De cruces que vendrán a la puntuación general

Un total de cuatro llaves en juego, algunas de ellas, ya en instancias de definiciones, aunque el primero y el segundo ya resueltos, como en el caso de la Confederación del Sur. En este caso se trata de quienes serán los rivales del primero y el segundo del Litoral Norte. Florida y Durazno ya definidos, pero no el orden. Si Salto es segundo, enfrentará al primero del Sur. A saber.

********

Llave 1) 1º Este vs 2º Litoral

Llave 2) 1º Litoral vs 2º Este

Llave 3) 1º Litoral Norte vs 2º Sur

Llave 4) 1º Sur vs 2º Litoral Norte

EN LA TABLA DE MAYORES

Tacuarembó 7 5 0 2 12 6 15 Salto 6 3 1 2 9 7 10 Rivera 7 3 1 3 8 7 10 Paysandú 6 2 2 2 7 10 8 Artigas 6 0 2 4 5 11 2

EN LA TABLA DE JUVENILES

Artigas 6 4 2 0 10 3 14 Salto 6 3 2 1 9 5 11 Rivera 7 2 2 3 6 10 8 Paysandú 6 1 3 2 5 7 6 Tacuarembó 7 0 3 4 4 9 3