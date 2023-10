De Cuenca, Ecuador a Salto

La historia del colectivo artístico Barojo

FARSA de la mano de Salomón Reyes trajo a Salto el arte escénico en sus distintas expresiones. Nosotros nos detuvimos en una pareja que llegó desde Cuenca, Ecuador especialmente para este evento binacional donde cada año va tomando una mayor dimensión. Cuenca es una ciudad donde los dimes y diretes son moneda corriente, esto llevó a qué un colectivo artístico creara una historia basada en hechos reales de una mujer que llegó al poder utilizando sus cualidades y habilidades.

Piotr Zalamea-Zielińsky y Dayra Vázquez son miembros del colectivo artístico Barojo, fundado en Cuenca en el 1997. Piort es hijo de padres polacos y nacionalizado ecuatoriano. En cambio Dayra es oriunda de la ciudad ecuatoriana en cuestión.

¿Qué los trajo por Salto?

“Creo que es ese espíritu de contar al mundo a través del poder de un cuento lo que para nosotros es importante. Va en la creación de lo que escribimos y decirle al mundo de dónde venimos. La letra tiene un gran poder y nosotros intentamos con el colectivo transmitir y llegar lo más lejos posible.

Salomón Reyes nos abrió las puertas para venir y nos vinimos,” Contó Piotr.

María Villa; ‘La Maravilla’

Dayra entra en el cuento para decirnos los motivos y quién fue esta inspiración de mujer revolucionaria cuencana.

“María Villa fue real, nació en Cuenca, en la clase social más baja. María sintió que la sociedad la dejaba de lado, entonces un día dijo; ‘no, yo no seré dejada de lado, yo quiero ser otra mujer distinta a mi mamá. Ella era muy astuta muy inteligente y usó sus cualidades para extraer de cada hombre los conocimientos cuando se le estaba totalmente prohibido el ingreso a un centro de estudios a una mujer de la clase baja. De a poco, a través de sus amores y con los conocimientos que adquiría de transformó en una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Obviamente que la manera en la que llegó al poder no era bien vista.”

¿Qué lugar ocupa la narrativa en sus vidas?

“Hablar en Cuenca es muy importante, es nuestra idiosincrasia, el cuencano es muy del querés saber del otro, hay una tradición muy fuerte; a las 17 horas estés donde estés tienes que detenerte a tomar un café y conversar con el que tengas al lado. Eso fomenta estar frente a frente y palpar al otro y no a través de un dispositivo.

Nosotros hemos entrado para darle un lugar muy importante a la narración, darle lugar a la palabra, transformar en obras todo lo que se escribe y contarles a propios y extraños de que se trata y que hacemos.

Nuestro colectivo (Barojo) se hizo con el fin de forjar la magia y creo que eso, es el cometido y la esencia.

Nosotros salimos de nuestra ciudad con ganas de hablar de ella, para que los que presencien nuestra narrativa les despierte las ganas de visitar Cuenca.”

¿Cómo nace el colectivo Barojo?

“Nace como una opción para el uso del tiempo libre, nacimos en los 90 sin muchas pretensiones. En un momento del día nos reunimos y compartimos distintas lecturas incluso si la capilla del barrio nos pedía realizar una interpretación allí estábamos nosotros. Poco a poco fue ganando a lo que pretendíamos.”

Piotr; ingeniero industrial pero se inclinó por las letras y el arte. Eso lo llevó a dejar de lado su profesión y volcarse de lleno a todo este mundo lejos de lo que una vez estudió. Lo mismo Dayra quien es ingeniera industrial, siguiendo los pasos de Piotr.

“Debido a una crisis financiera que sufrió Latinoamérica en el principio de este siglo mucha gente se fue de Ecuador, nuestro director también se fue. Por lo tanto alguien debía tomar las riendas y bueno allí los compañeros me eligieron y el propio director antes de irse me recomienda para que siga al frente del grupo y no se muera lo que habíamos construido.

Ha sido un proceso de ir aprendiendo, Cuenca no tiene una costumbre de contar con productoras o grupos que interpreten obras y otras similitudes. Somos el colectivo con más años y de trabajo permanente, no creo que ese sea un mérito hecho por el dinero sino que es el trabajo día a día. Algo de lo que hacés te tiene que enamorar, para hacerlo con pasión y con todas las ganas, tiene mucho sentido seguir haciendo lo que realizamos.

Cuando tú ves que termina una función y el equipo está feliz y realizado es ahí cuando sueltas el aire comprimido en el pecho y dices a todos los vientos; valió la pena!”.