De la mano de la sommelier Laura Sosa Leal «brindemos con té»

Un hábito que nos beneficia

El sommelier es un experto conocedor del té, altamente capacitado en su cultura, servicio, cata y maridaje. Debe ser capaz de recomendar el té adecuado para cada ocasión, realizar su servicio y garantizar la experiencia de su consumo.

La Terapia Vibracional del Té es una terapia holística que trabaja las emociones para sanar el cuerpo.

En Salto nos podemos beneficiar de ambas posibilidades con Laura Sosa Leal que profesa ambas especialidades y a quien proponemos conocer en nuestras páginas.

«Soy terapeuta y sommelier de té, esto en una segunda etapa de mi vida porque soy Técnico en Administración de empresas pero tuve que dejar de trabajar por razones de salud y me dedico a esto ahora.»

Laura debió hacer un giro importante en su vida.

«De chica viví en Salto, luego me fui a Montevideo, allá me casé y tuve mis hijos, hice mi vida de adulta trabajando en administración de empresas .Cuando volví a Salto y estando trabajando como encargada de una financiera me operaron del corazón y salió mal, salieron mal las cosas, hubo mala praxis. Eso me produjo una secuela, un Síndrome Parkinsoniano por lo que no puedo hacer nada rápido ni estresarme por eso tuve que cambiar radicalmente y buscar cosas que me hicieran bien. Descubrí la Terapia Vibracional del Té y me metí en la Escuela Proyecto Camellias y ahí descubrí las propiedades maravillosas del té, propiedades que tienen todas las variedades, que ayudan a las personas, una medicina natural que deberíamos todos aprovecharla. Hablamos del té de hebras.»

El té y sus buenas propiedades

Para Laura descubrir el mundo del té fue una bendición, por eso habla con mucho amor de sus nuevas profesiones que recomienda a todos.

«Todo esto a mi me fue ayudando, me fue cambiando, y hoy por hoy puedo decir que estoy en pie y haciendo cosas que me gustan, que me fascinan. Yo hasta en silla de ruedas estuve después que me operaron del corazón porque me retiraron el oxígeno al llevarme al CTI y me provocaron un ACV y eso me dejó secuelas, no podía caminar , no podía hacer nada . Hoy puedo decir que camino, que me muevo , hablo perfectamente y tomo té todos los días. Eso es lo que me ayudó y me ayuda por lo que siempre lo estoy recomendando a todo el mundo.»

Recomendaciones para el consumo de té

Quisimos que Laura nos diera algunos de los consejos centrales para el buen consumo del té , lo que nos proporciono con mucha generosidad.

«Lo primero que les quiero decir es que si vamos a tomar un té de saquito que es lo más común que hacemos y que hacía yo, es no dejar un sobre de té dentro de la taza mas de 5 minutos, porque hasta 5 minutos cualquier té libera sus principios activos , pero pasados esos minutos el té se pone amargo, astringente y pierde todos los principios, si bien el tè en saquitos ya pierde propiedades por su industrialización al pasar por molienda y ser envasado. Si lo dejamos mas de 5 minutos pierde las propiedades que le quedan , ese seria el primer NO al preparar un té.»

Nos explica por otra parte que el sobresito de té tiene la cantidad para ser utilizado en una taza y destaca el consumo y aprovechamiento de la hebra de té.

«La hebra de te rinde mucho mas y se puede preparar en tetera , y se considera siempre dos gramos de hebra por cada taza y dependiendo del té porque son 6 las variedades»

Interesante es saber que no debemos llamar té cuando preparamos otras hierbas, esas son infusiones de hierbas medicinales , y aunque todo es infusión el té sale de una sola planta mas allá de sus variedades.

Nos perdemos de mucho si no acostumbramos a consumir té.

«Nos estamos perdiendo de antioxidantes naturales que es lo que mas tiene la planta Camellia sinensis que es de donde sale cada variedad de té. Las variedades difieren por el proceso de oxidación o fermentación que le dan los productores. El mas oxidado es el té negro, los menos oxidados son el blanco y el verde; esta el té azul que es un intermedio entre el verde y el negro . Entonces nos estamos perdiendo todas esas propiedades, los polifenoles , las catequinas, cosas que nos hacen bien para el cerebro, para el estres , para relajarnos. El té tiene una molécula que se llama L-Teanina que nos pone en estado alfa , un estado relajado pero no sedado. Yo tomaba mucho café por las muchas horas de trabajo. Y el café te pone en un estado de alerta, despejados pero como hace un pico y baja necesitamos seguir tomando y eso nos produce estados nerviosos. El té negro nos mantiene alertas pero relajados y nos proporciona un montón de beneficios para la salud, para mejorar la memoria, prevenir Alzheimer , Parkinson, y para quienes tienen Lupus hay una variedad de té verde que ayuda mucho. Es inmensa la cantidad de beneficios que tiene el consumo de té puro en hebras.»

La especialista nos señala que como la hebra de té rinde mucho, la misma porción que se infusionó a la mañana se puede usar a la tarde ,siempre que se haya sacado del contacto con el agua, se puede infusionar de nuevo en la tarde y en la noche, lo que no se puede hacer con un saquito de té.

Agrega que » todo lo bueno tiene su parte no tan buena porque hay personas diabéticas , o que toman anticoagulantes o medicamentos para la presiòn que tienen que tener cuidado con algunos tipos de té .»

Hierbas medicinales y el mate

Otra de las importantes recomendaciones que nos hace Laura tiene que ver con el uso de las hierbas medicinales en el consumo del mate.

«Dentro de las tisanas o hierbas medicinales están la Manzanilla, y todas las que ya conocemos y como todo uruguayo la gente acostumbra meter en el termo todo , o en el mate, y ponemos Jengibre, Menta, Marcela, Manzanilla , una variedad de hierbas. El consejo es elegir una hierba pero no ponerla en el termo, sino que poner la cantidad necesaria en una taza e infusionarla , y después de 5 a 7 minutos la volcamos en el termo y completamos con mas agua.»

Laura aclara además que no se debe tomar por más de 15 días la misma hierba.

Blends

«No hay que confundir los té puros con los blends. Lo que servimos en el evento Merienda al estilo Bake Off fue un blend que tiene té verde, té blanco y té azul de base y agregado frambuesa , piña y flores de girasol. Esos son blends, se trata de mezclas con base té y agregado de flores , frutos ,especias, frutos secos o granos. Son los que mas gustan. Socialmente para una merienda son los que se ofrecen «

Laura realiza eventos de degustación de té , explica la preparación y qué es lo que se está tomando , a la vez que esta dictando talleres en UNI 3.

«A fines de este mes se abren las inscripciones para el segundo cuatrimestre de los talleres de UNI 3 y para el que yo doy que se llama Brindemos con Té.»

El primer cuatrimestre contó con 11 alumnos y quedaron varios en lista de espera porque el tema es fascinante y despierta cada vez mas interés , sobre todo cuando se comparte y difunde con el respeto, cariño y compromiso que lo hace Laura.

En la pagina de Instagram zen.sorialidad se puede encontrar más información.