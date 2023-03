De la «A» a la «B» Consejo Único Juvenil para todos los gustos

Un sábado de palpitaciones a nivel del Consejo Único Juvenil. El fútbol que no falta y el calendario dispuesto, con jueces incluídos.

Sábado 18 de marzo.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

18 hrs. F. Carril – Gladiador. Sub. 15. Árbitros: Ricardo González, Facundo Caffree, Estefany Cardozo.

20 hrs. Sub. 18. Árbitros: Facundo Caffree, Ricardo González, Estefany Cardozo.

JULIO POZZI

15 hrs. S. Uruguay – Libertad. Sub. 15. Árbitros: Mauricio Revuelta, Rolando López, Belén Robaina.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Rolando López, Mauricio Revuelta, Belén Robaina.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

17 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 15. Árbitros: Andrés Píriz, José de los Santos, Catalina Fernández.

19 hrs. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, Andrés Píriz, Catalina Fernández.

PARQUE HUMBERTO FORTI

16 hrs. S. América – Chaná. Sub. 15. Árbitros: Juan Suárez, Marcelo Izaguirre, Luciana Pereira.

18 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Juan Suárez, Luciana Pereira.

********

Lunes 20 de marzo.

CANCHA DE UNIVERSITARIO

19 hrs. Universitario – R. Plate. Sub. 15. Árbitros: Ivo Moreira, Fernando López, Jimena Rodríguez.

21 hrs. Sub. 18. Árbitros: Fernando López, Ivo Moreira, Jimena Rodríguez.

**********

C.U.J. Divisional «B». SUB. 15 Y SUB. 18.