Datos alarmantes sobre prostitución en Salto y el país

Los datos que últimamente se vienen manejando en nuestro país sobre la prostitución, son realmente preocupantes. Salto no escapa a esa realidad y el tema fue conversado por EL PUEBLO con integrantes de La Revuelta Subversiva Salto, colectivo que se ha mostrado por demás alarmado con la situación.

Camila Mattera y Silvina Cayetano explicaron que «nuestra postura es abolicionista, feminista y radical; hay países que tienen esa perspectiva abolicionista, en cambio Uruguay es regulacionista, tiene leyes para supuestamente regular esta práctica». El colectivo entiende que la prostitución «es una herramienta opresiva que utiliza el sistema patriarcal para someter a las mujeres, especialmente mujeres empobrecidas y vulnerables».

EN SALTO

«En Salto siempre nos vimos atendiendo diversas situaciones que requieren de la acción directa; el trabajo con mujeres en situación de prostitución es constante», enfatizaron, y agregaron que «es sabido por ejemplo que la zona de la Plaza de Deportes es un lugar donde la prostitución está a la vista», incluso con menores de edad, y también que «existe un turismo sexual, donde las gurisas son llevadas a Arapey y a otros lugares para ser explotadas. Además, se sabe que hay lugares que no figuran como prostíbulos o whiskerías pero en los que sin embargo la prostitución está».

Consultadas acerca de por qué no se actúa legalmente al respecto, dijeron que eso es justamente lo que se espera, y que de su parte «incluso hemos presentado denuncias en Fiscalía». También narraron, a modo de ejemplo, que «hay menores de edad siendo explotadas sexualmente por $ 200 o por una dosis de pasta base, siendo frecuentes las adicciones a drogas que las mantienen ligadas al proxeneta o al cliente…».

NO ES UNA OPCIÓN

VOLUNTARIA

Es importante tener en cuenta, explicaban las entrevistadas, que «las leyes regulatorias hablan de la prostitución pero en referencia a mujeres mayores de edad, no a menores, porque eso está directamente prohibido; por lo tanto las menores que son sometidas a estas prácticas («y tendríamos miles de anécdotas para contar», comentaron) no estarían incluidas».

¿Qué pasa cuando una mujer practica la prostitución por voluntad propia?, fue otra de las preguntas realizadas, a lo que respondieron que «es muy difícil hablar de voluntad propia cuando tenés de un lado esa opción y del otro una grave situación de pobreza que no te permite alimentar a tus hijos, o alguna otra situación de dependencia con los «clientes», creemos que no podemos hablar en esos casos de que es una opción elegida libremente».

Falta de hábitos para un empleo típico, deudas, proxenetismo, ingresos económicos por encima de los del mercado laboral regular, adicciones… Son estas algunas de las limitaciones para abandonar la prostitución.

En ese sentido recordaron que «la ley 17.515 (del año 2002) es creada en un momento en que el país estaba en plena crisis socioeconómica.

DATOS A NIVEL NACIONAL

Asimismo, las entrevistadas compartieron información trasladada a números, lo que permite tener una perspectiva más clara del difícil panorama:

-El 42% de las mujeres que se prostituye comienza a los 12 años.

-Ámbitos de prostitución. Callejera: 34% (5 clientes por día); Whiskerías: 29,3% (6 clientes por día); Casa de Masajes: 20,2% (8 clientes por día); Prostíbulos: 6,4% (7 clientes por día); Call girls: 8% (4 clientes por día); Vínculos personales: 1,6% (4 clientes por día).

-Violencia y Adicciones. 63% sufrió alguna situación de violencia; 35,1% no sufrió; 1,6% no sabe, no contesta. Consumo de alcohol: 66% Sí; 31,4% No; 2,7% No sabe, no contesta. Otras drogas: 44,7 Sí; 53,2% No; 2,1% No sabe, no contesta.