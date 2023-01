De aquel fútbol y de este fútbol: Galeano. «Sombrero en mano y agradezco ese milagro…»

Autodefinido como un «mendigo del fútbol, el escritor uruguayo EDUARDO GALEANO pudo plasmar con palabras el sentimiento irracional de los aficionados al balón, dándole una voz a los millones de hinchas que cada semana se entregan a unos colores, un escudo, un club o selección. Pero el amor de Galeano no aceptaba condiciones. Para él una linda jugada era como una caricia dentro de un juego de seducción y el gol «el orgasmo del gol». Es por eso que con motivo de su muerte, BBC Mundo recopilaba algunas de sus frases más famosas dedicadas al balón desde que en 1968 publicó el libro «Su majestad el fútbol», palabras que, al igual que el resto de su obra, perdurarán en el tiempo. Desde EL PUEBLO, tres sentencias memorables del inolvidable Galeano.

«¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales».

«Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece».

«El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua».