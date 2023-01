Daiana Mir recibirá el premio L’Oréal-UNESCO 2022 «Por las mujeres en la ciencia»

Radicada en la sede Salto UdelaR

La Dra. Daiana Mir, docente en la sede Salto de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República recibirá el premio el martes 7 de febrero de 2023.

El Premio Nacional L’OREAL – UNESCO «Por las mujeres en la Ciencia». El premio se entrega anualmente con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICYT), a un proyecto de investigación, liderado por una científica uruguaya y que esté enmarcado dentro de una línea de investigación en desarrollo en el país, clara y demostrable, en las áreas de Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias Agrícolas.

El proyecto galardonado liderado por la Dra. Mir, Vigilancia genómica del Virus de la Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1) en Uruguay, investiga sobre una técnica clave para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. La ejecución de esta propuesta aportará a la actualización de la metodología de vigilancia molecular del VIH-1 en Uruguay a través de la implementación de herramientas genómicas y de análisis bioinformático.

La vigilancia epidemiológica es clave para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Esto ha sido evidente en el caso de COVID-19, donde el enfoque de prueba, rastreo y aislamiento ha demostrado ser exitoso para restringir la diseminación viral. En el caso del VIH, debido a que en general existe un mayor intervalo de tiempo entre el evento de infección y el diagnóstico clínico, la vigilancia epidemiológica tradicional no siempre puede identificar y responder a los brotes en tiempo real. La vigilancia genómica, se define como el uso de la secuencia del genoma de patógenos para comprender su transmisión y epidemiología. Este abordaje, se ha incorporado en muchos países como un componente de rutina de las estrategias de prevención del VIH debido a que puede auxiliar a identificar las cadenas de transmisión más activas hacia las cuales deben direccionarse las campañas de prevención. Asimismo, la vigilancia genómica también es clave para el monitoreo de la dinámica y prevalencia de las mutaciones de resistencia a antirretrovirales.

Este premio subsidiará con U$S 20.000 el proyecto de investigación liderado por la Dra. Mir y contribuirá no solo al desarrollo de su línea de investigación, sino también al desarrollo científico de la región. Daiana Mir es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la UdelaR, Magíster en Bioinformática por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) y Doctora en Ciencias opción Biología Computacional y Sistemas por la Fundação Oswaldo Cruz de Brasil. Actualmente, es profesora adjunta (grado 3) de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Departamento de Ciencias Biológicas de la sede Salto del Cenur Litoral Norte, investigadora grado 3 del PEDECIBA e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El premio

El premio L’Oréal-UNESCO «Por las Mujeres en la Ciencia» fue creado en 1998 con el objetivo de fomentar proyectos de investigadoras eméritas que contribuyan al progreso del conocimiento científico y de la sociedad toda. A través de los años, este premio ha logrado reconocimiento internacional, alcanzando a premiar 122 mujeres. A su vez, también se han otorgado becas a 3.800 jóvenes científicas y se han implementado programas nacionales y regionales en 116 países.

Desde la UNESCO, año a año se generan iniciativas y programas para fomentar la reducción de la brecha de género en STEM (por su acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Bajo el entendido de que todos y todas debemos tener acceso al desarrollo científico y beneficiarnos de sus resultados, se hace necesario plantear un enfoque de género que vele, no solamente por el acceso al conocimiento por parte de las mujeres, sino también por la posibilidad de aumentar el número de proyectos de investigación y desarrollar nuevos resultados.

Fuente: udelar.edu.uy