días atrás nos ocupábamos en estas columnas de la función política, específicamente la política partidaria.

En el entendido que toda acción humana es política, en cuanto tiene atrás una forma de pensar, de obrar y en mayor o menor medida se alinea a una ideología.

Lo que entendemos como lamentable es la partidización, porque la vemos como la intención de sacar provecho de algo que puede ser profundamente doloroso para muchas personas, como una pandemia.

Podemos pensar de la forma que más se nos encante, pero no siempre significa que estemos acertados.

Presentar el mismo proyecto hoy y hacerlo cuando ya no se hable de la pandemia, puede recibir una acogida muy diferente en la ciudadanía

No nos asusta comprobar esto.

Lo que nos rechina es precisamente el oportunismo y la mediocridad de quienes piensan que en todo momento se debe dar pasos en beneficio de cierto partidismo.

Creer que es importante para la ciudadanía el hecho de presentar un proyecto, cualquiera sea, es relativo.

Todavía recordamos cuando quienes competían con Andrés Lima para la intendencia de Salto le denominaban el diputado “cero proyecto”, haciendo referencia que en todo el período legislativo el mencionado diputado no había presentado un solo proyecto.

Quien esto presentaba como un gran desmerito, ignoraba de ex profeso o no, la forma de presentar proyectos de la fuerza política que integra Lima, entendiendo que era ese un elemento incuestionable de la capacidad de un político.

El resultado fue incuestionable.

La ciudadanía eligió a Lima que de esta manera llegó a la intendencia departamental, cosa que demuestra que o fue acertado precisamente la elección de un presunto defecto o yerro del abogado salteño.

A que viene todo esto, pues al hecho de que el proyecto presentado por el senador Coutinho, más allá de su acierto o error, entendemos que más que aportar puede lograr el efecto contrario. La idea de homenajear al Dr, Jorge Batlle, con la designación de su nombre al aeropuerto de Carrasco, puede ser acertado o no.

Tenemos varias dudas sobre ello, en primer lugar convengamos en que nadie puede discutir el acierto del homenaje, pero ¿es este el momento de plantearlo? ¿Es el mejor sitio o lugar para recordar al ex presidente? ¿Qué relación tuvo el Dr. Batlle con la aviación?

De todas formas no asignamos a esta iniciativa mayor importancia, salvo el hecho innegable de mantener en cartel al autor de la iniciativa, cosa nada menor por supuesto.