“De acá al 27 de marzo es hablar de los 135 artículos de la LUC y no permitir que se embarre la cancha”

Agustina Escanellas, Coordinadora “Salto No Deroga”

Se sabía que el calor del verano y el rebrote del COVID podría llegar a ser un obstáculo o limitante para encarar la campaña de cara al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para ambos bandos, aun así, se viene trabajando. EL PUEBLO consultó a Agustina Escanellas, representante de la Coordinadora “Salto No Deroga” por el Partido Colorado, para conocer cómo se ha organizado la defensa de la LUC.

– ¿Se viene trabajando para defender los 135 artículos cuestionados de la LUC?

– Sí. Nosotros empezamos a trabajar desde “Vamos Salto No Deroga” inmediatamente después que las firmas estuvieron, se aprobara el referéndum y se supiera la fecha. Posteriormente comenzamos el trabajo de “Salto No Deroga” con los cinco partidos que integran la coalición, en donde se viene haciendo un trabajo con las limitantes de la pandemia y del calor de esta época del año. Está difícil hacer un trabajo que sea visible para la gente porque de alguna manera los cuadros están incompletos por estos brotes de coronavirus. Es muy difícil entrar en un modelo de lo que es una campaña clásica, por eso estamos buscando otras alternativas, más del mano a mano con la gente, más de redes, armando cartelería y estrategias, manteniendo reuniones por zoom y esperando que ceda un poco tanto lo climático como también la pandemia para poder hacer un febrero y marzo algo un poco más contundente.

– Solo se ve en las calles de la ciudad publicidad de la campaña del NO a la LUC, ¿no se están demorando en la campaña en defensa de la ley?

– No estamos demorados porque lo que se está defendiendo es una ley vigente que está a consideración de todos los uruguayos desde hace un año y medio y que de alguna manera está siendo respaldada por los números, como por ejemplo en seguridad, como también en todo lo que tiene que ver con la sensación de que hay cosas que están cambiando. Si bien podemos empezar a medir la campaña desde lo que es lo electoral, esta es una campaña que se mide desde lo real, y eso tiene que ver con que la LUC de alguna manera es una forma de ejercer el gobierno con la coalición. La gente no está viendo los carteles ni la propaganda ni a los políticos, sino que está viendo los cambios. La LUC tiene que ver más con la gente y con todos los actores sociales que con los partidos políticos y con ese micromundo que conforma lo que son las estrategias electorales.

– ¿Cómo está funcionando esta coordinación entre los partidos políticos de la coalición de gobierno luego de una elección departamental que los dejó bastante divididos?

– Quedamos divididos el 27 de setiembre de 2020 e inmediatamente después, la autocrítica la sentimos porque la derrota fue grande, pero los errores cometidos fueron más grandes aún. La verdad es que hoy estamos trabajando en coalición, estamos convencidos que es la forma de recuperar el gobierno departamental en Salto como así también continuar profundizando la coalición a nivel nacional porque también es la forma de continuar con el gobierno nacional. O sea que lo que pasó hasta ese 27 de setiembre es una etapa que ya dejamos atrás, y esta nueva etapa que tenemos que profundizar, la venimos trabajando con alegría, con convicción y responsabilidad. Son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan, así que las diferencias quedaron atrás y ahora estamos luchando por construir una defensa de la LUC, como primera etapa, para luego seguir firmes hacia lo que puede ser la conquista del gobierno departamental en coalición. Estas son las primeras etapas de una construcción de una coalición que vino para quedarse y que se va a desarrollar de aquí hasta que llegue lo electoral, tanto a nivel nacional como en lo departamental.

– ¿Qué queda hacer de acá al 27 de marzo?

– Decir la verdad, hablar de los 135 artículos de la LUC, no permitir que se mienta ni que se engañe a la gente, no permitir que se agiten fantasmas. La LUC da derechos, da libertad, está vigente, ha dado resultados, es fundamental para profundizar cambios en educación, ha sido fundamental para los cambios en seguridad como así también en todo lo que tiene que ver la portabilidad numérica, el derecho al trabajo, la libertad financiera, la posibilidad de alquilar un inmueble sin garantía, que se complementa de alguna manera con los regímenes existentes. Entonces, de acá al 27 de marzo, es hablar de los 135 artículos y no permitir que se embarre la cancha hablando de ideologías ni de modelos, sino que se hable de la ley, porque si vamos a ese terreno, de modelos e ideologías se habló en 2019 en campaña electoral y se eligió un modelo de país. Lo que tenemos que hacer entonces, es hablar de los artículos porque cada cinco años se elige al gobierno, y ahora esto no es contra el gobierno, esto es a favor de los cambios que la ciudadanía votó y eligió, se trata de respaldar lo que se eligió en 2019 para gobernar el país.