De la revolución «poronguera» a la sentencia de  Fabricio Bassa

Una semana atrás en EL PUEBLO, el Director Técnico de Ferro Carril lanzó una frase a manera de sentencia. Para Fabricio Bassa, «el fútbol del Interior está perdiendo sentido chacarero, para convertirse de a poco en fines comerciales». Palabra más o palabra menos, el estratega de la franja apeló a situaciones concretas que se originan con equipos del Este y del Sur.

Equipos que parecen contar con un amparo financiero potencial y que genera este tipo de impacto, como en el caso de Porongos de Trinidad (Flores).

Los cuatro futbolistas captados a la hora de la presentación en sociedad: Gonzalo Viera, Gonzalo «Chori» Castro, Diego Godín y Matheus Brandao. La semana pasada en La Trastienda del fútbol de Radio Arapey, desde la capital de aquel departamento, el presidente Gonzalo De León, explicitó algunos aspectos del fenómeno Porongos, dejando en claro que se trata «de un principio de búsqueda colectiva y no de tirarse al agua sin ninguna base».

El presidente de Porongos machacó sobre la necesidad «que el fútbol del Interior pueda vigorizarse a través de la inventiva desde la dirigencia y de los recursos que se puedan generar. Con Porongos, no estamos haciendo nada de lo que no se pueda hacer. Por eso lo estamos haciendo».

Frente a la revolución «poronguera», solo queda reactualizar ese enfoque de Fabricio Bassa, quien además no dejó de señalar algo más que una presunción, «porque no hay que sorprenderse si el título de Campeón de OFI, queda en el Este o en el Sur. Porongos no es el único caso de billetera abierta, para que un objetivo deportivo pueda canalizarse»