De la agresión que no fuey el penal no sancionado

-En la esencia, el sanducero Robert Ledesema es un árbitro de salientes condiciones. Entre lo técnico y lo disciplinario, no se discutiría el hecho real: la Liga Salteña de Fútbol pasó a reportar un protagonista de jerarquía.

Cosa concreta es también que Ledesma, es pasible de actuaciones al margen de lo convincente o aquellas que se exponen a la crítica. Al cuestionamiento.

Lo de Ledesma, el sábado a la noche siendo el central de Ceibal y El Tanque, pasó a constituirse….EN SU PEOR ARBITRAJE desde que es uno más en en el fútbol de la Liga Salteña. Extrañamente corriendo mal la cancha, llegando a destiempo en determinadas situaciones de juego, ofreciendo la duda en más de un caso, distante en algunas jugadas y desprolijo en lo estético de la misión.

Pero además, con dos gruesos errores, los de en el segundo tiempo.

El primer apunte en torno a la expulsión de BRAIAN RODRÍGUEZ, el centrodelantero de Ceibal. En un duelo físico y sin pelota sobre el área grande, Braian desplaza con su brazo extendido al defensa de El Tanque, como se lo hace normalmente en un trámite quien se siente situado por la actitud física del rival.

NO HUBO AGRESIÓN NUNCA del jugador de Ceibal. El asistente vio lo que no ocurrió y Ledesma validó. La responsabilidad en casos como estos (a la hora de expulsar o no expulsar), siempre será la del árbitro central.

El perjuicio para Ceibal fue notorio.

**************

Sobre el final del partido, la segunda situación capital, cuando Braian Ferreira, el delantero de El Tanque recibe por derecha. Produce la gambeta para ganar posiciones en el área tras el mano a mano y le tocan el pie de apoyo, para desestabilizarlo. Penal neto.

¿Qué simulación podría reconocerse en el jugador de El Tanque, si después quedaría mano a mano con Jorge Fleitas?.

En este caso, el perjuicio para El Tanque fue notorio.

Dos hechos puntuales y de trascendencia declarada,

Perlas en esa historia reciente de Ledesma, esta vez el de la noche olvidable.