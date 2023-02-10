/ Publicado en Deportes, Titulares

De aquí para allá: de pase en pase

NOMBRE COMPLETOCIDEL CLUB AL CLUBCARÁCTER
1ELGARTE IRAÑETA , ROBERT GASTON54086698SALTO NUEVOFERRO CARRILDEFINITIVO
2CHIAPPA ALMADA, GONZALO ALEXANDER53658234ALMAGRO DEP.ARTIGASDEFINITIVO
3CAITANO FLORES, HERNAN ALEXANDER57685326RIVER PLATE PEÑAROLDEFINITIVO
4RAMIREZ LEAL, ALEXANDER EZEQUIEL56927042DEP.ARTIGASCERRODEFINITIVO
5HERRMANN OJEDA ,ENZO SEBASTIAN57648097FERRO CARRILPARQUE SOLARIPRESTAMO
6GAUTHIER PEREIRA BRASIL, GERONIMO55890343FERRO CARRILSALTO URUGUAYPRESTAMO
7LUCAS ROCHA, DIEGO SANTIAGO57841720DEP.ARTIGASCERRODEFINITIVO
8NIETO PINTOS, ENZO MICHAEL55694793DEP.ARTIGASCERRODEFINITIVO
9TEODORO GONZALEZ, RUBEN ADRIAN57207651NACIONALCERRODEFINITIVO
10FERREIRA CORREA, DIEGO ALEJANDRO54092742NACIONALCERRODEFINITIVO
11PANIZZA BUZZO, NAHUEL57036997HURACANDEP.ARTIGASPRESTAMO
12GARCIA FACCIO, FACUNDO NICOLAS57347611CHANAPARQUE SOLARIPRESTAMO
13LEAL SOUZA, AGUSTIN54992160DEP.ARTIGASCERRODEFINITIVO
14MAKSIMCHUK RIVERO, LADIMIR57347699HINDUNACIONALDEFINITIVO
15MARTINEZ RODRIGUEZ, EMILIANO GABRIEL57350428RODODEP.ARTIGASDEFINITIVO
16CARDOZO PEREIRA, FERNANDO DANIEL53188330SALADERO LIBERTAD DEFINITIVO
17RODRIGUEZ SISNANDEZ, ALEXANDER MAXIMIIANO54673253ALBIONDEP.ARTIGASDEFINITIVO
18RIVERO CORREA, RICHARD EDUARDO54726183TIGRE BARCELONADEFINITIVO
19ALMIRON REY, IGNACIO SEBASTIAN57329550PEÑAROLSUD AMERICAPRESTAMO
20GODOY LEITES, GIANNI VALENTIN53173553CHANARODOPRESTAMO
21AGUILERA BARBOZA, ALEXIS EZEQUIEL55474486FERRO CARRILPALOMARDEFINITIVO
22CHUA ALMADA, SANTIAGO MARTIN55694602SAN EUGENIOALMAGRO DEFINITIVO
23COELHO TORRES, ALEXANDER JOSE56335960FERRO CARRILALBIONPRESTAMO
24VIERA TORRES, NAHUEL JHESUS54702056FERRO CARRILALBIONPRESTAMO
25PEREIRA PIRIZ , FRANCISCO TOMAS59660673SALADERO ALMAGRO DEFINITIVO
26DE LOS SANTOS MARTINEZ, BRAIAN SANTIAGO52915508PROGRESO ALBIONDEFINITIVO
27GARCIA CENTURION, FRANCIS DIDIER51540887SAN EUGENIOCERRODEFINITIVO
28VAZ TOUREM SANCRISTOBAL, LAUTARO MARTIN56989991DEP.ARTIGASSALTO URUGUAYDEFINITIVO
29MACHADO TEXEIRA NUÑEZ, JOSE IGNACIO57453002CHANAUNIVERSITARIO PRESTAMO
30CURBELO SUAREZ, NAHUEL 56299843RODO ARSENALDEFINITIVO
31SILVA CAMAÑO, JOSE LUIS 43911191SALTO URUGUAYEL TANQUEDEFINITIVO
32LOPE DA SILVA, PATRICIO48616918PARQUE SOLARI SANTA ROSADEFINITIVO
33DAVILA COSTA, IGNACIO57411977PROGRESOSAN EUGENIODEFINITIVO 
34GAUDIN LOPEZ,AXEL ENRIQUE52417421SAN EUGENIOCHANADEFINITIVO
35TABARES GOMEZ, ELIAS FRANCISCO57706914SUD AMERICA EL TANQUEDEFINITIVO
36IRIARTE MARTINEZ, JUAN ALBERTO34156708SALTO NUEVOFERRO CARRILDEFINITIVO
37BANDERA RAVELLI, MARCOS ANTONIO57259886ALBIONPROGRESODEFINITIVO
38CABALLERO SILVA, JORGE MATIAS51498898PEÑAROLPROGRESOPRESTAMO
39OCAMPO FACCIO, EDISON ALEXANDER55100314PALOMAREL TANQUE DEFINITIVO
40DE ABREU SEVERO, NAZARENO KATRIEL57274274RODO ALBIONDEFINITIVO
41GIMENEZ VAZQUEZ, JUAN IGNACIO55561762PEÑAROLPROGRESO DEFINITIVO
42NUÑEZ SOSA, JUAN RAMON53075719CEIBALCHANAPRESTAMO
43LOPEZ QUINTANA, ALFREDO LORENZO51933759SUD AMERICA SALADEROPRESTAMO
44SENA ANTUNEZ, HERNAN OMAR55367659DEP.ARTIGASSALADERODEFINITIVO
45FERNANDEZ VAZQUEZ, CHARLI YOEL56229535GLADIADOR DEP.ARTIGASPRESTAMO
46SILVA PERUCHENA, ORLANDO BENJAMIN57753826SUD AMERICA PEÑAROLPRESTAMO
47HERNANDEZ MEDINA, FRANCO EMANUEL47779232PROGRESOGLADIADOR

También puedes leer:

Coronavirus en Uruguay. 651 casos nuevos, 10 fallecidos y 95 pacientes en CTI
¡Así de Julio Gómez….!
Tributos. Intendencia de Salto realizó aclaración sobre la consulta online de la contribución inmobiliaria

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.