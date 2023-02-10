De aquí para allá: de pase en pase

|NOMBRE COMPLETO
|CI
|DEL CLUB
|AL CLUB
|CARÁCTER
|1
|ELGARTE IRAÑETA , ROBERT GASTON
|54086698
|SALTO NUEVO
|FERRO CARRIL
|DEFINITIVO
|2
|CHIAPPA ALMADA, GONZALO ALEXANDER
|53658234
|ALMAGRO
|DEP.ARTIGAS
|DEFINITIVO
|3
|CAITANO FLORES, HERNAN ALEXANDER
|57685326
|RIVER PLATE
|PEÑAROL
|DEFINITIVO
|4
|RAMIREZ LEAL, ALEXANDER EZEQUIEL
|56927042
|DEP.ARTIGAS
|CERRO
|DEFINITIVO
|5
|HERRMANN OJEDA ,ENZO SEBASTIAN
|57648097
|FERRO CARRIL
|PARQUE SOLARI
|PRESTAMO
|6
|GAUTHIER PEREIRA BRASIL, GERONIMO
|55890343
|FERRO CARRIL
|SALTO URUGUAY
|PRESTAMO
|7
|LUCAS ROCHA, DIEGO SANTIAGO
|57841720
|DEP.ARTIGAS
|CERRO
|DEFINITIVO
|8
|NIETO PINTOS, ENZO MICHAEL
|55694793
|DEP.ARTIGAS
|CERRO
|DEFINITIVO
|9
|TEODORO GONZALEZ, RUBEN ADRIAN
|57207651
|NACIONAL
|CERRO
|DEFINITIVO
|10
|FERREIRA CORREA, DIEGO ALEJANDRO
|54092742
|NACIONAL
|CERRO
|DEFINITIVO
|11
|PANIZZA BUZZO, NAHUEL
|57036997
|HURACAN
|DEP.ARTIGAS
|PRESTAMO
|12
|GARCIA FACCIO, FACUNDO NICOLAS
|57347611
|CHANA
|PARQUE SOLARI
|PRESTAMO
|13
|LEAL SOUZA, AGUSTIN
|54992160
|DEP.ARTIGAS
|CERRO
|DEFINITIVO
|14
|MAKSIMCHUK RIVERO, LADIMIR
|57347699
|HINDU
|NACIONAL
|DEFINITIVO
|15
|MARTINEZ RODRIGUEZ, EMILIANO GABRIEL
|57350428
|RODO
|DEP.ARTIGAS
|DEFINITIVO
|16
|CARDOZO PEREIRA, FERNANDO DANIEL
|53188330
|SALADERO
|LIBERTAD
|DEFINITIVO
|17
|RODRIGUEZ SISNANDEZ, ALEXANDER MAXIMIIANO
|54673253
|ALBION
|DEP.ARTIGAS
|DEFINITIVO
|18
|RIVERO CORREA, RICHARD EDUARDO
|54726183
|TIGRE
|BARCELONA
|DEFINITIVO
|19
|ALMIRON REY, IGNACIO SEBASTIAN
|57329550
|PEÑAROL
|SUD AMERICA
|PRESTAMO
|20
|GODOY LEITES, GIANNI VALENTIN
|53173553
|CHANA
|RODO
|PRESTAMO
|21
|AGUILERA BARBOZA, ALEXIS EZEQUIEL
|55474486
|FERRO CARRIL
|PALOMAR
|DEFINITIVO
|22
|CHUA ALMADA, SANTIAGO MARTIN
|55694602
|SAN EUGENIO
|ALMAGRO
|DEFINITIVO
|23
|COELHO TORRES, ALEXANDER JOSE
|56335960
|FERRO CARRIL
|ALBION
|PRESTAMO
|24
|VIERA TORRES, NAHUEL JHESUS
|54702056
|FERRO CARRIL
|ALBION
|PRESTAMO
|25
|PEREIRA PIRIZ , FRANCISCO TOMAS
|59660673
|SALADERO
|ALMAGRO
|DEFINITIVO
|26
|DE LOS SANTOS MARTINEZ, BRAIAN SANTIAGO
|52915508
|PROGRESO
|ALBION
|DEFINITIVO
|27
|GARCIA CENTURION, FRANCIS DIDIER
|51540887
|SAN EUGENIO
|CERRO
|DEFINITIVO
|28
|VAZ TOUREM SANCRISTOBAL, LAUTARO MARTIN
|56989991
|DEP.ARTIGAS
|SALTO URUGUAY
|DEFINITIVO
|29
|MACHADO TEXEIRA NUÑEZ, JOSE IGNACIO
|57453002
|CHANA
|UNIVERSITARIO
|PRESTAMO
|30
|CURBELO SUAREZ, NAHUEL
|56299843
|RODO
|ARSENAL
|DEFINITIVO
|31
|SILVA CAMAÑO, JOSE LUIS
|43911191
|SALTO URUGUAY
|EL TANQUE
|DEFINITIVO
|32
|LOPE DA SILVA, PATRICIO
|48616918
|PARQUE SOLARI
|SANTA ROSA
|DEFINITIVO
|33
|DAVILA COSTA, IGNACIO
|57411977
|PROGRESO
|SAN EUGENIO
|DEFINITIVO
|34
|GAUDIN LOPEZ,AXEL ENRIQUE
|52417421
|SAN EUGENIO
|CHANA
|DEFINITIVO
|35
|TABARES GOMEZ, ELIAS FRANCISCO
|57706914
|SUD AMERICA
|EL TANQUE
|DEFINITIVO
|36
|IRIARTE MARTINEZ, JUAN ALBERTO
|34156708
|SALTO NUEVO
|FERRO CARRIL
|DEFINITIVO
|37
|BANDERA RAVELLI, MARCOS ANTONIO
|57259886
|ALBION
|PROGRESO
|DEFINITIVO
|38
|CABALLERO SILVA, JORGE MATIAS
|51498898
|PEÑAROL
|PROGRESO
|PRESTAMO
|39
|OCAMPO FACCIO, EDISON ALEXANDER
|55100314
|PALOMAR
|EL TANQUE
|DEFINITIVO
|40
|DE ABREU SEVERO, NAZARENO KATRIEL
|57274274
|RODO
|ALBION
|DEFINITIVO
|41
|GIMENEZ VAZQUEZ, JUAN IGNACIO
|55561762
|PEÑAROL
|PROGRESO
|DEFINITIVO
|42
|NUÑEZ SOSA, JUAN RAMON
|53075719
|CEIBAL
|CHANA
|PRESTAMO
|43
|LOPEZ QUINTANA, ALFREDO LORENZO
|51933759
|SUD AMERICA
|SALADERO
|PRESTAMO
|44
|SENA ANTUNEZ, HERNAN OMAR
|55367659
|DEP.ARTIGAS
|SALADERO
|DEFINITIVO
|45
|FERNANDEZ VAZQUEZ, CHARLI YOEL
|56229535
|GLADIADOR
|DEP.ARTIGAS
|PRESTAMO
|46
|SILVA PERUCHENA, ORLANDO BENJAMIN
|57753826
|SUD AMERICA
|PEÑAROL
|PRESTAMO
|47
|HERNANDEZ MEDINA, FRANCO EMANUEL
|47779232
|PROGRESO
|GLADIADOR