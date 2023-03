De justicia y solidaridad

La política tributaria debe ser justa, ni más ni menos.

No hay motivo alguno para que pague más, quien tiene más, salvo un motivo de solidaridad, un estado avanzado de compromiso social que en estos momentos no vemos entre nosotros.

Es sabido que todo sistema democrático de gobierno debe financiar los servicios que presta, electricidad, agua potable, telefonía y demás.

Lo hace a través de los impuestos nacionales.

Pero también es necesario financiar el funcionamiento de los servicios locales, recolección, barrido y mantenimiento de las calles, del alumbrado etc. etc. y no tiene otra forma de hacerlo más que con impuestos municipales o departamentales.

Es uno de los temas más complejos y controvertidos, debido a que muchos gobiernos abusan de ellos y los usan para recaudar y financiar obras sociales (no siempre necesarias), a las que se atribuyen el “sello” del gobierno de turno, pero en realidad fueron financiadas con los recursos de todos, y por eso serán siempre discutidas.

Quienes abogan por darles un carácter social sostienen a manera de muletilla, un eslogan que hemos escuchado reiteradamente: “que pague más quién tiene mas”.

Para nosotros no es lo justo. La justicia tributaria debe buscarse en el porcentual. Después de todo si partiéramos de un 15 por ciento (sólo utilizado en forma de ilustración) de mil pesos son 150 pesos. Pero de 100 mil pesos son 15 mil pesos.

Es por eso que se dice que en el Uruguay la carga impositiva es muy alta. No compartimos, mientras sea porcentual y abierta a la solidaridad porque si “alguien” cree que puede y debe aportar más lo pueda hacer.

La cantidad de impuestos que paga un ciudadano uruguayo es importante, la cuestión es analizar si es acorde a los ingresos que tiene cada habitante de este país.

Creemos que esta obligación tendría que ser la mínima y el “resto” voluntario. Se nos dirá que esto es una utopía, pero ¿Cuándo se intentó?

Cuando se busca una sociedad “más justa y solidaria”, creemos que el camino requiere de un cambio cultural. Nadie aporta voluntariamente más de lo que corresponde y habría de analizar “por qué”.

Es que de por si son muchos los impuesto que se pagan, están los impuestos nacionales (que se pagan por vivir en este país), los impuestos departamentales y además otros gravámenes (impuesto de Primaria etc.).

Pagar en la medida de nuestros ingresos no es fácil de lograr, pero es lo más justo, si alguien puede pagar voluntariamente más de lo que le exige el Estado, por poco que sea, bienvenido, hablaría de un elevado nivel cultural voluntario y solidario.

A.R.D.